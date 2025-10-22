Galaxy XR : Samsung présente son casque de réalité mixte

Nouveautés + tendances
par Michelle Brändle
Le casque de réalité mixte Galaxy XR de Samsung se concentre sur l'intégration étroite de Gemini, l'assistant IA de Google. Mais le divertissement n'est pas en reste.
Le Galaxy XR devrait vous permettre de vous immerger dans des mondes virtuels, de regarder plusieurs flux simultanément et d'interagir avec votre environnement. Gemini - en tant qu'IA de choix - devrait également le percevoir et ainsi pouvoir vous aider de manière encore plus ciblée.
Le Galaxy XR se met sur la tête et permet de voir ou non ce qui se passe autour de soi. Le casque dispose de deux caméras qui sont uniquement chargées de retransmettre l'environnement sur les deux écrans à l'intérieur. A cela s'ajoutent six microphones, six caméras de suivi de l'environnement et deux haut-parleurs à deux voies.
L'assistant IA intégré Gemini peut également percevoir l'environnement et répondre ainsi de manière encore plus ciblée aux questions ou effectuer des tâches. La fonction de recherche «Circle-to-Search» est également disponible sur le Galaxy XR. Elle vous permet d'entourer un objet et Google le recherche. Cette fonction est disponible depuis plus longtemps sur les smartphones.
Pour que rien ne bloque dans les calculs, Samsung mise sur le Snapdragon XR2+ Gen 2, un chipset développé par Qualcomm spécialement pour ce type de casque. Avec 16 gigaoctets, le Galaxy XR dispose de la même mémoire vive que le Vision Pro d'Apple. Ce dernier vient de recevoir un nouveau chipset avec le M5 et propose trois variantes de mémoire avec 256 et 512 gigaoctets ou un téraoctet. Samsung estime que 256 gigaoctets sont suffisants.
Comme toutes les applications Android sont censées fonctionner sur le Galaxy XR, les jeux en font également partie. Dans des titres spécialement adaptés, vous devriez pouvoir demander de l'aide à Gemini si vous ne parvenez pas à vous en sortir. Si vous cherchez plutôt une utilisation productive du casque, «Project Pulsar» d'Adobe pourrait vous aider. Il permet d'éditer des vidéos dans le casque, y compris d'ajouter des effets 3D.
Pour déverrouiller le Galaxy XR, Samsung utilise un scanner d'iris. Celui-ci devrait également permettre de se connecter à des applications. Le casque est également équipé d'un appareil photo de 6,5 mégapixels qui peut prendre des photos et des vidéos en 3D. Les lunettes monstres établissent des connexions sans fil via Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.
En outre, Samsung propose des lentilles correctrices qui peuvent être insérées dans le Galaxy XR. Pour l'instant, je ne sais pas si cela signifie que je ne pourrai pas du tout porter mes lunettes sous le casque.
Le Galaxy XR ne devrait pas être le seul produit XR de Samsung. Plusieurs facteurs de forme sont inscrits sur la feuille de route. Le fabricant cite comme exemple concret une paire de lunettes classique connectée à l'écosystème XR.
Le Galaxy XR n'est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis et en Corée du Sud. Aux Etats-Unis, il coûte 1799 dollars, soit presque deux fois moins cher que le Vision Pro d'Apple. Il n'y a pas encore d'informations officielles sur sa disponibilité en Europe.
Depuis plusieurs mois déjà, des informations sur «Project Moohan» ont filtré. C'est sous ce nom que Samsung a développé le Galaxy XR. Le fabricant a maintenu l'intérêt et a par exemple montré une représentation schématique du casque de réalité mixte lors de la présentation de smartphones. Il a maintenant été présenté de manière tout à fait officielle.
Toutes les applications Android devraient fonctionner sur le Galaxy XR. Pour cela, vous pouvez avoir plusieurs apps côte à côte sur l'écran virtuel possible et, pour les fournisseurs de streaming, plusieurs fenêtres. Il est ainsi possible de suivre par exemple différents événements sportifs en même temps - et ce sans avoir à installer plusieurs téléviseurs. Les deux écrans Micro-OLED 4K disposent de 3552 × 3840 pixels pour chaque œil et devraient ainsi pouvoir fournir sans problème une image nette. Le taux de rafraîchissement standard est de 72 Hertz, mais il est également possible de choisir 60 ou 90 Hertz.
Parmi les autres exemples de ce que l'on peut faire avec le Galaxy XR, Samsung cite par exemple Google Maps. Ici, on peut voyager virtuellement - également à l'aide de Street View - et également explorer le monde avec Gemini. Gemini peut également rechercher le contenu souhaité sur Youtube et fournir des informations supplémentaires. Et pour que les vieilles photos et vidéos en 2D ne soient pas trop ennuyeuses avec le casque, il peut les convertir en vue 3D.
Le Galaxy XR pèse 545 grammes, soit environ 50 grammes de moins que le Vision Pro d'Apple. Comme pour le casque d'Apple, la batterie de 302 grammes est externalisée et connectée par câble. Il se glisse alors dans la poche du pantalon ou repose sur la table ou le canapé pendant l'utilisation, par exemple. Samsung annonce que l'autonomie de son casque MR est de deux heures en utilisation générale et de 2,5 heures en lecture vidéo uniquement. Cela correspond à l'autonomie de la première génération du Vision Pro. Pour la deuxième génération récemment présentée, elle a été prolongée de 30 minutes à chaque fois par Apple.
