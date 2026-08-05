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Acquisition de plusieurs milliards finalisée : le fonds souverain saoudien rachète EA

Debora Pape Traduction : traduction automatique 5/8/2026

La vente d'Electronic Arts, d'une valeur de 55 milliards de dollars, est conclue. Sous la direction du fonds souverain saoudien PIF, le géant du jeu vidéo est retiré de la bourse.

En septembre 2025, Electronic Arts (EA), l'un des plus grands éditeurs et développeurs de jeux au monde, a annoncé son acquisition par un consortium d'investisseurs. L'accord de 55 milliards de dollars américains est désormais conclu, comme l'a annoncé l'entreprise. Cela correspond à environ 48 milliards d'euros ou 44 milliards de francs suisses.

Les actionnaires d'EA avaient déjà approuvé l'acquisition en décembre 2025. L'étape est maintenant franchie. Avec la finalisation de la transaction, l'action EA a été retirée du Nasdaq et les actionnaires reçoivent 210 dollars américains par action. EA n'est donc plus une entreprise cotée en bourse.

Le PIF dirige le consortium d'investisseurs

Selon les informations publiées lors de l'annonce, le fonds souverain saoudien Public Investment Fund (PIF) détiendrait 93,4 % des parts du consortium. Le PIF était déjà un investisseur minoritaire depuis cinq ans. Le fonds est présidé par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Le directeur des investissements internationaux du PIF, Turqi Alnowaiser, souligne que le divertissement et le sport font partie des priorités d'investissement stratégiques du fonds souverain.

Les sept pour cent restants sont répartis entre les deux sociétés Silver Lake et Affinity Partners. Affinity Partners a été fondée en 2021 par Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump. La part d'Affinity Partners n'est que de 1,1 %.

Andrew Wilson reste PDG d'EA et le siège de l'entreprise reste à Redwood City, en Californie. Jusqu'à présent, les parties impliquées n'ont pas communiqué si et comment l'acquisition affectera les marques EA connues telles que «EA Sports FC», «Battlefield» et «Les Sims». Il n'y a aucune indication de fermetures de studios ou de restructurations. Pour les joueurs, peu de choses devraient changer à court terme.

On ne sait pas non plus comment le consortium d'investisseurs dirigera l'entreprise et dans quelle mesure ses membres exerceront une influence opérationnelle.

Le consortium veut investir massivement dans l'IA

Le communiqué de clôture fournit pour la première fois des indications concrètes sur les projets des nouveaux propriétaires pour EA. La focalisation claire sur l'intelligence artificielle est frappante. Le PDG de Silver Lake, Egon Durban, a déclaré que le consortium souhaitait investir massivement dans la croissance future d'EA, y compris explicitement dans l'utilisation de l'IA pour «améliorer le développement de jeux et l'expérience de jeu».

Cela pourrait avoir des conséquences considérables pour l'industrie du jeu. L'utilisation de l'IA générative suscite régulièrement des discussions dans l'industrie du jeu. Apparemment, les avantages de l'utilisation de l'IA l'emportent pour le consortium. Le fait que les nouveaux propriétaires mettent en avant ce sujet immédiatement après la conclusion de l'acquisition indique que les investissements correspondants joueront un rôle central au sein du groupe dans les années à venir. Cependant, aucun projet concret ni aucune annonce de produit n'ont encore été mentionnés.

Photo d’en-tête : Shutterstock/JHVEPhoto

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