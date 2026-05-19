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Sony augmente à nouveau les prix de Playstation Plus

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 19/5/2026

Sony augmentera les prix des abonnements mensuels Playstation Plus dans certaines régions à partir du 20 mai 2026. Si vous avez un abonnement en cours, vous n'êtes pas encore concerné.

Sony a annoncé via X une augmentation des prix de Playstation Plus dans certaines régions à partir du 20 mai 2026. Cette fois, cela concerne les abonnements mensuels et de 3 mois - les abonnements annuels ont étédéjà renchéris en 2023. Les nouveaux prix du PS Plus Essential seront les suivants:

PS Plus Essential Abonnement 1 mois : 9,99 euros (contre 8,99 euros jusqu'à présent)

PS Plus Essential abonnement 3 mois : 27,99 euros (jusqu'à présent : 24,99 euros)

Si vous avez actuellement un abonnement en cours, vous êtes épargné pour le moment : les nouveaux prix ne s'appliquent que lorsque votre abonnement arrive à échéance et que vous le renouvelez - ou que vous modifiez activement votre abonnement. Les exceptions sont la Turquie et l'Inde.

Il n'est pas clair si la Suisse est également concernée. Comme c'était le cas lors de la dernière augmentation de prix, on peut le supposer. Les prix devraient augmenter de la même manière que ceux en euros. Sony n'a pas non plus indiqué si les trois niveaux (Essentiel, Extra, Premium) allaient augmenter. On peut toutefois le supposer, car Sony écrit que les prix commencent à partir de ce montant. Comme le post mentionne des prix en euros, en dollars américains et en livres sterling, il est probable que l'ajustement soit large. Plus de détails devraient suivre dans les prochains jours.

L'augmentation des prix n'est pas tout à fait inattendue. Sony a déjà augmenté le prix de la Playstation 5 en mars . Auparavant, en février, desrumeurs avaient circulé selon lesquelles le PS Plus serait plus cher. La raison invoquée était la crise de la RAM. «Sony attribue maintenant la responsabilité à la situation actuelle du marché sur». Cela coïncide donc.

Photo d’en-tête : Shutterstock / SolidMaks

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