ChatGPT Atlas : OpenAI présente son navigateur d'IA

Comment l'IA favorise la fraude
par Spektrum der Wissenschaft
Le navigateur du leader de l'IA combine la navigation sur le Web avec une intégration transparente de son chatbot. Il devrait être capable d'effectuer des tâches simples de manière autonome.
Atlas combine des éléments classiques du navigateur comme les onglets, la recherche ou l'autocomplétion avec une barre latérale ChatGPT qui résume, compare ou réécrit les pages Web. Si vous le souhaitez, ChatGPT se souvient des détails contextuels des pages visitées afin de personnaliser les réponses ultérieures.
Ces rappels sont associés au compte de l'utilisateur et enregistrés. Ils peuvent être consultés, archivés ou supprimés dans les paramètres. En mode incognito, rien n'est enregistré. OpenAI déclare ne pas utiliser le contenu des navigateurs pour développer des modèles, à moins que les utilisateurs n'activent l'option correspondante dans les paramètres (opt-in).
Le mode agent peut déclencher des actions dans le navigateur - comme des recherches, des comparaisons de produits ou le remplissage de paniers. OpenAI impose des limites de sécurité : L'agent n'installe pas d'extensions, n'accède pas au système de fichiers et ne fonctionne pas sur des sites sensibles comme les portails de banque en ligne. Comme pour les autres agents, la fiabilité devrait être limitée pour les workflows complexes.
Atlas n'est pas le premier navigateur d'intelligence artificielle sur le marché. Plusieurs fournisseurs se disputent déjà les faveurs des utilisateurs. Les trois principaux concurrents:
OpenAI a publié ChatGPT Atlas, son propre navigateur qui intègre ChatGPT directement dans l'interface. Atlas est disponible gratuitement dès maintenant dans le monde entier pour macOS. Des versions pour Windows, iOS et Android devraient suivre. Un agent mode «» , qui automatise les tâches simples sur le Web, reste réservé dans un premier temps aux abonnements Plus, Pro et Business.
Les navigateurs IA sont considérés comme une nouvelle ligne de front pour l'interaction avec les chatbots. Ils pourraient changer radicalement la manière de naviguer sur le Web. Reste à savoir si ce système fonctionnera durablement lorsque les modèles vocaux traiteront directement le contenu des pages Web pour en tirer des réponses dans de nombreux cas. En effet, dans ce cas, aucun trafic direct ne parvient aux créateurs - et c'est justement souvent la seule incitation à produire du contenu.
