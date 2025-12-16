Nouveautés + tendances 33 7

Diptyx combine deux écrans E-Ink pour créer un livre numérique

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 16/12/2025

Diptyx combine deux écrans E-Ink et rapproche la lecture numérique du livre classique. L'e-reader mise sur des logiciels ouverts et une structure modulaire et réparable.

Le marché des lecteurs électroniques suit généralement des chemins connus : Des écrans plus grands, un meilleur éclairage, une plus longue durée de vie de la batterie. Les véritables ruptures de forme sont rares. C'est ce que tente de faire Diptyx, une petite équipe de développeurs néerlandais. Avec un nouveau lecteur électronique qui combine deux écrans comme un livre ouvert, le fabricant veut rapprocher la lecture numérique de son modèle physique. Pour ce faire, Diptyx utilise deux écrans E-Ink séparés, reliés par une charnière. L'appareil s'ouvre, se ferme et se tient d'une seule main comme un livre.

Deux pages, un seul flux de lecture

Diptyx remplace la succession classique de pages par un affichage parallèle. Deux écrans E-Ink de 5,83 pouces affichent le texte simultanément et s'inspirent ainsi de la structure des livres imprimés. La couleur est délibérément absente et le fabricant a opté pour une représentation réduite en noir et blanc.

La résolution de 648 × 480 pixels par écran est inférieure au standard actuel des lecteurs électroniques. Elle est néanmoins suffisante pour l'affichage de texte pur, mais n'atteint pas la netteté des appareils actuels de 300 ppi.

En position ouverte, la liseuse utilise les deux écrans pour un affichage parallèle du texte.

Source : Diptyx

Selon la situation d'utilisation, le Reader peut être utilisé de manière flexible. Les deux écrans peuvent être utilisés ensemble, par exemple pour de longues sessions de lecture, ou séparément si vous souhaitez tenir l'appareil d'une seule main. L'utilisation se fait via des boutons physiques sur le boîtier. Diptyx n'a pas d'écran tactile.

Contrairement à de nombreux e-readers actuels, il n'y a pas de rétroéclairage intégré. L'appareil ne convient donc qu'aux environnements bien éclairés et compte sur la lumière naturelle pour garantir la lisibilité. Pour moi, c'est malheureusement un point négatif évident, car j'aime lire la nuit dans mon lit.

Un matériel réduit axé sur l'efficacité

A l'intérieur, on trouve un microcontrôleur ESP32-S3, une plateforme principalement connue dans l'environnement du matériel ouvert. Elle est réputée pour son efficacité énergétique et sa polyvalence. Le fabricant renonce toutefois délibérément aux réserves de puissance des processeurs classiques pour tablettes. Diptyx associe la puce à deux batteries lithium-polymère de 1500 mAh qui, ensemble, devraient permettre plusieurs semaines d'autonomie.

Le chargement se fait via USB-C. Il est également possible de transférer du contenu sur l'appareil. Une carte SD interchangeable d'une capacité de deux gigaoctets sert de mémoire. Les fichiers Epub sans DRM sont pris en charge. Les formats propriétaires ou les contenus fermés ne sont pas prévus.

L'e-reader Diptyx ouvert montre sa structure modulaire avec des composants librement accessibles.

Source : Diptyx

Les cartes de circuits imprimés et les composants ne sont pas entièrement dissimulés, mais font partie de la structure visible. Les couvercles imprimés protègent la technologie sans la cacher. Grâce à sa conception modulaire et à ses composants visibles, le lecteur électronique Diptyx est beaucoup plus facile à réparer que les lecteurs électroniques typiques entièrement fermés. Des pièces de rechange et des instructions de réparation devraient être disponibles dans l'environnement open source.

Avec environ 300 grammes, le lecteur est plus lourd que les modèles classiques à écran unique.

Etat de développement et perspectives

L'e-reader Diptyx est actuellement en phase de pré-série et est financé par une campagne de crowdfunding. La livraison des premiers appareils est prévue pour 2026. Comme c'est généralement le cas pour les projets de matériel à ce stade, le calendrier et la production en série peuvent encore être décalés.

Le boîtier est plus plat que ne le laisse supposer le double écran au premier abord.

Source : Diptyx

Photo d’en-tête : Diptyx

