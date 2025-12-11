Nouveautés + tendances 18 1

Ayaneo Pocket Play : smartphone avec gamepad rétractable

Martin Jud Traduction : traduction automatique 11/12/2025

Ayaneo s'aventure pour la première fois dans le monde des smartphones. Avec le Pocket Play, le fabricant lance un appareil qui ressemble à un appareil mobile normal - jusqu'à ce que vous fassiez glisser l'écran vers le haut et que vous trouviez une manette en dessous.

Auparavant, Ayaneo était connu pour ses ordinateurs de poche. Aujourd'hui, le Pocket Play est le premier smartphone de la marque - et il mise sur un design qui rappelle des souvenirs. Un mécanisme de slider qui dévoile une manette sous l'écran, comme vous l'avez vu pour la dernière fois sur la PSP Go (2009) et le Xperia Play (2011).

Sony PSP Go (2009) avec mécanisme de curseur

Source : Sony

Sony Ericsson Xperia Play - Smartphone avec gamepad intégré (2011)

Source : Sony Ericsson

Ayaneo avait déjà teasé le projet en octobre. Voici maintenant la première présentation élargie - avec une campagne Kickstarter mise en place mais pas encore lancée et une vidéo officielle.

Seule l'évidence est confirmée : le design du slider, le gamepad avec croix directionnelle, boutons ABXY, boutons d'épaule et deux touchpads, la disposition de la caméra ainsi que les variantes de couleurs noir et blanc/argent. Ayaneo n'a pas précisé d'autres caractéristiques techniques telles que le processeur, la taille de l'écran, la résolution, la capacité de la batterie, la RAM et la mémoire.

L'Ayaneo Pocket Play sera disponible en noir et blanc/argent.

Source : Ayaneo

Pour l'instant, la page Kickstarter ne liste pas non plus de spécifications. Il est possible qu'il soit équipé d'une puce Snapdragon de milieu de gamme, d'un écran de six à sept pouces et de variantes dotées de huit à douze gigaoctets de mémoire vive - mais ce ne sont que des suppositions.

Photo d’en-tête : Ayaneo

