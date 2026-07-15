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"Skyrim VR": Ce mod vous permet de donner des coups de pied aux dragons - avec vos vrais pieds

Martin Jud Traduction : traduction automatique 15/7/2026

Un nouveau mod pour « Skyrim VR » permet des coups de pied réels. Grâce au suivi complet du corps, vous pouvez désormais frapper les dragons, les bandits et tout ce qui bouge avec vos pieds.

Dans la version "vanilla" de «The Elder Scrolls V: Skyrim», vous ne pouvez pas donner de coups de pied aux monstres. Pas même dans la version VR du jeu. Cependant, cela est possible depuis longtemps avec des mods, mais jusqu'à présent uniquement par simple pression d'une touche. Maintenant, l'utilisatrice de Nexusmods GingasVR a développé un mod qui vous permet de maltraiter vos adversaires avec de vrais coups de pied – le SkyrimVR-FBT-Mod (Full Body Tracking with Physics).

Le mod utilise principalement les traqueurs de pose corporelle SteamVR – de petits capteurs sur les hanches et les pieds – pour transférer vos mouvements dans le jeu.

Comment fonctionne le coup de pied

Le coup de pied n'est pas seulement une animation – il réagit à votre mouvement réel. Plus vous donnez un coup de pied rapidement, plus vous infligez de dégâts et de recul. Si vous frappez assez vite et assez haut, vous envoyez vos adversaires au sol. GingasVR a délibérément équilibré le système pour qu'il ne devienne pas trop puissant. Par défaut, les coups de pied ne sont activés qu'en combat, consomment de l'endurance et ont un temps de recharge. Ceux qui veulent en abuser peuvent modifier un fichier Ini et désactiver ces restrictions.

Ce qu'il faut pour donner des coups de pied

Pour que le mod fonctionne, plusieurs autres doivent déjà être installés : Vrik Player Avatar pour la représentation corporelle, Higgs pour l'interaction physique, et Planck pour la physique du combat au corps à corps – ce qui vous permet d'ailleurs de boxer avec de vraies mains. S'y ajoute Skse VR comme extension du moteur de jeu.

GingasVR recommande différents traqueurs en fonction du budget et des exigences – des SlimeVR Butterfly «moins chers» (uniquement par crowdfunding) aux HTC Vive 3.0 de milieu de gamme, jusqu'aux HTC Vive Ultimate. Elle prévoit également d'étendre le mod. Concrètement, elle envisage un menu d'options en jeu, un arbre de compétences dédié aux coups de pied et un système de magie de combat où vous pouvez déclencher des sorts en donnant des coups de pied et des coups de poing.

Photo d’en-tête : Capture d'écran de YouTube

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