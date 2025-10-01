Nouveautés + tendances 11 4

Voici la nouvelle famille Kindle d'Amazon

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 1/10/2025

Amazon a présenté de nouvelles tablettes E-Ink à New York. Parmi elles, la nouvelle Kindle Scribe Colorsoft : la première tablette à stylet d'Amazon avec un écran E-Ink en couleur.

L'événement matériel d'Amazon à New York sera l'occasion de présenter trois nouveaux e-readers : un Kindle Scribe revisité avec et sans rétroéclairage et le nouveau Kindle Scribe Colorsoft. Cette dernière est la première tablette à stylet d'Amazon avec un écran couleur.

Kindle Scribe Colorsoft

Le design de la Colorsoft s'inspire de celui du Kindle Scribe standard. La technologie d'affichage intégrée dispose toutefois d'un filtre de couleur et de guides de lumière avec des LED en nitrure. Selon le fabricant, cela devrait optimiser les couleurs sans délaver les détails. De plus, un moteur de rendu permet d'améliorer la représentation des couleurs. Il aide en outre à rendre l'écriture fluide et naturelle. L'autonomie de la batterie serait de plusieurs semaines.

Le Kindle Scribe est désormais disponible en couleur.

Source : Amazon

La Kindle Scribe Colorsoft coûtera un peu moins de 650 euros lors de son lancement et sera livrée avec un stylet. Il faudra cependant être patient, Amazon n'indique pas encore de date de commercialisation précise pour l'Europe, seulement «début 2026».

Kindle Scribe avec et sans lumière frontale

Le Kindle Scribe standard a été mis à jour. Désormais, il mesure 5,4 millimètres d'épaisseur et pèse 400 grammes. Auparavant, il mesurait 5,8 millimètres et pesait 433 grammes. L'écran est néanmoins un peu plus grand, avec 11 pouces au lieu de 10,2. De plus, le verre est légèrement texturé. Cela devrait assurer une meilleure prise en main lors de l'écriture par rapport aux écrans brillants. Selon Amazon, il est 40 pour cent plus rapide que son prédécesseur grâce à sa nouvelle puce quadricœur. L'écriture et le feuilletage sont donc plus fluides.

Avec rétroéclairage, le nouveau Kindle Scribe vous coûtera 520 euros, sans éclairage, il vous en coûtera encore 450. Là encore, Amazon n'a pas encore défini précisément la date de commercialisation en Europe.

Adaptations logicielles et gadgets d'IA

L'écran d'accueil du Kindle Scribe a été modifié pour afficher les livres, documents et carnets de notes récemment ouverts ou ajoutés. Vous trouverez également sur l'écran d'accueil la fonction «Notes rapides», où vous pourrez noter vos pensées sans plus attendre. Pour écrire, vous disposez de 10 couleurs sur le Kindle Scribe Colorsoft et de cinq surligneurs pour surligner. Les ombres sont également possibles grâce à un nouvel outil d'ombrage avec des dégradés de couleurs. C'est particulièrement intéressant pour les croquis.

Nouvellement, vous pouvez placer vos documents, livres et notes dans le même dossier. Vous pouvez les importer avec Google Drive et Microsoft Onedrive. Pour continuer à travailler sur votre ordinateur, vous convertissez vos notes en texte et vous les ouvrez via OneNote.

L'IA n'épargne pas les e-readers.

Source : Amazon

L'IA est également de la partie depuis peu : Si vous recherchez un contenu spécifique, il est possible de le rechercher en langage naturel. Avec la nouvelle fonction «Story So Far», vous obtenez un résumé sans spoiler d'un livre jusqu'à la partie que vous avez lue. Cependant, tous les e-books vendus ne sont pas compatibles avec ces fonctions d'IA.

Photo d’en-tête : Amazon

