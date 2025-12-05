Nouveautés + tendances 2 0

Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 6/12/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 30 novembre au 5 décembre) dans le monde du jeu.

Sur la Photo d'en-tête, de gauche à droite : «Zlin City : Arch Moderna», «The God Slayer», «Replaced».

Cette semaine, de nouveaux jeux passionnants ont été annoncés. Par exemple «The God Slayer» ou Zlin City : Arch Moderna». Il y a également un aperçu du jeu Bond «007 First Light» et une mise à jour de «Diablo IV».

Nouvelles annonces

Ces jeux ont été annoncés la semaine dernière :

«Sol Shogunate»

Qu'est-ce qui est plus cool qu'un samouraï dans le Japon féodal ? Un samouraï dans l'espace. C'est du moins ce qu'ont pensé les développeurs du Studio Chaos Manufacturing. En tant que samouraï, vous voyagez dans le système solaire et combattez les troupes d'un ennemi puissant. Ce jeu de rôle et d'action de science-fiction privilégie les combats avec des manœuvres acrobatiques.

Date: inconnue

Publication sur : PS5, PC

«Zlin City : Arch Moderna»

«Zlín City : Arch Moderna» est un jeu d'urbanisme d'inspiration historique qui combine de vraies miniatures, la photogrammétrie et l'Unreal Engine 5. Vous construisez des petites villes en diorama qui se situent entre 1930 et 1940. Ce faisant, vous accomplissez des quêtes et répondez aux demandes des citoyens. Ça a l'air cool.

Date: inconnue

Publié sur : PC

«Serpent's Gaze»

«Serpent's Gaze» est un titre d'action à la troisième personne en coopération pour un à quatre joueurs. Vous combattez divers ennemis tout en révélant les secrets d'un désert ancien.

Date: 2026

Publié sur : PC

«Scrap Daddies»

Le développeur Other Ocean Interactive décrit «Scrap Daddies» comme un « slapstick-coop-looter de style extraction pour 1 à 6 joueurs.» Le monde du jeu a été englouti sous les vagues et les survivants vivent sur des plateformes éparpillées. Vous plongez dans des bases en eaux profondes en tant que ramasseur de ferraille pour récupérer des cellules d'énergie et des débris avec lesquels vous pouvez améliorer votre équipement.

Date: inconnue

Paraît sur: PC

«Tetra Rise»

«Tetra Rise» est en quelque sorte «Tetris», mais alors pas du tout. Il s'agit essentiellement d'un jeu d'action-plateforme avec des éléments de roguelite. Vous combattez des hordes d'ennemis et améliorez votre équipement pour remonter à la surface. Pour cela, vous empilez simultanément des blocs les uns sur les autres. Ça a l'air passionnant, mais aussi déroutant.

Date: inconnue

Paraît sur: PC

«Dark Craft»

Dark Craft est un RPG en monde ouvert qui promet d'être le «premier MMORPG de style Souls». Le jeu, qui devrait être jouable gratuitement, mêle en outre au mélange des optiques angulaires «Minecraft».

Date: inconnue

Paraît sur : PC

«Plague Doctor : Life in Pestilence»

Mettez un masque à bec et respirez profondément, mais mieux à travers un filtre à herbes. Dans ce simulateur, vous vous glissez dans la peau d'un docteur médiéval contre la peste. Vos tâches ne sont pas pour les estomacs fragiles : Vous examinez des villageois, préparez des médicaments, réalisez des autopsies et luttez contre la propagation de la mort noire.

Date: inconnue

Publication sur : PC

«The God Slayer»

«The God Slayer» mélange le steampunk et l'esthétique orientale. Dans ce RPG d'action en monde ouvert, vous incarnez un élémancien dont la famille a été sauvagement assassinée par les Célestes. Ça a l'air plutôt cool et ça me rappelle «Avatar - Le Seigneur des éléments».

Date: inconnue

Publication sur : Playstation 5, Xbox Series, PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux ont déjà été présentés. Les éditeurs ont maintenant publié de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«007 First Light»

La série «Beyond the Light» vous permet de découvrir les coulisses de «007 First Light». Ce premier épisode est consacré au gameplay. Andreas Krogh, directeur du gameplay, et Thomas Pulluelo, concepteur de niveaux senior, nous font part de leurs réflexions sur la manière dont ils ont façonné l'histoire jouable de James Bond Origin.

Date : 27 mars 2026

Publié sur : Playstation 5, Xbox Series, Switch 2, PC

«High on Life 2»

Deux nouvelles bandes-annonces sont disponibles pour le jeu d'action-aventure FPS «High on Life 2». Dans la première, vous verrez dix minutes de gameplay. La seconde tease le jeu dans une publicité pour des produits pharmaceutiques.

Date : 13 février 2026

Paraît sur : Playstation 5, Xbox Series, PC

«Hela»

Dans le jeu d'aventure «Hela», vous explorez le monde dans le corps d'une souris. Pour fêter les 500 000 entrées sur Wishlist, les développeurs de Knights Peak et Windup Games présentent de nouvelles images animées.

Date: 2026

Lancement sur : Playstation 5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Styx : Blades of Greed»

«Styx : Blades of Greed» ne sortira pas en 2025. Dans une nouvelle bande-annonce, les développeurs annoncent la date de sortie exacte. Dans le jeu, vous incarnez Styx, un gobelin cupide qui en veut au quartz.

Date : 19 février 2026

Publié sur : Playstation 5, Xbox Series, PC

«Replaced»

Ce jeu de plateforme et d'action en 2.5D se déroule dans une Amérique alternative des années 1980. Une catastrophe nucléaire a dévasté le pays. Vous incarnez R.E.A.C.H., une IA piégée dans le corps d'un humain. Le monde rétro-futuriste a l'air vraiment génial et je suis absolument hyped pour le titre.

Date : 12 mars 2026

Publié sur : Playstation 5, Xbox Series, PC

«MIO : Memories in Orbit»

Dans MIO : Memories in Orbit, vous incarnez MIO, un robot agile doté de capacités spéciales. Vous vous réveillez sans savoir où vous êtes ni ce que vous faites ici. Vous vous battez contre des ennemis et explorez de nouvelles zones dans le style habituel des Metroidvania. Le jeu a maintenant une date de sortie.

Date : 20/01/2026

La sortie est prévue pour : Playstation 5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Slay the Spire 2»

Dans le «The PC Gaming Show», les développeurs donnent un aperçu de la suite du roguelike deckbuilder qui sortira bientôt. La deuxième partie propose des personnages nouveaux et récurrents ainsi qu'un tout nouvel arsenal de cartes, de reliques et de potions.

Date : mars 2026

Paraît sur : PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis. Les développeurs fournissent cependant des informations ou des extensions ultérieurement.

«Elden Ring Nightreign»

Le DLC «The Forsaken Hollows» ajoute de nouveaux boss et lieux à «Elden Ring Nightreign».

«Ball X Pit»

Plus d'un million d'exemplaires de «Ball X Pit» ont été vendus depuis sa sortie. Pour fêter cela, les développeurs annoncent trois nouvelles mises à jour gratuites. Il y aura notamment de nouveaux personnages et de nouvelles balles.

«Diablo IV»

La saison de l'intervention divine de «Diablo IV» débutera le 12 décembre. Blizzard bouleverse certains systèmes clés avec la saison 11. Il s'agit notamment de la progression des régions, des valeurs défensives et de l'IA des monstres. Dans l'ensemble, l'ARPG devrait devenir plus stimulant et plus tactique à l'avenir.

«Two Point Museum : Zooseum»

Le deuxième DLC de «Two Point Museum» est arrivé. Et ça devient animalier. Vous pourrez notamment élever des animaux sauvages exotiques, vous en occuper et les relâcher ensuite dans la nature.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 2 personne(s)







