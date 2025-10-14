De nouveaux produits Apple seront-ils lancés cette semaine ?

Lenovo Tab Plus 256 GB Gris
Comme l'année dernière, Apple semble planifier une "Mac Week" au cours de laquelle de nouveaux matériels seront progressivement présentés. Parmi eux, des MacBooks, des iPads et le "HomeHub".
La Vision Pro est également intéressante. Le design devrait être conservé, mais le poids, le confort et la batterie devraient être améliorés. Les fonctions AR et VR devraient en outre bénéficier de la nouvelle puce M5, y compris en ce qui concerne l'eye-tracking et le contrôle gestuel.
Des rumeurs circulent également sur des sorties plus modestes : on parle de nouveaux HomePods et du très attendu «Home Hub». On peut aussi penser aux nouveaux AirTags de deuxième génération. Aucune keynote n'est attendue - les appareils devraient simplement être annoncés via un communiqué de presse et des mises à jour sur le site Web d'Apple.
Depuis que j'ai découvert comment activer les deux canaux téléphoniques de la carte RNIS pour obtenir une plus grande bande passante, je bricole des réseaux numériques. Depuis que je sais parler, je travaille sur des réseaux analogiques. Un Winterthourois d'adoption au cœur rouge et bleu.
Apple prévoit de lancer ses nouveaux appareils dès cette semaine, comme l'affirme Bloomberg. Les nouveaux appareils comprennent un iPad Pro et un MacBook Pro de 14 pouces, tous deux équipés de la puce M5 maison d'Apple. Une autre version du Vision Pro devrait également être présentée. Ces rumeurs sont également étayées par un article du portail Mac Rumors, qui fait état d'une fuite de la part de la FCC, le régulateur américain des communications. Des numéros de produits d'appareils Apple inconnus jusqu'à présent y ont été découverts. Une vidéo d'unboxing en provenance de Russie a même été repérée - bien que son authenticité ne soit pas claire.
L'accent est mis sur une plus grande puissance, une plus grande autonomie et une meilleure intégration des fonctions d'intelligence artificielle, mais pas seulement : sur l'iPad Pro, les écrans seraient également beaucoup plus lumineux et consommeraient moins d'énergie. Le MacBook Pro est lui aussi équipé de la nouvelle puce, le modèle 14 pouces étant le premier à être équipé de la version Basic de la puce M5. Apple réserve les versions Pro et Max pour le printemps prochain
