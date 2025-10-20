Nouveautés + tendances 10 3

Redmagic 11 Pro : smartphone de jeu avec refroidissement liquide

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 20/10/2025

Le Redmagic 11 Pro est une solution de refroidissement liquide pour les smartphones, ce qui est déjà le cas pour les PC hautes performances.

Redmagic s'est spécialisé dans les smartphones de jeu et intègre depuis un certain temps déjà de véritables ventilateurs dans ses appareils. Les chambres de refroidissement et autres structures de refroidissement passives sont également présentes sur les appareils des fabricants établis. Avec le refroidissement liquide du Redmagic 11 Pro, le fabricant chinois s'aventure désormais en terre inconnue.

Le premier smartphone à refroidissement liquide

Pas moins que «PC-level performance» dans la main et une performance stable de -60 à 108 °C promet Redmagic pour son dernier smartphone. Le premier système de refroidissement liquide pour smartphone devrait aider à refroidir le produit. Une pompe en céramique de 0,85 millimètre de diamètre fait circuler dans les petits tuyaux du smartphone un liquide fluoré utilisé habituellement dans les serveurs d'intelligence artificielle.

Linus Tech Tips avait déjà démontré l'intérêt d'un bon refroidissement pour les smartphones sollicités en permanence il y a six ans - même si sa solution était alors bien moins élégante que ce que Redmagic propose aujourd'hui.

Un ventilateur étanche - l'ensemble du smartphone est étanche selon la norme IPX8 - appelé «Turbo Fan 4.0» complète le refroidissement liquide à 24.000 rpm. Il est relié à une chambre de refroidissement classique. Au total, l'efficacité du refroidissement du Redmagic 11 Pro aurait été améliorée de 50 pour cent.

Le Redmagic 11 Pro ne devrait cependant pas être utilisé uniquement pour le jeu mobile. En Chine, le smartphone dispose d'un émulateur de PC intégré. Avec un «cross-platform technology» et un moteur de traduction propriétaire, il devrait par exemple faire tourner un jeu non précisé «Tomb Raider» à 120 FPS.

Une grande batterie pour les jeux de longue durée

Le Redmagic 11 Pro devrait vous permettre de jouer jusqu'à dix heures avec une seule charge de batterie. Cela est dû à la batterie de 8000 mAh. En Europe, la batterie pourrait être plus petite en raison des contraintes de transport.

La batterie est chargée par câble jusqu'à 120 watts et sans fil - avec le chargeur approprié - jusqu'à 80 watts. Pour éviter que la batterie ne soit endommagée lorsque vous chargez et jouez en même temps, le Redmagic 11 Pro dispose de ce que l'on appelle «Bypass Charging». En résumé, le courant du câble est consommé directement et ne passe pas par la batterie. La batterie reste ainsi plus froide.

Le reste de l'équipement du Redmagic 11 Pro en bref:

Disponibilité et prix

Pour l'instant, le Redmagic 11 Pro n'est disponible qu'en Chine. La version la moins chère y coûte 4999 yuans. Ce qui équivaut à environ 550 francs ou 600 euros - hors frais de transport, taxes ou droits de douane.

Le 3 novembre 2025, le fabricant prévoit de présenter la version mondiale du smartphone. On devrait alors en savoir plus sur les caractéristiques - la batterie, notamment, pourrait avoir une capacité moindre et moins de variantes de stockage au choix - et sur un prix réaliste. Nous saurons également si l'émulateur PC sera disponible en dehors de la Chine.

Photo d’en-tête : Redmagic

