Nouveautés + tendances 11 4

Nubia lance un concurrent du Samsung Galaxy S25 Edge en Europe

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 9/9/2025

Nubia a présenté son nouveau smartphone Nubia Air pour le marché européen. Il est censé être un concurrent de Samsung, du moins en raison de son facteur de forme.

La tendance actuelle des smartphones est à la finesse plutôt qu'aux dimensions réduites et Nubia prend le train en marche. Il en résulte le Nubia Air. Il s'agit d'un mélange de design fin et de matériel à bas prix.

Design : tout juste pas le téléphone le plus fin

Le boîtier du Nubia Air est extrêmement fin. Avec 5,9 millimètres, il est exactement 0,1 millimètre plus épais que le Galaxy S25 Edge de Samsung, du moins à l'endroit le plus fin. Pour le reste, cela va jusqu'à 6,7 millimètres. Là encore, c'est encore plus fin que la plupart des smartphones du marché. Avec 172 grammes, c'est également un poids plume.

Presque aussi fin que le Samsung Galay S25 Edge : le Nubia Air.

Source : Nubia

Le Nubia Air possède un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. La luminosité de pointe est étonnamment de 4500 nits. La résolution est de 2720 × 1224 pixels.

Matériel : bon, mais pas exceptionnel

Le Nubia Air est équipé d'un processeur octo-core Unisoc gravé en 6 nm, ce qui lui confère une grande efficacité énergétique. Les puces Unisoc sont actuellement utilisées dans le segment du milieu de gamme. Selon le fabricant, celui du Nubia Air devrait être suffisant pour le streaming et les jeux.

Le smartphone est bien équipé avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. La batterie de 5000 mAh prend en charge une fonction de charge rapide de 33 W. Un capteur optique d'empreintes digitales apporte une sécurité supplémentaire - même si les capteurs à ultrasons sont considérés comme plus fiables.

Le capteur d'empreintes digitales intégré au Nubia Air est optique.

Source : Nubia

Pour les amateurs de photographie, l'appareil propose un triple appareil photo de 50 MP à l'arrière et un appareil photo de 20 MP à l'avant. Nubia ne donne pas de détails sur la taille du capteur sous chaque lentille. Des fonctions basées sur l'IA, telles que le HDR et la stabilisation vidéo, sont censées améliorer la qualité d'image dans chaque cas.

Logiciels et intégration de l'IA : Gemini à bord

Nubia met un accent particulier sur l'intégration de l'IA. Alimenté par Google Gemini, il sert d'assistant personnel et offre des fonctions telles que «Circle to Search» et la traduction en temps réel des appels téléphoniques. Des fonctionnalités que vous trouverez également sur un Google Pixel, Motorola ou Samsung.

Pour l'instant, Nubia n'a pas donné de détails sur les mises à jour du système ou du logiciel. Cependant, en Europe, les mises à jour de sécurité sont obligatoires pendant au moins cinq ans depuis juin 2025, ce qui est plus que suffisant pour un appareil aussi abordable.

Disponibilité et prix

Le Nubia Air est disponible dès maintenant en Europe dans les coloris Titanium Black et Titanium Desert. La question de savoir si l'appareil sera également disponible dans notre boutique est encore à l'étude. Avec un prix de 249 euros, il constituerait une alternative nettement moins chère que le Samsung Galaxy S25 Edge, qui coûte (au 9 septembre 2025) plus de 600 euros. En revanche, la équipement matériel chez Samsung est nettement plus solide.

Le Nubia Air se décline en deux coloris.

Source : Nubia

Photo d’en-tête : Nubia

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 11 personne(s)







