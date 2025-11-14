Nouveautés + tendances 2 1

Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 15/11/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 8 au 15 novembre) dans le monde du jeu.

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Gran Turismo 7 : Power Pack», «Elden Ring Nightreign : The Forsaken Hollows», «Horizon Steel Frontiers».

Sony a présenté la semaine dernière, lors d'un livestream, de nombreux nouveaux jeux et extensions créés par des studios de développement japonais. Au passage, l'entreprise lance deux séries de jeux populaires sur les appareils mobiles. Mais il s'est aussi passé beaucoup de choses en dehors du monde de la Playstation, avec du nouveau «Elden Ring», des impressions fraîches sur «Metroid Prime 4» et des annonces de Valve sur le matériel.

Vous trouverez ici un aperçu des principales annonces.

Nouveaux jeux ou DLC annoncés

Ces nouveaux jeux et extensions ont été annoncés la semaine dernière :

«Elden Ring Nightreign : The Forsaken Hollows» - c'est pour bientôt

Qu'un DLC du jeu multijoueur«Elden Ring» arrive un jour ou l'autre, c'était évident. Que l'extension arrive si vite est une surprise.

Le studio japonais culte From Software montre dans une bande-annonce ce que les fans peuvent attendre de cette extension. Spoiler : comme toujours, des ennemis grotesques, une musique épique et des paysages sombres.

Date : 4 décembre

Publié sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Horizon Steel Frontiers» - le MMORPG «Horizon» est arrivé... mais pas pour la PS5

Longtemps, la rumeur a couru que Sony travaillait sur un spin-off MMORPG de la célèbre série Playstation «Horizon». La confirmation officielle arrive maintenant. Les fans de Playstation doivent maintenant être très forts. Pour une raison inconnue, Sony a décidé de ne sortir le jeu que sur PC et appareil mobile. Qu'est-ce que...?!

Voici une bande-annonce détaillée :

Le jeu est développé par le studio sud-coréen NCSoft, qui a déjà une grande expérience du genre avec des jeux comme «Throne and Liberty» ou «Lineage W». Du point de vue du jeu, «Horizon Steel Frontiers» semble s'inspirer fortement de la série Monster Hunter» de Capcom «. Et oui, il devrait être free-to-play.

Voici une deuxième bande-annonce avec beaucoup de gameplay :

Date: ???

Publié pour : PC, appareil mobile

«Ratchet & Clank : Ranger Rumble» - et un autre jeu Playstation mobile

Un jeu de tir multijoueur free-to-play dans l'univers de «Ratchet & Clank». Le jeu mobile ressemble beaucoup à un jeu mobile. Il me manque le charme des jeux originaux.

Date: ???

Lancement pour : Appareil mobile

«Gran Turismo 7 : Power Pack» - Course hardcore

Sony continue d'alimenter les fans de sa simulation de course avec des mises à jour majeures. L'extension payante «Power Pack» sera bientôt disponible et proposera notamment des courses hardcore réalistes. Par exemple, des courses d'endurance de 24 heures pour les joueurs de «qui souhaitent mettre à l'épreuve leurs compétences et leur endurance de manière ultime.»

Date:4. décembre

Publié sur: PS4, PS5

«Dynasty Warriors : Origins - Visions of Four Heroes» - des batailles de masse épiques

Le reboot de la série d'action de longue date de Koei Tecmo reçoit une extension payante avec beaucoup de nouveau contenu, y compris une nouvelle histoire et de nouvelles armes.

Vous pouvez lire mon essai du jeu principal ici :

Critique « Dynasty Warriors : Origins » : je n’avais jamais vu des batailles aussi épiques dans un jeu par Domagoj Belancic

Date : 22 janvier

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Digimon Story Time Stranger - Episode Pack 1 : Alternate Dimension» - plus vite que prévu

A peine le jeu de collection de monstres «Digimon Story Time Stranger» est-il sorti que Bandai Namco livre déjà de nouveaux contenus. La première extension payante devrait arriver dès «cet hiver». Elle comprendra de nouvelles méga-digivolutions de niveau ainsi que du contenu scénaristique supplémentaire.

Vous pouvez retrouver l'essai de Kevin sur le jeu principal ici :

Critique « Digimon Story Time Stranger » : ce JRPG va vous rendre accro par Kevin Hofer

Date : fin 2025

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«BrokenLore : Ascend» - Escalade-Horror

Serafini Productions sort de nouveaux jeux «BrokenLore» comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le dernier né «Ascend» combine escalade et horreur. Un mélange détonnant.

Dans le même temps, une date de sortie a été révélée pour le jeu déjà annoncé «BrokenLore : Unfollow» - celui-ci sortira déjà le 16 janvier 2026.

Date:2026

La sortie est prévue pour : PS5, Xbox Series X/S, PC

«BlazBlue Entropy Effect X» - nouveau sur consoles

Le roguelike d'action-aventure «BlazBlue Entropy Effect» est initialement sorti en 2024 sur PC et appareil mobile. L'année prochaine, le titre fera son entrée sur consoles avec une version améliorée «X». Le jeu est un spin-off de la série de jeux de baston de longue date «BlazBlue».

Date : 12 février 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Dreamcore : Rabbit Hole» - Rêve doux

J'aime quand les jeux traitent des rêves. C'est pourquoi le petit projet indépendant «Dreamcore : Rabbit Hole» mérite une place sur cette liste de produits phares. Dans ce jeu, vous explorez des lieux dans des rêves

Selon le studio Ankoku «, l'aventure est tantôt confortable, tantôt inquiétante, mais toujours un peu familière, comme le souvenir d'un rêve ou d'un endroit où vous pensez être déjà allé».

Pour un autre jeu littéralement onirique, consultez mon essai de «Dreams of Another»:

Critique « Dreams of Another » ne ressemble à aucun des jeux auxquels j’ai joué jusqu’à présent par Domagoj Belancic

Date : 2 mars

Lancement sur : PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Call of Duty : Black Ops 7» - ce qui s'est passé jusqu'à présent

Vous ne vous souvenez pas de tout ce qui s'est passé avant les événements de «Black Ops 7»? Moi non plus. Heureusement, Activision vous livre à temps pour le lancement une bande-annonce récapitulative qui résume les principales intrigues :

J'ai assisté à un événement d'avant-première à Londres avant le lancement et j'ai discuté avec l'équipe de développement et les acteurs. Vous pouvez en lire plus ici:

Date: dès maintenant

Publication sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«The Blood of Dawnwalker» - beaucoup de gameplay

Bandai Namco donne un aperçu approfondi du gameplay de son prochain RPG de dark fantasy dans une vidéo de près d'une demi-heure. On y voit le protagoniste Coen explorer la cathédrale de Svartau. Il y a bien sûr toutes sortes de personnes et de monstres qu'il tabasse au passage. La vidéo montre également des améliorations demandées par la communauté, telles que des ajustements du système de combat et de la caméra.

Date : 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Pokopia» - aperçu approfondi du jeu cozy «Pokémon»

Que se passe-t-il quand vous mélangez «Pokémon» avec «Animal Crossing» et que vous ajoutez une pincée de «Minecraft»? La réponse est «Pokopia». La nouvelle bande-annonce de dix minutes vous montre comment transformer un paysage désolé en un foyer confortable pour toutes sortes de monstres de poche.

Date : 5 mars 2026

Paraît sur : Switch 2

«Metroid Prime 4 : Beyond» - c'est pour bientôt

Nintendo dévoile les détails de l'histoire, du gameplay et des lieux de «Metroid Prime 4 : Beyond» dans une vidéo détaillée .

Vous pouvez lire mes premières impressions sur le jeu ici :

Date:4. décembre

Publication sur : Switch, Switch 2

«Dragon Quest VII Reimagined» - toujours aussi magnifique

Square Enix présente une nouvelle bande-annonce du remake du classique «Dragon Quest VII». Et elle est encore plus belle que la première vidéo. Cramoisi, coloré et plein de détails soignés. Et enfin autre chose que l'inflation de l'aspect HD-2D.

Date:5 février 2026

Paraît sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Octopath Traveler 0» - Démo disponible

En parlant de l'inflation de l'aspect HD-2D, «Octopath Traveler 0» est de retour avec un nouveau trailer d'histoire et une démo. Vous pouvez jouer à ce jeu de rôle pendant trois heures avant son lancement. Votre sauvegarde sera transférée dans le jeu final

Date : 5 février 2026

Publication sur : PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Marvel Tōkon : Fighting Souls» - Se battre dans la bêta

Le jeu de baston Marvel des experts japonais du fighting game Arc System Works lance une deuxième phase de bêta fermée en décembre. Dans celle-ci, vous pourrez désormais incarner Spider-Man et Ghost Rider. Il faudra attendre encore un peu avant la sortie du jeu.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, PC

Bonus-Trailer 1 : «Super Mario Galaxy Movie»

Ce n'est pas une bande-annonce de jeu, mais elle mérite d'être mentionnée : la nouvelle vidéo du «Super Mario Galaxy Movie».

Le teaser met en scène de nouveaux personnages (Rosalina jouée par Brie Larson et Bowser Jr. joué par Benny Safdie) ainsi que des personnages déjà connus. Cette fois, le plombier se retrouve dans l'espace. Le film est inspiré des deux jeux «Super Mario Galaxy» et semble déjà extrêmement prometteur.

Vous pouvez consulter mon essai du remaster des deux jeux «Galaxy» ici :

Critique Des jeux à la hauteur de leur prix : j’ai testé « Super Mario Galaxy 1 + 2 » par Domagoj Belancic

Bonus-Trailer 2 : Nouveau matériel Steam

Valve a présenté la semaine dernière pas moins de trois nouveaux produits : les lunettes VR Steam Frame, l'hybride console-PC Steam Machine et un nouveau Steam Controller. Voici un aperçu du nouveau matériel:

Toutes les informations sur les nouveaux gadgets de Valve sont disponibles ici:

Nouveautés + tendances Valve présente Steam Machine, Steam Controller et Steam Frame par Philipp Rüegg

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 2 personne(s)







