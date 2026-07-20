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Des jeux Steam à emporter : un utilisateur de Reddit transforme d'anciens SSD en modules

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 20/7/2026

Un utilisateur de Reddit donne une forme physique à sa bibliothèque Steam numérique. Pour ce faire, il installe des SSD d'occasion dans des boîtiers qu'il a lui-même conçus, les dote de jaquettes personnalisées et les branche à une station d'accueil reliée à son PC pour jouer.

De nos jours, les jeux pour PC ne nécessitent généralement plus de support physique. Vous les achetez dans une boutique en ligne, vous les téléchargez, puis vous les lancez via une bibliothèque. L'utilisateur de Reddit Jibril-sama inverse cette tendance, du moins sur le plan visuel : il a transformé des SSD d'occasion en cartouches de jeux colorées qui rappellent les cartouches classiques des consoles d'antan.

Dans une vidéo publiée sur Reddit, il présente plusieurs cartouches dotées de leurs propres boîtiers et arborant de grands motifs représentant les jeux qui y sont stockés. Pour lancer un titre, il insère la cartouche correspondante dans une station d'accueil située à côté de son ordinateur. Peu après, le système reconnaît le support et ouvre le jeu sur Steam ou le lance directement.

Le jeu se trouve en effet sur le SSD

Jibril-sama installe les jeux directement sur des SSD SATA 2,5 pouces d'occasion. La plupart de ces disques offrent une capacité de stockage de 128 gigaoctets. Certains de ses SSD existants ont une capacité de 256 gigaoctets.

Selon ses propres dires, il a acheté ces disques de plus petite capacité d’occasion pour environ sept euros pièce. Ils provenaient d’un fournisseur proposant un lot important de SSD mis au rebut. Disposer d’un SSD dédié à chaque jeu reviendrait nettement plus cher aux prix neufs habituels.

La connexion à l’ordinateur s’effectue via un adaptateur USB 3.0 vers SATA classique, que Jibril-sama a intégré dans une station d’accueil qu’il a lui-même fabriquée. Les boîtiers colorés et les glissières proviennent d’une imprimante 3D. Des motifs collés sur les couvercles transforment enfin ces disques d’apparence sobre en petites pièces de collection.

Grâce à cette station d'accueil fabriquée par ses soins, Jibril-sama connecte les modules de jeu à son PC.

Source : Jibril-sama / Reddit

Un script relie le SSD à Steam

Le système présenté dans la vidéo fonctionne sous Linux. Dès que Jibril-sama insère un module, une règle dite « Udev » détecte le support de données nouvellement connecté. Systemd lance ensuite un service qui recherche un script sur le SSD et l’exécute.

Le script utilise le protocole URL de Steam. Il peut ainsi ouvrir la page de la bibliothèque du jeu installé ou lancer directement le titre. Le processus fonctionne ainsi de manière similaire à celle d’une console classique : insérez le module, attendez un instant et jouez.

Entre-temps, Jibril-sama a également publié le code du programme et les fichiers pour l’impression 3D. Outre une version Linux, il existe également une version Windows. Selon ses propres déclarations, le développeur n’a toutefois testé cette dernière que sur une ancienne installation de Windows 10. Il ne garantit donc pas que le code fonctionne sur tous les systèmes sans adaptations.

Ce concept ne fonctionne d’ailleurs pas uniquement avec des SSD SATA. Selon Jibril-sama, il est également possible d’utiliser des clés USB ainsi que des cartes SD et micro-SD.

Les mises à jour et les licences restent numériques

Le système ne fonctionne pas sans Steam. Les SSD contiennent certes les fichiers de jeu installés, mais vous avez toujours besoin du client, d’une licence valide et, selon le jeu, d’une connexion Internet. Steam télécharge également les mises à jour comme d’habitude sur le disque connecté.

Jibril-sama utilise donc ces modules principalement pour les jeux plus anciens qu’il souhaite relancer de temps à autre. Les titres bénéficiant d’un service en ligne avec des mises à jour fréquentes ou particulièrement volumineuses sont moins adaptés à ce concept. De plus, un SSD ne transforme pas une licence numérique en un jeu physique indépendant et disponible en permanence.

L’intérêt réside donc avant tout dans l’expérience tactile : vous choisissez un module sur l’étagère, vous l’insérez et vous lancez ainsi un jeu spécifique. Le système confère à la bibliothèque Steam, invisible, un rituel physique. Parallèlement, les SSD SATA d’occasion, dont la faible capacité ne suffit pratiquement plus pour de nombreuses applications actuelles, se voient attribuer une nouvelle fonction.

Photo d’en-tête : Jibril-sama / Reddit

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