Enfin un routeur élégant - mais malheureusement seulement en Chine

Nouveautés + tendances
Le nouveau OnePlus 15 est livré avec une énorme batterie de 7300 mAh
par Debora Pape
Les routeurs sont présents dans presque tous les foyers. Ils devraient donc au moins être beaux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le X3 Pro de Huawei veut changer cela.
Le X3 Pro est un nouveau routeur de Huawei - et il est sacrément beau. Je le mettrais même juste pour la déco et je me demande pourquoi tous les routeurs ne peuvent pas avoir un look un peu plus chic.
L'essai de Huawei ressemble à une lampe cylindrique en cristal de sel ou à une sculpture. L'éclairage blanc peut être changé en orange chaud et rend le X3 Pro définitivement accrocheur.
Le X3 Pro n'est pas seulement beau, Huawei y a également intégré la dernière norme Wifi 7. Pour une plus grande zone de couverture, il est accompagné d'un répéteur adapté qui me fait penser à un diffuseur d'arômes.
Avec la propre technologie sans fil de proximité de Huawei, Nearlink, le routeur devrait également s'intégrer à la maison intelligente. Vous pourriez ainsi relier des appareils compatibles, comme vos caméras de sécurité ou vos ampoules intelligentes, au X3 Pro.
Si vous êtes aussi enthousiasmé que moi par le design du X3 Pros, je vais devoir vous décevoir : Huawei ne vendra cet élégant appareil que sur le marché chinois à partir de novembre. Aucune information n'a filtré sur une éventuelle commercialisation en Europe.
Dans mon monde, Super Mario chasse les Stormtroopers avec une licorne et Harley Quinn prépare des cocktails pour Eddie et Peter au bar de la plage. Là où je peux exprimer ma créativité, j'ai des fourmis dans les doigts. Mais c'est peut-être aussi parce que rien d'autre ne coule dans mes veines que du chocolat, des paillettes et du café.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Debora Pape
Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen
Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen
Il ne reste plus qu'à espérer que la concurrence s'inspire de Huawei. Car il est difficile de trouver quelque chose de comparable actuellement. Seul le routeur mignon de Devolo s'inscrit de justesse sur ma liste de souhaits. Les deux personnages Minion Kevin et Bob ont cependant une portée assez mauvaise selon les rapports de test, ce qui me retient pour l'instant d'acheter.
Sony FE 40mm f/2.5 G
Sony E, Plein format