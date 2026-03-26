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DJI présente un drone à 360 degrés

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 26/3/2026

L'Avata 360 est la réponse de DJI à l'Antigravity A1. Le drone enregistre des vidéos panoramiques en 8K. Il est piloté par un casque FPV et un joystick.

DJI présente un drone équipé d'une caméra à 360 degrés. L'Avata 360 combine un design Cinewhoop avec une caméra omnidirectionnelle qui fournit une vidéo 8K et des photos de 120 mégapixels. Le concept est le même que celui de l'[Antigravity A1] : Vous pouvez regarder autour de vous pendant le vol avec des lunettes FPV et vous n'avez pas à vous soucier du cadrage exact de l'image. Celui-ci peut être défini plus tard dans un logiciel.

Robuste, mais plus lourd que la concurrence

La pièce maîtresse est un module de caméra avec deux capteurs CMOS de 1/1,1 pouce opposés, qui fonctionne au choix en mode 360 ou en caméra frontale classique. En mode 360, le drone filme une sphère complète en 8K, jusqu'à 60 images par seconde. En mode objectif unique, il filme avec une seule caméra en 4K/60p. Le drone lui-même disparaît de l'image grâce à des algorithmes de stitching.

L'Avata 360 utilise le système de transmission O4+ de DJI avec une portée nominale allant jusqu'à 20 kilomètres et une image en direct 1080p à 60 fps. A cela s'ajoute la détection omnidirectionnelle des obstacles et une durée de vol pouvant atteindre 23 minutes. 42 gigaoctets de mémoire interne et un slot microSD permettent de stocker des images et des vidéos.

Vous contrôlez l'Avata 360 avec un casque FPV et un joystick.

Source : DJI

Avec un poids d'environ 455 grammes, l'Avata 360 est plus lourd que son concurrent d'Antigravity. Il n'entre pas dans la classe d'exploitation A1. En revanche, il offre une protection périphérique de l'hélice. Sa conception est plus susceptible de pardonner les collisions, ce qui permet de voler dans des environnements restreints. Le drone seul coûte 459 euros. Si vous l'achetez avec des lunettes FPV et une télécommande, vous devrez débourser 939 euros. Le prix est donc moins élevé que celui de l'Antigravity A1.

Une expérience cool avec des inconvénients en termes de qualité d'image

Comme le copter enregistre l'environnement complet, vous pouvez vous concentrer sur la trajectoire. Même sans compétences professionnelles, vous pouvez par la suite créer des trajectoires de caméra FPV dans le logiciel. Les premiers essais font l'éloge de ce flux de travail, mais soulignent également les compromis typiques à 360 degrés : Des artefacts de stitching sont visibles lors de manœuvres rapides ou d'objets proches. Après recadrage, la haute résolution 8K n'atteint pas la qualité des drones traditionnels. J'ai déjà constaté des inconvénients similaires lors de l'essai de l'Antigravity A1 :

Test de produit Antigravity A1 à l'essai : le sentiment d'être un oiseau par Samuel Buchmann

Le lancement de l'Avata 360 intervient peu de temps après que l'on ait appris que DJI poursuivait en justice la maison mère de son concurrent Antigravity pour violation de brevet. DJI affirme que d'anciens membres du personnel ont volé des bases techniques, puis ont déposé illégalement des brevets auprès de la nouvelle société.

Photo d’en-tête : DJI

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