Google réduit les frais du Play Store : Que se cache-t-il vraiment derrière ce changement de cap ?

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 5/3/2026

Google abaisse sa fameuse commission de 30 pour cent sur le Play Store - et ouvre pour la première fois Android à une véritable concurrence. Ce qui semble être un changement de cap volontaire est en réalité le résultat d'une bataille juridique de plusieurs années avec Epic Games.

Google tourne l'un des leviers les plus controversés de l'économie numérique : la commission de 30 pour cent que le groupe a prélevée pendant des années sur les achats effectués sur le Play Store appartiendra bientôt au passé. Google vient de l'annoncer officiellement - non pas parce que le groupe est particulièrement généreux, mais parce qu'un tribunal américain lui a ordonné de le faire.

Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Si quelqu'un achetait une application pour 10 francs, il restait jusqu'à présent 3 francs à Google. A l'avenir, ce sera 2 francs ou moins.

Moins de commissions, plus de concurrence

Concrètement, d'ici fin juin 2026, la commission standard dans l'UE, au Royaume-Uni et aux États-Unis tombera à 20 pour cent. Ceux qui participent aux nouveaux programmes de Google «App Experience» ou «Games Level Up» ne reversent même que 15 pour cent dans certains cas. Pour les abonnements, la commission tombe à 10 pour cent. Ces changements devraient même s'appliquer à l'échelle mondiale d'ici fin 2027.

Le point de départ est un litige de plusieurs années entre Google et Epic Games, le développeur derrière «Fortnite», qui voulait exploiter sa propre boutique en ligne. Epic a porté plainte parce que Google entravait systématiquement les magasins tiers sur Android et abusait d'une position de monopole avec ses frais de 30 pour cent. Fin 2023, un tribunal américain a donné raison à Epic. Mais ce n'était que le début d'une autre série de bras de fer judiciaires.

En novembre 2025, les deux parties sont finalement parvenues à un accord. Mais Google a décidé de ne pas attendre l'homologation de l'accord par un tribunal pour mettre en œuvre les réformes promises. De sorte que les changements semblent plus volontaires qu'ils ne le sont en réalité.

Android s'ouvre - mais seulement à moitié

Parallèlement, Google ouvre officiellement Android aux app stores alternatifs. Avec le nouveau programme «Registered App Stores», les fournisseurs tiers peuvent s'enregistrer auprès de Google, doivent pour cela remplir des exigences de sécurité et de qualité et payer une seule fois de petits frais d'enregistrement «de l'ordre de plusieurs centaines de dollars», comme Google l'a expliqué à The Verge. En contrepartie, les utilisateurs devraient pouvoir installer ces stores de manière beaucoup plus fluide qu'auparavant - plus de téléchargement fastidieux depuis le web, plus d'alertes de sécurité de mauvais augure.

Cela ressemble à un véritable changement. C'est le cas - avec un grand "mais". Car Google reste l'instance qui décide quel magasin peut utiliser le programme. Il n'y a pas d'organe de contrôle indépendant. Celui qui est refusé peut certes faire appel, mais au final, le dernier mot revient au groupe. Une véritable ouverture du marché n'a pas l'air d'être le cas.

La muselière la plus chère de l'histoire de la tech

Le directeur d'Android chez Google, Sameer Samat, formule naturellement différemment la comparaison convenue avec Epic : «Il ne s'agit pas seulement de mettre en œuvre des exigences. Nous évoluons de manière proactive, car nous pensons qu'une plateforme moderne doit être basée sur le choix et la sécurité de l'utilisateur.» Vous pouvez le croire - ou non. Le fait qu'un tribunal américain ait été nécessaire comme catalyseur en dit long.

Le rôle du PDG d'Epic, Tim Sweeney, dans cette bonne affaire est particulièrement piquant. L'homme qui, pendant des années, a publiquement qualifié Google de «gangster» et «trompeur», n'a pas seulement cédé les droits de poursuite d'Epic dans l'accord - il a également négocié son droit de critiquer les pratiques de Google en matière d'App Store jusqu'en septembre 2032 au moins https://www.theverge.com/news/889595/tim-sweeney-signed-away-his-right-to-criticize-google-until-2032. Selon le texte du contrat, il s'engage même à promouvoir publiquement l'approche de Google en la qualifiant de «pro-concurrentielle et exemplaire».

On pourrait aussi appeler cela une muselière en or.

Photo d’en-tête : Luca Fontana

