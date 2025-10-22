Nouveautés + tendances 34 18

Galaxy XR : Samsung présente son casque de réalité mixte

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 22/10/2025

Le casque de réalité mixte Galaxy XR de Samsung se concentre sur l'intégration étroite de Gemini, l'assistant IA de Google. Mais le divertissement n'est pas en reste.

Le Galaxy XR devrait vous permettre de vous immerger dans des mondes virtuels, de regarder plusieurs flux simultanément et d'interagir avec votre environnement. Gemini - en tant qu'IA de choix - devrait également le percevoir et ainsi pouvoir vous aider de manière encore plus ciblée.

La combinaison du monde réel, de la réalité virtuelle et de l'IA

Le Galaxy XR se met sur la tête et permet de voir ou non ce qui se passe autour de soi. Le casque dispose de deux caméras qui sont uniquement chargées de retransmettre l'environnement sur les deux écrans à l'intérieur. A cela s'ajoutent six microphones, six caméras de suivi de l'environnement et deux haut-parleurs à deux voies.

L'assistant IA intégré Gemini peut également percevoir l'environnement et répondre ainsi de manière encore plus ciblée aux questions ou effectuer des tâches. La fonction de recherche «Circle-to-Search» est également disponible sur le Galaxy XR. Elle vous permet d'entourer un objet et Google le recherche. Cette fonction est disponible depuis plus longtemps sur les smartphones.

Pour que rien ne bloque dans les calculs, Samsung mise sur le Snapdragon XR2+ Gen 2, un chipset développé par Qualcomm spécialement pour ce type de casque. Avec 16 gigaoctets, le Galaxy XR dispose de la même mémoire vive que le Vision Pro d'Apple. Ce dernier vient de recevoir un nouveau chipset avec le M5 et propose trois variantes de mémoire avec 256 et 512 gigaoctets ou un téraoctet. Samsung estime que 256 gigaoctets sont suffisants.

Des voyages virtuels avec Google Maps et chaque photo en 3D

Comme toutes les applications Android sont censées fonctionner sur le Galaxy XR, les jeux en font également partie. Dans des titres spécialement adaptés, vous devriez pouvoir demander de l'aide à Gemini si vous ne parvenez pas à vous en sortir. Si vous cherchez plutôt une utilisation productive du casque, «Project Pulsar» d'Adobe pourrait vous aider. Il permet d'éditer des vidéos dans le casque, y compris d'ajouter des effets 3D.

Scanner d'iris et lentilles de correction pour la myopie et l'hypermétropie

Pour déverrouiller le Galaxy XR, Samsung utilise un scanner d'iris. Celui-ci devrait également permettre de se connecter à des applications. Le casque est également équipé d'un appareil photo de 6,5 mégapixels qui peut prendre des photos et des vidéos en 3D. Les lunettes monstres établissent des connexions sans fil via Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.

En outre, Samsung propose des lentilles correctrices qui peuvent être insérées dans le Galaxy XR. Pour l'instant, je ne sais pas si cela signifie que je ne pourrai pas du tout porter mes lunettes sous le casque.

Le Galaxy XR ne devrait pas être le seul produit XR de Samsung. Plusieurs facteurs de forme sont inscrits sur la feuille de route. Le fabricant cite comme exemple concret une paire de lunettes classique connectée à l'écosystème XR.

Prix et disponibilité

Le Galaxy XR n'est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis et en Corée du Sud. Aux Etats-Unis, il coûte 1799 dollars, soit presque deux fois moins cher que le Vision Pro d'Apple. Il n'y a pas encore d'informations officielles sur sa disponibilité en Europe.

Photo d’en-tête : Samsung

