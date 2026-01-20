Décembre et janvier : Steam bat plusieurs records grâce à "Arc Raiders

Nouveautés + tendances 1 1

Debora Pape Traduction : traduction automatique 20/1/2026

Un record chasse l'autre : après un mois de décembre historique en termes de ventes, le launcher éclipse désormais en janvier les précédents records en termes d'utilisateurs simultanés.

La plateforme de jeux Steam n'a pas à se plaindre actuellement. Elle a réalisé de loin le meilleur mois de décembre en termes de chiffre d'affaires. Et le mois de janvier continue sur sa lancée : Steam établit également de nouveaux records en termes de nombre d'utilisateurs actifs - et les bat aussitôt.

Décembre : des ventes records

Décembre est traditionnellement un bon mois pour Steam : pendant les fêtes, les soldes d'hiver attirent de nombreuses personnes devant leur ordinateur et les jours de congé leur permettent de prendre le temps de jouer.

Selon la société d'analyse de marché Alinea Analytics, spécialisée dans le jeu, 100 millions d'utilisateurs ont généré un chiffre d'affaires record de 1,6 milliard de dollars. Le rapport Alinea ne précise pas si le mois de décembre 2025 a été le mois le plus rentable pour Steam, se contentant de comparer les mois de décembre précédents.

En 2024, le chiffre d'affaires était donc inférieur de 22,7 pour cent. Même le précédent record de décembre 2020, avec son chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars, est désormais éclipsé par le dernier mois de 2025. En 2020, les restrictions imposées par la pandémie de la maladie de Corona ont permis à Steam de connaître un essor considérable.

Le plus grand moteur des ventes a été, comme en novembre, le jeu de tir d'extraction «Arc Raiders». Le jeu, sorti le 30 octobre 2025, est devenu un succès du jour au lendemain et semble s'installer durablement dans le peloton de tête des jeux les plus populaires sur Steam, selon SteamDB.

Critique « Arc Raiders »: l’extraction shooter facile d’accès par Philipp Rüegg

Pour la seule période des fêtes, entre le 21 décembre et le 4 janvier, 1,2 million de joueurs ont acheté le titre sur Steam. Au total, Arc Raiders s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires sur toutes les plateformes - Steam, Xbox et Playstation. Après «Arc Raiders», le nombre de clés vendues révèle une surprise : le jeu d'histoire «Detroit : Become Human», sorti en 2018 - en 2020 sur Steam - s'est hissé à la deuxième place du classement de décembre avec près d'un million de ventes, grâce à une réduction importante. Vient ensuite le jeu d'escalade en coopération «Peak» avec environ 270 000 copies.

Janvier : nouveaux records d'utilisateurs

En janvier, les employés de Steam peuvent tout de suite remettre leurs chapeaux de fête. Dès la première semaine de l'année, plus de 41 millions d'utilisateurs se sont connectés simultanément pour la première fois. Dès le 11 janvier, SteamDB a franchi une nouvelle étape avec 42 millions d'utilisateurs simultanés.

Bien qu'il s'agisse de belles valeurs, ces chiffres ne représentent pas le nombre d'utilisateurs réellement actifs dans un jeu. Ils sont bien moins nombreux, mais Steam a également atteint de nouveaux records ces dernières semaines. Le 4 janvier, Steam a manqué de peu les 13,4 millions d'utilisateurs actifs, avec un nombre record de 13 399 959. Depuis, un peu moins d'utilisateurs jouent à nouveau à un jeu en même temps, mais ils étaient également plus de 13 millions les 10 et 11 janvier.

Steam est apparu en 2003 et est de loin la plateforme la plus populaire pour les jeux PC. D'autres lanceurs comme ceux d'Epic Games, EA et Ubisoft sont loin derrière et n'ont jamais réussi à atteindre une telle portée. Ces nouveaux records témoignent du succès continu du lanceur. Derrière ce succès se trouve la société non cotée Valve et son fondateur et actionnaire majoritaire Gabe Newell, dont la fortune grâce à Steam est estimée à elf milliards de dollars.

