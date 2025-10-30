Nouveautés + tendances 4 2

Enfin un routeur élégant - mais malheureusement seulement en Chine

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 30/10/2025

Les routeurs sont présents dans presque tous les foyers. Ils devraient donc au moins être beaux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le X3 Pro de Huawei veut changer cela.

Le X3 Pro est un nouveau routeur de Huawei - et il est sacrément beau. Je le mettrais même juste pour la déco et je me demande pourquoi tous les routeurs ne peuvent pas avoir un look un peu plus chic.

L'essai de Huawei ressemble à une lampe cylindrique en cristal de sel ou à une sculpture. L'éclairage blanc peut être changé en orange chaud et rend le X3 Pro définitivement accrocheur.

Pas seulement chic

Le X3 Pro n'est pas seulement beau, Huawei y a également intégré la dernière norme Wifi 7. Pour une plus grande zone de couverture, il est accompagné d'un répéteur adapté qui me fait penser à un diffuseur d'arômes.

Avec la propre technologie sans fil de proximité de Huawei, Nearlink, le routeur devrait également s'intégrer à la maison intelligente. Vous pourriez ainsi relier des appareils compatibles, comme vos caméras de sécurité ou vos ampoules intelligentes, au X3 Pro.

Pour l'instant, uniquement en Chine

Si vous êtes aussi enthousiasmé que moi par le design du X3 Pros, je vais devoir vous décevoir : Huawei ne vendra cet élégant appareil que sur le marché chinois à partir de novembre. Aucune information n'a filtré sur une éventuelle commercialisation en Europe.

Photo d’en-tête : Huawei

