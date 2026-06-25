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« GTA 6 » coûte 80 francs et est proposé sans disque

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 25/6/2026

« GTA 6 » est désormais disponible en précommande. La version standard coûte 80 francs ou euros. Elle n'est pas disponible sur disque.

Depuis minuit le 25 juin, «GTA 6» est disponible en précommande sur PS5 et Xbox Series X/S. Le prix officiel est de 80 dollars américains pour la version standard et de 100 dollars américains pour l'édition Ultimate. Au grand dam des Suisses et des citoyens de l'UE, Rockstar n'adapte pas le prix chez nous. À taux de change constant, le jeu coûterait respectivement 65 francs ou 70 euros, et 81 francs ou 88 euros. Au lieu de cela, Rockstar se contente de modifier la devise à la fin du montant. En d’autres termes : le jeu coûte au moins 80 francs ou euros.

«GTA 5» coûtait encore 60 dollars américains en 2013. Dès le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X/S, certains éditeurs de jeux vidéo ont annoncé leur intention d’augmenter les prix. Pour l’instant, rares sont ceux qui l’ont fait, et uniquement pour passer à 70 dollars américains. Nintendo a finalement franchi cette barre symbolique il y a un an en fixant le prix de «Mario Kart World» à 80 dollars américains. Alors que Nintendo suit de toute façon sa propre voie, il est à craindre que «GTA 6» ouvre la voie à d’autres éditeurs.

L’escapade à Leonida va vous coûter cher.

Source : Rockstar

Si vous pensez que ce prix plus élevé vous donne au moins droit à un disque, vous vous trompez. La version physique n’est accompagnée que d’un code de téléchargement. De nombreux éditeurs devraient suivre cet exemple. Selon certaines rumeurs, une version sur disque pourrait être proposée en décembre. Quoi qu’il en soit, le coffret sera expédié en avance afin d’être disponible à temps le 12 novembre, une semaine avant la sortie officielle. C’est en effet à cette date que débutera le préchargement.

Boutiques derrière un paywall et «GTA Online»

Les craintes selon lesquelles «GTA 6» coûterait par défaut 100 dollars américains ou plus ne se sont toutefois pas confirmées. Quand je regarde ce que contient l’Ultimate Edition, cela me laisse soupçonner que le véritable prix se cache dans les petits détails. Outre diverses armes, véhicules et éléments cosmétiques, une boutique de vêtements, un salon de coiffure et deux ateliers de tuning automobile ne sont accessibles qu’avec l’Ultimate Edition. On peut toutefois supposer qu’il y aura également d’autres boutiques à Leonida, le lieu où se déroule le jeu, où vous pourrez vous habiller et personnaliser vos véhicules.

L'atelier de tuning Rideout Customs n'est accessible que dans l'Ultimate Edition.

Source : Rockstar

Il est également confirmé que seule la campagne sera disponible au lancement. Aucune information n’a encore été communiquée concernant la suite de «GTA Online». Pour «GTA 5», le mode en ligne avait été ajouté gratuitement deux semaines plus tard. Seules les (Rock)Stars savent si ce sera à nouveau le cas cette fois-ci.

Le meilleur sur PS5 ?

À l’occasion du lancement des précommandes, Sony s’est également exprimé. Sur son blog, Sony indique que, grâce au SSD ultra-rapide, le jeu ne présente pratiquement aucun temps de chargement sur PS5. Les fonctionnalités de la manette DualSense seraient également pleinement exploitées. De plus, une version « PS5 Pro Enhanced » sera disponible. Sony n’a pour l’instant pas révélé à quoi servira la puissance supplémentaire de la console. On peut s’attendre à une résolution et une fréquence d’images plus élevées, ainsi qu’à un meilleur éclairage.

C'est sur la PS5 Pro qu'«GTA 6» devrait offrir le meilleur rendu visuel.

Source : Rockstar

Alors que les fans attendent toujours une véritable bande-annonce de gameplay, Rockstar a tout de même publié 63 nouvelles captures d'écran. Les graphismes très détaillés sont particulièrement impressionnants. Cela risque de mettre à rude épreuve même les PC les plus puissants… Ah, mais attendez. La version PC n’a toujours pas été mentionnée. Alors toute cette campagne d’alarmisme autour de la sortie va recommencer de plus belle.

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