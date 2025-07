Nouveautés + tendances 9 7

AppleCare One : Apple assure trois appareils pour 20 dollars par mois

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 24/7/2025

Apple propose désormais un abonnement qui couvre jusqu'à trois appareils contre les dommages, le vol et la perte à un prix fixe. Selon le modèle, cela peut être plus avantageux que les contrats individuels. Dans un premier temps, AppleCare One ne sera disponible qu'aux États-Unis.

Apple a lancé une nouvelle offre d'assurance pour le marché américain : «AppleCare One» couvre jusqu'à trois produits pour 19,99 dollars par mois. Chaque appareil supplémentaire est facturé 5,99 dollars US. AppleCare One comprend les prestations connues d'AppleCare+, notamment les réparations en cas de dommages causés par l'utilisateur, le remplacement de la batterie et l'assistance 24h/24 et 7j/7. La protection contre le vol et la perte est également toujours incluse. Celle-ci n'était jusqu'à présent disponible que pour l'iPhone.

L'un des avantages du nouveau modèle est qu'il permet d'assurer ultérieurement des appareils âgés de quatre ans maximum, contrairement au délai de 60 jours imposé pour la souscription de l'AppleCare+. Pour cela, les appareils doivent être liés à un compte Apple et être en bon état au moment de la souscription. Apple vérifie cet état à l'aide d'un outil de diagnostic. Pour les écouteurs, le délai est plus court, à savoir un an à compter de la date d'achat.

C'est surtout intéressant pour les appareils chers

AppleCare One n'est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis. Aucune extension à d'autres marchés n'a été annoncée pour l'instant. Par rapport à AppleCare+, le nouveau modèle peut être moins cher. Le montant dépendra du type et du nombre d'appareils. Pour des choses comme la Watch, l'offre semble plutôt peu attrayante. Les tarifs mensuels individuels de l'AppleCare+ aux États-Unis sont les suivants :

iPhone : à partir de 9,99 dollars US (avec protection contre le vol et la perte)

iPad : à partir de 4,99 dollars US (standard)

MacBook Pro : à partir de 9,99 dollars US (standard)

Apple Watch : à partir de 2,99 dollars US (standard)

Apple Vision Pro : 24,99 dollars US (standard)

En Suisse, les prix mensuels d'AppleCare+ pour l'iPhone 16 régulier sont de 7,50 francs (standard) ou 11 francs (avec protection contre le vol et la perte). Pour l'iPad Air 13" c'est 5 francs (standard), pour le MacBook Pro 14" c'est 99 francs pour un an et 279 francs pour trois ans. Vous trouverez tous les prix suisses ici, les prix allemands ici.

