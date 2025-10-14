Illustration d'IA créée avec DALL-E (OpenAI)
Attention ! L'Apple TV+ s'appelle désormais ... Apple TV

Luca Fontana
14/10/2025
Apple a récidivé : le service de streaming Apple TV+ s'appelle désormais simplement Apple TV. Cela semble inoffensif - jusqu'à ce que l'on se rende compte que l'Apple TV existe déjà. Plusieurs fois.

Le problème est que l'Apple TV est déjà ...

Ou, comme le résume suavement The Verge : Le film est «bientôt disponible sur Apple TV, avant sa première sur Apple TV, que vous pouvez regarder sur les appareils Apple TV via l'application Apple TV».

Clair jusqu'ici?

Apple, HBO et l'enfer des noms

Apple n'est pas seul dans cette discipline. Les groupes hollywoodiens et technologiques semblent avoir une passion secrète pour les rebrandings auto-sabotés. Quelqu'un se souvient par exemple du fiasco de HBO?

Ensuite, il y a X, anciennement Twitter. Probablement le rebranding le plus insensé de tous les temps. Comme si Elon Musk avait simplement dit : «Mached öppis. Quelque chose.» Et quelqu'un l'a fait. Et c'est une lettre que personne ne peut googler.

Bravo. Vous tous.

Le plus a disparu, mais pourquoi ?

Retournons à Apple. Dans son communiqué de presse, le géant de la tech appelle cela une «vibrant new identity». En d'autres termes, une «nouvelle identité vivante». C'est génial. Qu'est-ce que cela signifie maintenant ? Je ne sais pas. Ni le logo, ni le site web n'ont encore été modifiés, et le petit signe plus continue de s'allumer partout

Peut-être qu'Apple veut simplifier sa marque. Ou tout simplement agacer tous ceux qui écrivent chaque jour sur ses produits dans les salles de presse tech. Ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un doit garder la main, c'est probablement Apple lui-même. Ou peut-être pas.

Alors, profitez-en pour vous connecter. Ou se connecter. Ou de les classer.

Luca Fontana
Senior Editor
Luca.Fontana@digitecgalaxus.ch

Vivre des aventures et faire du sport dans la nature et me pousser jusqu’à ce que les battements du cœur deviennent mon rythme – voilà ma zone de confort. Je profite aussi des moments de calme avec un bon livre sur des intrigues dangereuses et des assassins de roi. Parfois, je m’exalte de musiques de film durant plusieurs minutes. Cela est certainement dû à ma passion pour le cinéma. Ce que j’ai toujours voulu dire: «Je s’appelle Groot.» 

