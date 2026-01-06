Nouveautés + tendances 1 1

AMD met à jour ses puces pour ordinateurs portables avec "Ryzen AI 400

Martin Jud Traduction : traduction automatique 6/1/2026

À l'occasion du CES 2026, AMD présentera sa nouvelle série "Ryzen AI 400". Ces puces conservent les cœurs Zen 5, les graphismes Radeon et les NPU XDNA, mais augmentent la fréquence du CPU, la bande passante mémoire et les performances du NPU.

AMD positionne «Ryzen AI 400» comme la prochaine génération de sa plate-forme pour ordinateurs portables. Techniquement, cette série s'appuie sur l'architecture actuelle «Ryzen AI 300», mais offre des fréquences d'horloge plus élevées, une plus grande bande passante mémoire et un NPU plus puissant. Les puces apportent jusqu'à 12 cœurs de CPU, des graphismes Radeon 800M basés sur RDNA 3.5 et un NPU XDNA 2 avec jusqu'à 60 TOPS. AMD s'adresse ainsi aux ultrabooks, aux ordinateurs portables grand public classiques, aux appareils professionnels et aux mini-ordinateurs de bureau compacts.

CPU : Zen 5 avec réglage fin

L'architecture du CPU reste inchangée pour les Zen 5 et Zen 5c. AMD augmente les fréquences d'horloge du CPU sur certains modèles et optimise la gestion de l'énergie, ce qui apporte des gains sensibles selon les versions. La configuration maximale reste à 12 cœurs et 24 threads. Certains modèles montent ou descendent en termes de performances au sein de la gamme. Globalement, il s'agit d'un rafraîchissement classique au sein de la même architecture.

GPU : la Radeon 800M reste un point fort

Les GPU intégrés restent basés sur RDNA 3.5 et sont désormais appelés Radeon 800M. Selon le modèle, jusqu'à 16 unités de calcul et des fréquences d'horloge allant jusqu'à 3,1 GHz sont disponibles. En combinaison avec une mémoire plus rapide - jusqu'à DDR5-8533 pour les modèles haut de gamme - cela devrait apporter des améliorations sensibles dans les applications gourmandes en GPU. Les GPU intégrés d'AMD ont traditionnellement devancé de nombreux iGPU d'Intel et nettement les solutions Adreno de Qualcomm. Avec Ryzen AI 400, ce positionnement de base ne devrait guère changer.

NPU : jusqu'à 60 TOPS entre Intel et Qualcomm

Le plus grand changement concerne le NPU. AMD utilise XDNA 2 et augmente le maximum de 50 TOPS (Ryzen AI 300) à 60 TOPS. AMD se positionne ainsi entre Intel (50 TOPS) et Qualcomm (80 TOPS). La performance est suffisante pour les fonctions Copilot Plus et les modèles d'IA locale. Le CPU et le GPU peuvent également effectuer des calculs d'IA - si le logiciel les prend en charge. Cependant, selon les scénarios, ils sont moins efficaces que le NPU.

La sortie des premiers ordinateurs portables Ryzen AI-400 est prévue pour janvier 2026.

Photo d’en-tête : AMD

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







