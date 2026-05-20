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Choc des prix chez Plex : le Lifetime Pass va bientôt coûter trois fois plus cher

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 20/5/2026

Plex triple le prix de son Lifetime Pass à partir de juillet 2026, le faisant passer de 250 à 749,99 dollars, ce qui suscite de vives critiques au sein de la communauté.

Les utilisateurs de Plex qui ont jusqu'à présent opté pour un abonnement unique plutôt que pour des frais récurrents devront bientôt mettre la main au porte-monnaie de manière beaucoup plus importante. Le fournisseur augmente en effet considérablement le prix de la licence Lifetime Plex Pass à partir du 1er juillet 2026. Au lieu des 219,99 francs actuels, la licence à vie coûtera à l'avenir 749,99 dollars. Le prix final en francs n'est pas encore clair, mais il devrait également se situer à ce niveau. Plex triple ainsi son prix en un peu plus d'un an.

En mars 2025, l'entreprise avait déjà fait passer le coût du Lifetime Pass de 119,99 à 219,99 francs. Il s'agit maintenant du prochain grand saut. Les utilisateurs actuels conservent leurs prestations actuelles, rien ne change pour eux, selon Plex - pour le moment.

Plex préférerait sans doute des abonnements mensuels

Dans un blog, Plex explique sa décision par les coûts à long terme de développement et de fonctionnement de la plateforme. L'entreprise écrit que les abonnements récurrents assurent mieux le développement que les paiements uniques. Selon Plex, il a même été question de supprimer complètement le Lifetime Pass. Au lieu de cela, l'offre reste en place, mais à un prix qui devrait refléter la valeur courante «» du logiciel.

Les abonnements mensuels et annuels restent pour l'instant inchangés. Le Plex Pass normal coûte toujours 7,99 francs par mois ou 79,99 francs par an. A cela s'ajoute le Remote Watch Pass, moins cher, pour les utilisateurs qui veulent surtout accéder à des bibliothèques multimédias en déplacement - il est facturé 2,99 francs, 29,99 francs pour un paiement annuel.

L'ancien prix est encore en vigueur jusqu'en juillet

Jusqu'au 1er juillet 2026, vous pouvez encore acheter le Lifetime Pass à l'ancien prix. Sur son site web, l'entreprise indique que le prix actuel n'est valable que quelques semaines. On peut se demander pourquoi Plex fait une promotion aussi active de l'ancien prix. Une modification des coûts pour les utilisateurs actuels - à une date ultérieure - semble évidente.

La forte augmentation des prix suscite déjà des discussions au sein de la communauté. Sur des plateformes comme Reddit, des utilisateurs conseillent de passer à des plateformes gratuites comme Jellyfin.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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