Nouveautés + tendances 24 9

Fujifilm X-HF1 : Le Digicam le plus analogique du monde

Avec le nouveau X-HF1, Fujifilm pousse le sentiment rétro à l'extrême. Cependant, après l'avoir essayé pour la première fois, je ne sais pas qui veut vraiment cet appareil photo.

Fujifilm se distingue depuis longtemps du courant dominant par des concepts hors du commun. Le rétro y joue un rôle important. Mais le constructeur n'a jamais fait preuve d'autant de cohérence dans la mise en œuvre du sentiment rétro qu'avec le nouveau Fujifilm X-HF1.

Le X half, comme on l'appelle aussi, est un appareil photo numérique avec lequel la prise de vue doit être aussi analogique que possible. Comme sur un vieil appareil avec un rouleau de film, il y a un levier pour faire avancer le film. Le viseur est optique, c'est-à-dire un simple trou de regard. S'il est utilisé de manière conséquente, la batterie permet de prendre 880 photos selon la norme CIPA, ce qui est une bonne valeur

Comme son nom l'indique, le X half simule un appareil photo analogique demi-format. Ces appareils utilisent les bobines de film habituelles des appareils 35 mm, mais les exposent en mode portrait plutôt qu'en mode paysage. De ce fait, le négatif est deux fois plus petit que celui d'un appareil 35 mm. Pentax a lancé l'année dernière un «véritable» appareil photo demi-format - le Pentax 17.

Comment exposer un film 35 mm en demi-format.

Source : Fujifilm

L'écran est également vertical et ne mesure donc que 2,4 pouces. Vous avez de la chance que la caméra ait un écran. Un véritable appareil photo analogique n'en a pas. En fait, il existe un mode appareil photo argentique dans lequel vous ne pouvez pas voir les images tant que la bobine de film insérée n'est pas pleine.

Une bobine de film ? Yep. Elle est virtuelle, mais fonctionne comme une vraie. Vous choisissez un type de film, comme le Superia ou le Fujicolor C200, et une taille, environ 52 photos. Les 52 photos suivantes sont alors fixées sur ce style d'image. Le film s'affiche dans une petite vitrine, comme avec un véritable appareil photo analogique. Sauf que cette petite fenêtre est un écran numérique. En mode appareil photo argentique, il faut actionner le levier de transport après chaque photo.

En mode appareil photo argentique, l'écran n'affiche que ce que l'on verrait sur un appareil photo analogique.

En mode normal, les images sont immédiatement visibles, il n'est pas nécessaire d'actionner le levier de transport et le style d'image peut être modifié. Le film» inséré dans «peut être modifié en balayant vers le haut ou vers le bas.

Le feeling rétro prime sur la qualité

En revanche, Fujifilm n'a aucune pitié pour un autre point : L'appareil photo ne fournit pas de données brutes. Il n'y a que du JPEG. Cela ne plaira pas à beaucoup, mais c'est cohérent. Les simulations de film ne fonctionnent généralement qu'en JPEG - au format RAW, elles sont perdues et doivent être reconstruites. Et avec un véritable appareil photo analogique, je m'engage en insérant un film. C'est un peu la même chose avec le JPEG.

De toute façon, le X half n'est pas conçu pour prendre des photos techniquement aussi parfaites que possible. Au contraire. Les effets de filtre tels que la fuite de lumière, la pellicule périmée ou le grain donnent un aspect analogique particulier aux images. Il s'agit en fait d'imperfections techniques d'un appareil photo analogique.

Le capteur de 18 mégapixels n'est pas non plus conçu pour une qualité supérieure. Il est tout simplement trop petit pour cela. Avec 8,8×11,7 millimètres, il correspond à peu près au capteur 1 pouce d'un Sony RX100, mais au format 4:3. Deux photos 4:3 peuvent être assemblées directement dans l'appareil pour former une double image, qui aura alors un format 3:2.

L'objectif est une focale fixe avec une ouverture f/2,8 et un champ de vision équivalent à 32 millimètres en plein format. Il existe une application dédiée au X-HF1 et l'appareil photo est disponible en trois couleurs. Sa disponibilité est prévue pour le 12 juin 2025.

Première impression

J'ai pu essayer l'appareil photo pendant une petite demi-heure lors d'un événement Fujifilm. Cette jolie chose est extrêmement légère et maniable. 240 grammes et 10,5 cm de long, dit la fiche technique. Son utilisation est très différente de celle des autres appareils photo. Les boutons et les molettes sont en grande partie absents, les réglages sont activés en balayant l'écran tactile, comme sur un DJI Osmo Pocket.

Le levier de transport ne me semble pas réel : il a une résistance trop faible et trop régulière. De toute façon, je n'utiliserais pas le mode vidéo avec cette caméra, car je veux voir ce que donnent les simulations de film.

Par contre, le côté positif : L'appareil me pousse à photographier beaucoup plus en mode portrait, et le 4:3 est un bon format pour cela.

Le format vertical devient la norme avec cet appareil photo. Si vous le souhaitez, vous pouvez insérer un horodateur.

Ce n'est certainement pas un appareil photo pour tout le monde. Je ne sais pas exactement à qui il s'adresse. Fujifilm semble viser les jeunes adultes qui sont fascinés par la photographie analogique. Pour ce groupe cible, l'appareil me semble toutefois un peu cher, respectivement 698 francs et 799 euros.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 24 personne(s)