Attention ! L'Apple TV+ s'appelle désormais ... Apple TV

Nouveautés + tendances
Les "meilleures Apple Watches de tous les temps" sont en route : Series 11 et Ultra 3
par Michelle Brändle
Apple a récidivé : le service de streaming Apple TV+ s'appelle désormais simplement Apple TV. Cela semble inoffensif - jusqu'à ce que l'on se rende compte que l'Apple TV existe déjà. Plusieurs fois.
Le problème est que l'Apple TV est déjà ...
Ou, comme le résume suavement The Verge : Le film est «bientôt disponible sur Apple TV, avant sa première sur Apple TV, que vous pouvez regarder sur les appareils Apple TV via l'application Apple TV».
Clair jusqu'ici?
Apple n'est pas seul dans cette discipline. Les groupes hollywoodiens et technologiques semblent avoir une passion secrète pour les rebrandings auto-sabotés. Quelqu'un se souvient par exemple du fiasco de HBO?
Ensuite, il y a X, anciennement Twitter. Probablement le rebranding le plus insensé de tous les temps. Comme si Elon Musk avait simplement dit : «Mached öppis. Quelque chose.» Et quelqu'un l'a fait. Et c'est une lettre que personne ne peut googler.
Bravo. Vous tous.
Retournons à Apple. Dans son communiqué de presse, le géant de la tech appelle cela une «vibrant new identity». En d'autres termes, une «nouvelle identité vivante». C'est génial. Qu'est-ce que cela signifie maintenant ? Je ne sais pas. Ni le logo, ni le site web n'ont encore été modifiés, et le petit signe plus continue de s'allumer partout
Peut-être qu'Apple veut simplifier sa marque. Ou tout simplement agacer tous ceux qui écrivent chaque jour sur ses produits dans les salles de presse tech. Ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un doit garder la main, c'est probablement Apple lui-même. Ou peut-être pas.
Alors, profitez-en pour vous connecter. Ou se connecter. Ou de les classer.
Vivre des aventures et faire du sport dans la nature et me pousser jusqu’à ce que les battements du cœur deviennent mon rythme – voilà ma zone de confort. Je profite aussi des moments de calme avec un bon livre sur des intrigues dangereuses et des assassins de roi. Parfois, je m’exalte de musiques de film durant plusieurs minutes. Cela est certainement dû à ma passion pour le cinéma. Ce que j’ai toujours voulu dire: «Je s’appelle Groot.»
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Michelle Brändle
Nouveautés + tendances
par Florian Bodoky
Nouveautés + tendances
par Philipp Rüegg
Apple TV+ s'appelle désormais simplement Apple TV. Ce changement de nom a été mentionné en passant dans le communiqué de presse concernant le nouveau film de Brad Pitt sur la Formule 1 «F1 The Movie». On y apprend que le film sera diffusé en streaming sur Apple TV à partir du 12 décembre 2025. Pas sur Apple TV+, mais sur Apple TV.
Au début, il y avait HBO Go pour les clients du câble, puis HBO Now pour les streamers sans télévision par câble - jusqu'à ce que Warner réunisse le tout et le transforme en HBO Max. Mais à peine s'était-on habitué à ce nom qu'en 2023, un autre coup de génie est survenu : le site «HBO» a été supprimé, laissant Max - un nom qui sonne comme votre voisin débridé, mais pas comme la télévision premium. Puis, en 2025, retour en arrière : Retour à HBO Max. Un carrousel de rebranding qui semble tourner tout seul.
Ou Meta : Facebook est devenu Meta - l'application continue de s'appeler Facebook, tandis que la société vend, via sa division Reality Labs, des casques VR appelés Meta Quest, anciennement appelés Oculus Quest. Ils sont à leur tour contrôlés par l'application Meta Horizon Mobile, qui s'appelait jusqu'à l'année dernière Meta Quest Mobile. Facile, non ?
Lenovo Tab Plus 256 GB Gris
WLAN uniquement, 11.50", 256 Go, Luna Grey