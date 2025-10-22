OpenAI
ChatGPT Atlas : OpenAI présente son navigateur d'IA

Samuel Buchmann
22/10/2025
Le navigateur du leader de l'IA combine la navigation sur le Web avec une intégration transparente de son chatbot. Il devrait être capable d'effectuer des tâches simples de manière autonome.

Agent avec mémoire

Atlas combine des éléments classiques du navigateur comme les onglets, la recherche ou l'autocomplétion avec une barre latérale ChatGPT qui résume, compare ou réécrit les pages Web. Si vous le souhaitez, ChatGPT se souvient des détails contextuels des pages visitées afin de personnaliser les réponses ultérieures.

Ces rappels sont associés au compte de l'utilisateur et enregistrés. Ils peuvent être consultés, archivés ou supprimés dans les paramètres. En mode incognito, rien n'est enregistré. OpenAI déclare ne pas utiliser le contenu des navigateurs pour développer des modèles, à moins que les utilisateurs n'activent l'option correspondante dans les paramètres (opt-in).

Le mode agent peut déclencher des actions dans le navigateur - comme des recherches, des comparaisons de produits ou le remplissage de paniers. OpenAI impose des limites de sécurité : L'agent n'installe pas d'extensions, n'accède pas au système de fichiers et ne fonctionne pas sur des sites sensibles comme les portails de banque en ligne. Comme pour les autres agents, la fiabilité devrait être limitée pour les workflows complexes.

Le navigateur IA comme nouvelle ligne de front

Atlas n'est pas le premier navigateur d'intelligence artificielle sur le marché. Plusieurs fournisseurs se disputent déjà les faveurs des utilisateurs. Les trois principaux concurrents:

Samuel Buchmann
Senior Editor
Samuel.Buchmann@digitecgalaxus.ch

Mon empreinte digitale change régulièrement au point que mon MacBook ne la reconnaît plus. Pourquoi ? Lorsque je ne suis pas assis devant un écran ou en train de prendre des photos, je suis probablement accroché du bout des doigts au beau milieu d'une paroi rocheuse. 

