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Pas de fin heureuse avant 2027 : le tribunal retarde le rachat de Warner par Paramount

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 5/8/2026

Paramount voulait en fait que l'accord avec Warner soit conclu depuis longtemps. Il est maintenant certain que rien ne se passera avant mars 2027. Douze États américains forcent un procès - et Paramount paie pour chaque retard.

Il semblait que tout allait bien: le ministère américain de la Justice avait donné son feu vert à l'acquisition de Warner Bros. par Paramount, et l'UE avait même suivi – avec des conditions, notamment le retrait de Paramount d'une coentreprise de distribution de films avec Universal en Europe.

La finalisation de l'acquisition ne semblait plus qu'une question de semaines.

Eh bien.

Douze États disent non

Au lieu de semaines, cela prendra des mois. Le 13 juillet, un groupe de douze États, mené par le procureur général de Californie Rob Bonta, a déposé une plainte. L'accusation: la fusion affaiblirait considérablement la concurrence pour les films de cinéma, les blockbusters et les licences de télévision par câble et, selon les autorités, entraînerait des prix plus élevés, une qualité inférieure et moins de contenu pour le cinéma et la télévision. Un jour plus tard, le syndicat des scénaristes WGA a déposé sa propre plainte. Leur argument: la fusion restreint illégalement la concurrence pour les auteurs.

Une juge du tribunal fédéral d'Oakland, Araceli Martínez-Olguín, a réagi rapidement: elle a émis une ordonnance de deux semaines qui a temporairement suspendu l'accord. La raison: des questions sérieuses restaient en suspens, ce qui justifiait une injonction provisoire. Paramount avait d'ailleurs elle-même admis que le retard jusqu'à fin septembre ne lui causerait aucun préjudice, a ajouté la juge.

L'accord est mis en veille – volontairement

Au lieu de se battre, Paramount a cédé: le 24 juillet, un accord a été trouvé avec les plaignants pour suspendre l'accord jusqu'à un jugement ou au plus tard le 1er juin 2027 – selon ce qui arrive en premier. D'ici là, Paramount ne pourra ni intégrer ni fusionner directement ou indirectement les activités de Warner Bros. Discovery.

Le PDG de Paramount, David Ellison, a tenté de sauver la situation dans une note interne: sans les plaintes, l'accord aurait été conclu depuis longtemps, mais il reste convaincu que l'acquisition est légalement irréprochable. Un porte-parole du procureur général de Californie n'a pas accepté cet argument et a qualifié l'affaire de violation flagrante de la loi antitrust fédérale.

Et maintenant: mars 2027

La durée de la «mise en veille» était longtemps incertaine. Paramount souhaitait un début de procès dès novembre, les États et la WGA demandaient avril 2027 pour avoir plus de temps pour la collecte de preuves. Depuis cette nuit, le résultat est connu: la juge Martínez-Olguín a fixé le procès du 2 au 19 mars 2027, réparti sur douze jours d'audience. Une victoire nette pour la partie adverse – et un nouveau coup dur pour Paramount, qui voulait initialement conclure l'accord cet été.

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Pour Paramount, la situation s'aggrave encore: le temps, dans cet accord, c'est littéralement de l'argent. À partir du 1er octobre, Paramount devra payer 0,25 dollar par action et par trimestre en «Ticking Fee» aux actionnaires de Warner si l'accord n'est pas conclu d'ici là – ce qui représente environ 650 millions de dollars par trimestre. Si l'acquisition échoue complètement pour des raisons réglementaires, cela coûtera très cher: Paramount devra alors à Warner une pénalité contractuelle de 7 milliards de dollars. L'accord lui-même expire en juin 2027.

Accessoirement: la question de CNN

Ceci est également remarquable: David Ellison aurait récemment affirmé que le véritable point de discorde derrière les plaintes n'était pas le droit de la concurrence, mais son futur contrôle de CNN – lié à la promesse qu'il n'interviendrait pas dans les rédactions. Le procureur général de Californie rejette cette affirmation et insiste sur le fait qu'il s'agit d'une simple affaire de concurrence.

Cette déclaration est remarquable car elle aborde une question qui accompagne cette acquisition depuis le début: Warner possède également CNN, l'une des chaînes d'information américaines les plus critiques envers Trump. Et derrière Paramount, la famille Ellison est un bailleur de fonds étroitement lié à l'administration Trump. Si CNN tombe sous ce toit, les critiques craignent que la chaîne ne traite le président avec plus de douceur à l'avenir – que ce soit par une pression ouverte ou simplement par une retenue anticipée de la rédaction.

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C'est précisément ce lien qui peut expliquer pourquoi le ministère américain de la Justice a approuvé l'acquisition cet été sans aucune condition, tandis que l'UE a au moins exigé une vente partielle. Une approbation aussi simple du point de vue du droit de la concurrence pour un accord de 111 milliards de dollars fusionnant deux des plus grands studios hollywoodiens restants est… généreuse. Il n'est pas possible de prouver de l'extérieur s'il y a réellement une bienveillance politique derrière cela ou simplement une évaluation différente du droit de la concurrence qu'en Europe.

Quelle que soit la véritable raison des plaintes: les procureurs généraux se situent officiellement et exclusivement sur le terrain du droit de la concurrence. Mais le fait que le contrôle de l'une des chaînes américaines les plus connues et critiques envers Trump fasse partie de l'accord, dans cette situation politiquement chargée, ne peut guère être ignoré par quiconque – ni par les plaignants, ni par Paramount elle-même.

Photo d’en-tête : Luca Fontana

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