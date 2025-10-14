Nouveautés + tendances 4 0

De nouveaux produits Apple seront-ils lancés cette semaine ?

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 14/10/2025

Comme l'année dernière, Apple semble planifier une "Mac Week" au cours de laquelle de nouveaux matériels seront progressivement présentés. Parmi eux, des MacBooks, des iPads et le "HomeHub".

Apple maintient-il le Vision Pro ?

La Vision Pro est également intéressante. Le design devrait être conservé, mais le poids, le confort et la batterie devraient être améliorés. Les fonctions AR et VR devraient en outre bénéficier de la nouvelle puce M5, y compris en ce qui concerne l'eye-tracking et le contrôle gestuel.

Des rumeurs circulent également sur des sorties plus modestes : on parle de nouveaux HomePods et du très attendu «Home Hub». On peut aussi penser aux nouveaux AirTags de deuxième génération. Aucune keynote n'est attendue - les appareils devraient simplement être annoncés via un communiqué de presse et des mises à jour sur le site Web d'Apple.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 4 personne(s)







