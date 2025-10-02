Tech love Épisode 273 : Vente d'EA, actrice IA, "Black Rabbit", "Super Mario Galaxy 1 + 2

Nouveautés + tendances
Tech love Épisode 270 : iPhone 17, TV LED RGB, "KPop Demon Hunters", "Hollow Knight Silksong
par Philipp Rüegg
EA devrait être vendue pour 55 milliards de dollars, ce qui est préoccupant pour de nombreuses raisons. Une actrice IA sera présentée au Festival du film de Zurich. Nous parlerons également de la série Netflix "Black Rabbit" et des remasters de "Super Mario Galaxy 1 + 2".
EA est l'une des plus grandes entreprises de jeux vidéo au monde. Aujourd'hui, des investisseurs veulent acheter la société. Parmi eux, un groupe d'investissement saoudien et Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Avec un montant de 55 milliards de dollars, il s'agirait de la plus grande acquisition privée de tous les temps. Nous parlons des acheteurs et des conséquences que cette opération pourrait avoir. Une actrice IA a été présentée au festival du film de Zurich (ZFF) et Hollywood a réagi avec horreur. Les nouveaux prix du Game Pass ont également choqué. En effet, ce dernier frappe fort.
Dans le grand écran, nous parlons de «Black Rabbit». Dans cette nouvelle série Netflix, Jude Law et Jason Bateman incarnent deux frères rattrapés par leur passé. Ce duo de choc sait comment nous divertir.
Nous avons également été divertis par «Super Mario Galaxy 1 + 2». Les deux classiques de la Wii ont été améliorés pour la Switch et sont désormais très élégants. Seul le prix est discutable.
Enfant, je n’avais pas le droit d’avoir de console. Ce n’est qu’avec l’arrivée du PC familial 486 que le monde magique des jeux vidéo s’est ouvert à moi. Aujourd’hui, je compense largement ce manque : seuls le temps et l’argent m’empêchent d’essayer tous les jeux qui existent et de remplir mon étagère de consoles rétro rares.
