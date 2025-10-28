Nouveautés + tendances 19 3

Le nouveau OnePlus 15 est livré avec une énorme batterie de 7300 mAh

Debora Pape Traduction : traduction automatique 28/10/2025

Avec le OnePlus 15, le constructeur chinois lance une attaque frontale contre les smartphones phares établis. Il sera disponible en Europe à partir de la mi-novembre.

OnePlus a présenté son nouveau smartphone haut de gamme tant attendu : Le OnePlus 15 est désormais disponible en Chine. Selon nos informations, le lancement européen et la mise en vente auront lieu mi-novembre. L'appareil devrait alors être disponible dans notre boutique.

Le nouvel androïde s'appuie toujours sur un processeur haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Celui-ci fait partie des CPU de smartphone les plus puissants actuellement sur le marché et est adapté au jeu mobile de haut niveau ainsi qu'aux tâches multitâches exigeantes.

L'écran peut également rivaliser avec la concurrence. Avec une fréquence d'image maximale de 165 hertz, il surpasse le Samsung Galaxy S25 ou le Pixel 9 Pro. Son prédécesseur ne dépassait pas 120 hertz. La dalle OLED plate mesure 6,78 pouces.

Plus d'appareil photo Hasselblad

Le OnePlus 15 ne s'adresse pas en premier lieu aux passionnés de photo, comme le montre le downgrade supposé de l'appareil photo. Son prédécesseur OnePlus 13 - OnePlus saute le numéro 14 parce que le chiffre 4 est considéré comme un porte malheur en Chine - était encore équipé d'un appareil photo du célèbre fabricant Hasselblad.

A la place, OnePlus utilise désormais un système de caméra développé en interne, composé d'une caméra principale avec ouverture f/1.8, d'une caméra ultra grand angle avec ouverture f/2.0 et d'une caméra périscopique téléobjectif avec zoom optique 3,5x et ouverture f/2.8. Comme sur le modèle précédent, les trois caméras ont chacune une résolution de 50 mégapixels (MP). En façade, on trouve une caméra selfie de 32 Mp.

La batterie est exceptionnelle : avec ses 7300 mAh, le OnePlus 15 laisse la concurrence sur le carreau. Le nouveau flagship surpasse également son propre prédécesseur avec une batterie de 6000 mAh supérieure à la moyenne. Malgré cela, l'appareil est un peu plus fin, avec 8,1 à 8,2 millimètres, selon la variante choisie. L'énorme batterie peut être rechargée rapidement par câble avec jusqu'à 120 watts et sans fil avec jusqu'à 50 watts.

Variantes de mémoire, couleurs et prix prévus

Le prix global de l'appareil n'a pas encore été annoncé par OnePlus. Il dépendra également de la capacité de stockage. Celui-ci est de 256 gigaoctets, 512 gigaoctets ou un téraoctet, combiné à douze ou seize gigaoctets de mémoire vive. Les estimations prévoient un prix compris entre 1000 et 1300 euros ou francs. Les coloris actuellement connus sont le noir, le beige et le violet.

Photo d’en-tête : OnePlus

