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Des lunettes sans caméra ni IA pour la poche : voici ce que Meta présente à la Connect

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 24/9/2026

Nouveaux modèles avec et sans caméra, fonctionnalités d'affichage supplémentaires, lunettes VR particulièrement légères et un appareil Muse compact : lors de la Connect 2026, Meta présente sa plus large gamme de matériel IA à ce jour.

D'ici la fin de l'année, Meta prévoit de proposer plus de 100 variantes de lunettes intelligentes via Ray-Ban, Oakley et sa propre marque. La nouvelle «Ray-Ban Meta Audio» est particulièrement inhabituelle : elle est totalement dépourvue de caméra.

La «Ray-Ban Meta Audio» arrive sans caméra

Les nouvelles lunettes audio se concentrent sur la musique, la téléphonie et Meta AI. Deux haut-parleurs ouverts sont intégrés dans les branches, et six microphones captent la voix. Il n'y a ni photos ni vidéos.

Meta propose ainsi ses fonctionnalités d'IA pour la première fois dans une Ray-Ban sans caméra. Cela intervient à un moment où les lunettes intelligentes sont de plus en plus critiquées en raison d'éventuels enregistrements clandestins et de la gestion des données enregistrées. En Allemagne, l'organisation HateAid a d'ailleurs déposé une plainte pénale contre Meta et d'autres fournisseurs.

Meta a également dû récemment combler une faille qui permettait de masquer la LED d'enregistrement de ses précédentes lunettes intelligentes. La variante sans caméra pourrait donc séduire les personnes qui évitaient jusqu'ici les lunettes intelligentes en raison de telles préoccupations en matière de protection des données.

Meta affirme que le développement de ces lunettes sans caméra est en cours depuis des années et qu'il ne s'agit pas d'une réaction directe aux critiques actuelles.

La «Ray-Ban Meta Audio» pèse 43 grammes. Selon Meta, la batterie devrait tenir jusqu'à douze heures. L'étui de chargement fournit de l'énergie pour 48 heures supplémentaires.

Meta propose initialement les lunettes dans deux designs de monture : Clubmaster avec un bord supérieur marqué et accentué, et Burbank avec une monture rectangulaire plus sobre. Au total, 23 combinaisons de couleurs et de verres sont disponibles.

La version Clubmaster porte le bord supérieur typique accentué.

En Allemagne, le modèle démarre à 349 euros. En Suisse, les prix commencent à 359 francs. Ray-Ban y accepte déjà les précommandes et annonce une livraison pour plusieurs variantes à la mi-octobre.

La «Ray-Ban Meta» passe à la troisième génération

La «Ray-Ban Meta» classique avec caméra bénéficie également d'une mise à jour. Selon Meta, la troisième génération est plus fine et tient jusqu'à neuf heures avec une seule charge de batterie.

La caméra conserve une résolution de douze mégapixels et enregistre des vidéos jusqu'en 3K. Selon Meta, six microphones filtrent plus de 90 % des bruits de fond, rendant ainsi les appels et les commandes vocales plus intelligibles.

Un bouton librement configurable est également nouveau. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour lancer directement Meta AI.

Outre la célèbre Wayfarer, la troisième génération est également disponible en version Aviator et dans le nouveau design Cat-Eye Zena. Meta annonce un total de 27 combinaisons de couleurs et de verres.

Avec la Zena, Meta enrichit la troisième génération d'une monture Cat-Eye.

Plus tard dans l'année, les lunettes IA de Meta devraient pouvoir enregistrer des vidéos avec un son spatial Dolby Atmos. Meta prévoit d'ajouter cette fonctionnalité via une mise à jour logicielle.

À cela s'ajoutent d'autres modèles de la gamme Meta Glasses, notamment Capri, Nova, Adventurer et Fury, ainsi que de nouvelles éditions spéciales.

Les lunettes à affichage arrivent en Allemagne

Meta étend également les Meta Ray-Ban Display déjà présentées. Les lunettes affichent des informations directement dans le champ de vision et peuvent être contrôlées avec le «Meta Neural Band». Le bracelet mesure les signaux électriques des muscles du poignet par électromyographie de surface (EMG) et les traduit en commandes.

Le «Meta Neural Band» au poignet fait partie des lunettes à affichage.

Meta ajoute entre autres la navigation à vélo, des informations sur les transports en commun ainsi que des fonctions de calendrier et de notification supplémentaires. Beaucoup d'entre elles ne sont toutefois disponibles qu'avec des restrictions au départ. Les itinéraires à vélo et en transports en commun arrivent d'abord aux États-Unis et au Canada, les fonctions de calendrier étendues d'abord en anglais aux États-Unis.

Une application Explore est également ajoutée, via laquelle d'autres applications pour les lunettes devraient être disponibles.

Les appels holographiques font également partie des nouveautés. Pour cela, vous enregistrez d'abord votre visage avec l'application Meta AI. Pendant l'appel, Meta génère une version numérique photoréaliste de vous. Le système déduit les expressions faciales de votre voix et de ce que vous dites.

La fonctionnalité devrait être lancée à l'automne, d'abord en accès anticipé pour les utilisateurs de WhatsApp aux États-Unis. Meta n'a pas encore annoncé de date pour l'Allemagne et la Suisse.

Les lunettes à affichage devraient être disponibles en Allemagne à partir du 13 octobre. Meta cite Francfort, Hambourg et Munich comme premiers lieux de vente. La Suisse ne fait pas encore partie des nouveaux marchés annoncés. Outre l'Allemagne, Meta étend la vente à la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et le Canada.

Meta réduit aussi la VR

Les nouvelles Meta VR Glasses sont nettement plus techniques. Les lunettes pèsent environ 100 grammes et sont donc beaucoup plus légères que les casques VR classiques. Pour cela, Meta déporte le matériel de calcul, la mémoire et la batterie dans un boîtier séparé (puck). Celui-ci reste relié aux lunettes par un câble.

Les lunettes et le boîtier forment ensemble le nouveau système VR de Meta.

Meta mise sur des écrans Micro-OLED et des lentilles pancake compactes. Cette technologie de lentilles plie le chemin de la lumière à l'intérieur, permettant ainsi une construction plus plate. Des caméras vous montrent simultanément votre environnement en couleur. Grâce à ce «passthrough» couleur, vous voyez la pièce autour de vous malgré les lunettes.

Meta souhaite utiliser l'appareil notamment pour les films, les jeux et les espaces de travail virtuels. Vous pouvez placer plusieurs moniteurs virtuels devant vous. Une surface plane doit également servir de clavier virtuel et de pavé tactile.

Au lancement, plus de 75 jeux devraient fonctionner entièrement avec le suivi des mains (handtracking). D'autres titres pourront être diffusés via Xbox Cloud Gaming.

Les «Meta VR Glasses» devraient sortir au printemps 2027 pour 1299,99 dollars américains. Meta n'a pas encore communiqué les prix et les dates de lancement concrètes pour l'Allemagne et la Suisse.

«Muse» doit connecter les appareils

De nombreux nouveaux appareils devraient pouvoir accéder à l'avenir à l'agent IA personnel de Meta, Muse. Muse répond aux questions, synthétise des informations et devrait également pouvoir prendre en charge des tâches et des projets à plus long terme.

Muse n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Meta n'a pas encore annoncé de date de lancement pour l'Allemagne ou la Suisse. Dans les mois à venir, l'agent devrait d'abord arriver sur les lunettes IA.

Outre les lunettes, Meta a également annoncé le «Muse Charm». Ce petit appareil est conçu pour tenir dans la poche et offrir un accès vocal direct à Muse. Meta ne communiquera les détails techniques, le prix et la date de sortie que plus tard.

Photo d’en-tête : Meta

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