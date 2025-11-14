Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Critique
« Dynasty Warriors : Origins » : je n’avais jamais vu des batailles aussi épiques dans un jeu
La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 8 au 15 novembre) dans le monde du jeu.
Sony a présenté la semaine dernière, lors d'un livestream, de nombreux nouveaux jeux et extensions créés par des studios de développement japonais. Au passage, l'entreprise lance deux séries de jeux populaires sur les appareils mobiles. Mais il s'est aussi passé beaucoup de choses en dehors du monde de la Playstation, avec du nouveau «Elden Ring», des impressions fraîches sur «Metroid Prime 4» et des annonces de Valve sur le matériel.
Vous trouverez ici un aperçu des principales annonces.
Ces nouveaux jeux et extensions ont été annoncés la semaine dernière :
Qu'un DLC du jeu multijoueur«Elden Ring» arrive un jour ou l'autre, c'était évident. Que l'extension arrive si vite est une surprise.
Le studio japonais culte From Software montre dans une bande-annonce ce que les fans peuvent attendre de cette extension. Spoiler : comme toujours, des ennemis grotesques, une musique épique et des paysages sombres.
Date : 4 décembre
Publié sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Longtemps, la rumeur a couru que Sony travaillait sur un spin-off MMORPG de la célèbre série Playstation «Horizon». La confirmation officielle arrive maintenant. Les fans de Playstation doivent maintenant être très forts. Pour une raison inconnue, Sony a décidé de ne sortir le jeu que sur PC et appareil mobile. Qu'est-ce que...?!
Voici une bande-annonce détaillée :
Le jeu est développé par le studio sud-coréen NCSoft, qui a déjà une grande expérience du genre avec des jeux comme «Throne and Liberty» ou «Lineage W». Du point de vue du jeu, «Horizon Steel Frontiers» semble s'inspirer fortement de la série Monster Hunter» de Capcom «. Et oui, il devrait être free-to-play.
Voici une deuxième bande-annonce avec beaucoup de gameplay :
Date: ???
Publié pour : PC, appareil mobile
Un jeu de tir multijoueur free-to-play dans l'univers de «Ratchet & Clank». Le jeu mobile ressemble beaucoup à un jeu mobile. Il me manque le charme des jeux originaux.
Date: ???
Lancement pour : Appareil mobile
Sony continue d'alimenter les fans de sa simulation de course avec des mises à jour majeures. L'extension payante «Power Pack» sera bientôt disponible et proposera notamment des courses hardcore réalistes. Par exemple, des courses d'endurance de 24 heures pour les joueurs de «qui souhaitent mettre à l'épreuve leurs compétences et leur endurance de manière ultime.»
Date:4. décembre
Publié sur: PS4, PS5
Le reboot de la série d'action de longue date de Koei Tecmo reçoit une extension payante avec beaucoup de nouveau contenu, y compris une nouvelle histoire et de nouvelles armes.
Vous pouvez lire mon essai du jeu principal ici :
Date : 22 janvier
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
A peine le jeu de collection de monstres «Digimon Story Time Stranger» est-il sorti que Bandai Namco livre déjà de nouveaux contenus. La première extension payante devrait arriver dès «cet hiver». Elle comprendra de nouvelles méga-digivolutions de niveau ainsi que du contenu scénaristique supplémentaire.
Vous pouvez retrouver l'essai de Kevin sur le jeu principal ici :
Date : fin 2025
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Serafini Productions sort de nouveaux jeux «BrokenLore» comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le dernier né «Ascend» combine escalade et horreur. Un mélange détonnant.
Dans le même temps, une date de sortie a été révélée pour le jeu déjà annoncé «BrokenLore : Unfollow» - celui-ci sortira déjà le 16 janvier 2026.
Date:2026
La sortie est prévue pour : PS5, Xbox Series X/S, PC
Le roguelike d'action-aventure «BlazBlue Entropy Effect» est initialement sorti en 2024 sur PC et appareil mobile. L'année prochaine, le titre fera son entrée sur consoles avec une version améliorée «X». Le jeu est un spin-off de la série de jeux de baston de longue date «BlazBlue».
Date : 12 février 2026
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC
J'aime quand les jeux traitent des rêves. C'est pourquoi le petit projet indépendant «Dreamcore : Rabbit Hole» mérite une place sur cette liste de produits phares. Dans ce jeu, vous explorez des lieux dans des rêves
Selon le studio Ankoku «, l'aventure est tantôt confortable, tantôt inquiétante, mais toujours un peu familière, comme le souvenir d'un rêve ou d'un endroit où vous pensez être déjà allé».
Pour un autre jeu littéralement onirique, consultez mon essai de «Dreams of Another»:
Date : 2 mars
Lancement sur : PC
Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.
Vous ne vous souvenez pas de tout ce qui s'est passé avant les événements de «Black Ops 7»? Moi non plus. Heureusement, Activision vous livre à temps pour le lancement une bande-annonce récapitulative qui résume les principales intrigues :
J'ai assisté à un événement d'avant-première à Londres avant le lancement et j'ai discuté avec l'équipe de développement et les acteurs. Vous pouvez en lire plus ici:
Date: dès maintenant
Publication sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Bandai Namco donne un aperçu approfondi du gameplay de son prochain RPG de dark fantasy dans une vidéo de près d'une demi-heure. On y voit le protagoniste Coen explorer la cathédrale de Svartau. Il y a bien sûr toutes sortes de personnes et de monstres qu'il tabasse au passage. La vidéo montre également des améliorations demandées par la communauté, telles que des ajustements du système de combat et de la caméra.
Date : 2026
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Que se passe-t-il quand vous mélangez «Pokémon» avec «Animal Crossing» et que vous ajoutez une pincée de «Minecraft»? La réponse est «Pokopia». La nouvelle bande-annonce de dix minutes vous montre comment transformer un paysage désolé en un foyer confortable pour toutes sortes de monstres de poche.
Date : 5 mars 2026
Paraît sur : Switch 2
Nintendo dévoile les détails de l'histoire, du gameplay et des lieux de «Metroid Prime 4 : Beyond» dans une vidéo détaillée .
Vous pouvez lire mes premières impressions sur le jeu ici :
Date:4. décembre
Publication sur : Switch, Switch 2
Square Enix présente une nouvelle bande-annonce du remake du classique «Dragon Quest VII». Et elle est encore plus belle que la première vidéo. Cramoisi, coloré et plein de détails soignés. Et enfin autre chose que l'inflation de l'aspect HD-2D.
Date:5 février 2026
Paraît sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC
En parlant de l'inflation de l'aspect HD-2D, «Octopath Traveler 0» est de retour avec un nouveau trailer d'histoire et une démo. Vous pouvez jouer à ce jeu de rôle pendant trois heures avant son lancement. Votre sauvegarde sera transférée dans le jeu final
Date : 5 février 2026
Publication sur : PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC
Le jeu de baston Marvel des experts japonais du fighting game Arc System Works lance une deuxième phase de bêta fermée en décembre. Dans celle-ci, vous pourrez désormais incarner Spider-Man et Ghost Rider. Il faudra attendre encore un peu avant la sortie du jeu.
Date: 2026
Lancement sur : PS5, PC
Ce n'est pas une bande-annonce de jeu, mais elle mérite d'être mentionnée : la nouvelle vidéo du «Super Mario Galaxy Movie».
Le teaser met en scène de nouveaux personnages (Rosalina jouée par Brie Larson et Bowser Jr. joué par Benny Safdie) ainsi que des personnages déjà connus. Cette fois, le plombier se retrouve dans l'espace. Le film est inspiré des deux jeux «Super Mario Galaxy» et semble déjà extrêmement prometteur.
Vous pouvez consulter mon essai du remaster des deux jeux «Galaxy» ici :
Valve a présenté la semaine dernière pas moins de trois nouveaux produits : les lunettes VR Steam Frame, l'hybride console-PC Steam Machine et un nouveau Steam Controller. Voici un aperçu du nouveau matériel:
Toutes les informations sur les nouveaux gadgets de Valve sont disponibles ici:
