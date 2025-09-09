Nouveautés + tendances 10 0

Les "meilleures Apple Watches de tous les temps" sont en route : Series 11 et Ultra 3

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 9/9/2025

Lors de la keynote de l'iPhone 17, Apple a également présenté des nouveautés passionnantes pour le poignet. Les Apple Watches avertissent désormais de l'hypertension artérielle et l'Ultra signale les urgences par satellite.

Pour les «meilleures Apple Watches jamais conçues», le géant de la technologie de Cupertino présente des fonctionnalités passionnantes destinées à rendre votre quotidien plus sain et plus sûr.

watchOS26 : des alertes d'hypertension aux traductions en direct

Apple présente une nouvelle fonctionnalité pour garder un œil sur votre tension artérielle. Celle-ci recueille des données via le capteur de fréquence cardiaque pendant au moins 30 jours. A partir de là, la Watch vous avertit si elle détecte des incohérences.

L'Apple Watch Ultra 3 veille sur votre santé.

Source : Apple

En Europe 30 pour cent des personnes souffrent d'une pression artérielle trop élevée. Des mesures régulières permettraient de détecter et de traiter les maladies plus tôt.

Parce que l'analyse de la pression artérielle de l'Apple Watch est médicale, elle a besoin d'une autorisation de différentes autorités. Apple l'attend encore et souhaite pouvoir l'autoriser ultérieurement dans plus de 150 pays.

La fonctionnalité sera disponible avec le nouveau système d'exploitation watchOS26. C'est pourquoi vous la trouverez également sur l'Apple Watch Series 9 et 10, ainsi que sur l'Ultra 2, une fois qu'elle sera validée.

Mieux vaut prévenir que guérir.

Source : Apple

Avec watchOS26, Apple propose d'autres nouveautés, comme le «Sleep Score». Celui-ci surveille votre sommeil et évalue sa qualité. L'application Health sur votre smartphone vous en donne un aperçu le lendemain matin et vous donne éventuellement des conseils pour que votre sommeil soit plus réparateur à l'avenir. La traduction en direct, qui vous indique simultanément dans la langue de votre choix ce qui a été dit dans une autre langue, est également passionnante.

L'Apple Watch Ultra 3 se connecte désormais par satellite

Pour l'Apple Watch Ultra 3, le fabricant a installé un écran OLED plus grand avec une résolution de 422 × 514 pixels. Celui-ci est censé être très lisible, même de côté, et est très lumineux avec 3000 nits. La taille du boîtier reste inchangée, 49 × 44 millimètres.

Un écran plus grand, mais un boîtier de taille inchangée.

Source : Apple

Au sein de la Watch Ultra 3, Apple intègre désormais la puce S10, déjà utilisée dans la Watch Series 10. De plus, la smartwatch robuste d'extérieur embarque la 5G. L'autonomie de la batterie a été étendue à 42 heures au total, 72 heures en mode économie d'énergie. Si vous utilisez le GPS et la mesure de la fréquence cardiaque en continu, la Watch Ultra 3 atteint encore 20 heures. La fonction de charge rapide permet à la montre de fonctionner 12 heures de plus après 15 minutes de charge.

Après que Google ait présenté la première smartwatch avec connectivité satellite avec la Pixel Watch 4, Apple propose cette fonctionnalité pour sa Watch. Cela permet à l'Ultra 3 de déclencher un appel d'urgence par satellite, tout en vous permettant d'envoyer des messages et de partager votre position. La puissance du signal atteint 1200 kilomètres en altitude.

Avec «Find My» par satellite, vous envoyez tous les quarts d'heure votre position aux contacts que vous avez préalablement ajoutés. Il est également possible d'envoyer des messages via l'application Messages ou sous forme de SMS à la famille et aux amis. La fonction satellite est gratuite pendant deux ans à partir de l'achat et de l'activation de l'Apple Watch Ultra 3. Cependant, la disponibilité de la connectivité dépend de votre emplacement et n'est pas disponible partout.

L'Apple Watch Ultra 3 a un boîtier en titane.

Source : Apple

L'Apple Watch Ultra 3 est disponible avec un boîtier en titane de 49 mm en noir ou en argent. Il vous en coûtera au minimum 749 francs ou 899 euros. Elle sera livrée à partir du 19 septembre.

Apple Watch Series 11

L'Apple Watch Series 11 est disponible en deux tailles, comme son prédécesseur, la Series 10, avec un diamètre de 42 et 46 mm. Le boîtier a une épaisseur de 9,7 mm, comme son prédécesseur. Le verre de l'écran est recouvert d'une céramique spéciale qui empêche les rayures deux fois plus efficacement que sur l'Apple Watch 10. En outre, la Watch 11 dispose désormais de la connectivité 5G rapide. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, Apple parle de 24 heures au lieu de 18 auparavant, ce qui vous permet enfin de tenir une journée entière.

C'est l'Apple Watch 11.

Source : Apple

Vous pouvez porter l'Apple Watch 11 pour nager ou faire de la plongée en apnée. Vous pouvez par exemple mesurer la profondeur jusqu'à six mètres et afficher la température de l'eau. Elle n'est toujours pas adaptée à la plongée sous-marine.

Vous avez le choix entre quatre couleurs pour le boîtier en aluminium.

Source : Apple

Le boîtier est disponible en aluminium et en titane. Aux versions aluminium en noir, argent et rose s'ajoute désormais un gris argenté un peu plus foncé. Pour le titane, vous avez le choix entre l'argent, l'or et le noir. Elle sera disponible aux prix de vente officiels à partir de 369 francs ou 449 euros à partir du 19 septembre.

L'Apple Watch SE 3 a désormais des choses à dire

La smartwatch la moins chère de la gamme d'Apple bénéficie de mises à niveau pratiques. Pour la première fois, vous pouvez activer l'Always on display sur elle et utiliser les commandes gestuelles, comme le «Double tab»,. Ici, vous tapotez l'index et le pouce l'un contre l'autre, par exemple pour mettre la musique en pause ou répondre à un appel.

L'Apple Watch SE 3 peut mesurer la température de votre poignet afin d'enregistrer et de signaler des variations de température inhabituelles.

L'Apple Watch SE 3 est la moins chère des nouvelles montres intelligentes.

Source : Apple

Nouvelle, la Watch intègre également des haut-parleurs. Si vous n'avez pas votre smartphone sous la main, vous pourriez les utiliser en cas d'urgence. La qualité devrait être moins bonne pour une écoute prolongée de la musique.

La batterie de l'Apple Watch SE 3 offre jusqu'à 18 heures d'autonomie. Elle se charge ensuite deux fois plus vite que son prédécesseur. Selon Apple, elle atteint une autonomie de huit heures en 15 minutes grâce à la charge rapide.

L'Apple Watch SE 3 avec boîtier en aluminium est disponible en argent et en noir à partir de 229 francs ou 269 euros. Elle sera livrée à partir du 19 septembre.

Photo d’en-tête : Apple

