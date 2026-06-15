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Trump donne son feu vert à l'accord entre Paramount et Warner

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 15/6/2026

Huit mois d'examen, des milliards en jeu et une guerre d'enchères digne d'un manuel : Paramount vient de franchir l'obstacle le plus important. Mais la saga Warner n'est pas encore terminée.

Qui finira par racheter Warner Bros. Discovery ? La saga compte depuis octobre 2025 plus de rebondissements que le retour d’Ulysse : une guerre d’enchères, des ingérences politiques, un vote des actionnaires, un procès et même une rare défaite pour Netflix.

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Un nouveau chapitre s’ajoute désormais à cette histoire : le ministère américain de la Justice a approuvé sans conditions le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance sans conditions. Cette acquisition ne porterait préjudice ni à la concurrence dans le secteur du streaming, ni à la production cinématographique, ni aux consommateurs américains. C'est la conclusion à laquelle sont parvenues les autorités après plusieurs mois d'enquête antitrust.

Mais la partie n'est pas encore terminée.

Ce qui s'est passé jusqu'à présent – la version très courte

Pour tous ceux qui ont décroché en cours de route : Warner Bros. Discovery était à vendre à partir d’octobre 2025. Netflix s’était initialement assuré une bonne affaire et souhaitait débourser 82,7 milliards de dollars pour le studio de cinéma, HBO et l’activité de streaming.

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Paramount a riposté à plusieurs reprises, notamment avec une contre-offre hostile et a toujours proposé de racheter l'ensemble du groupe, y compris les chaînes de télévision linéaires telles que CNN. Après des mois de bras de fer, un procès et neuf (!) offres, le conseil d’administration de Warner a finalement décidé de en faveur de Paramount. La bonne affaire : 31 dollars par action, entièrement en espèces, pour une valeur totale d'environ 111 milliards de dollars.

Netflix s’est alors retiré et a déclaré que la bonne affaire était «nice to have», mais pas un «must have». Cela ressemble à des excuses de mauvais perdant. Si la bonne affaire avait abouti, Netflix n’aurait pas simplement grandi – le groupe serait devenu le propriétaire de contenu sans doute le plus puissant du divertissement moderne. Netflix, HBO, Warner Bros., DC «Harry Potter» et «Le Seigneur des Anneaux» sous un même toit. Ce n’est pas une mince affaire.

Les actionnaires de Warner ayant approuvé l’accord avec Paramount fin avril, il ne manque plus que le feu vert des autorités de la concurrence sur tous les marchés importants.

Aucune condition. Surprenant ? Pas vraiment.

Le feu vert a donc été donné par l’administration Trump, et ce, sans aucune condition. Cela ressemble à un moment important – et, d’un point de vue formel, c’en est un. L'autorité n'a pas exigé que Paramount cède certaines chaînes ou libère des licences afin de ne pas devenir un nouveau monopole dans le secteur du divertissement. Il s'agit simplement d'une bonne affaire qui a été approuvée sans autre forme de procès.

Ce n'est toutefois pas un choc. Car comparé à l'autre option, à savoir la bonne affaire Netflix, un groupe Paramount-Warner présente un potentiel de concentration nettement moindre au regard du droit de la concurrence. Netflix serait devenu le plus grand écosystème de streaming au monde et, par conséquent, la superpuissance incontestée en matière de contenu – un scénario qui avait causé bien plus de maux de tête aux autorités de régulation du monde entier.

Paramount, en revanche, est ancré dans le fonctionnement classique des studios hollywoodiens, et non dans le secteur du monopole du streaming. Du point de vue de la concurrence, selon «, cette acquisition ressemble à une rencontre entre le « vieux Hollywood » et le « vieux Hollywood »», ce qui est moins menaçant que «un géant du streaming qui avale tout».

La portée politique explosive de cette bonne affaire

Et puis il y a CNN. La chaîne d’information critique envers Trump fait partie des activités de télévision linéaire de Warner et atterrit chez Paramount, sous l’égide de la famille Ellison, dont le patriarche, Larry Ellison, est considéré comme un proche confident du président américain Trump. Les détracteurs craignent que l'indépendance éditoriale de CNN ne soit désormais menacée.

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En effet, Trump lui-même avait annoncé publiquement son intention d’intervenir dans l’examen réglementaire – une procédure tout à fait inhabituelle dans l’histoire des États-Unis, qui souligne la dimension politique de cet accord. Le fait que son gouvernement ait désormais donné son feu vert à cette acquisition ne devrait pas rassurer tout le monde dans ce contexte.

Selon le calendrier prévu, la bonne affaire devrait être finalisée au troisième trimestre 2026. La réussite de cette bonne affaire dépend désormais principalement de la Californie et de l’Europe. Pour Warner, HBO, DC et «Harry Potter», le compte à rebours a commencé – littéralement, car à partir du 1er octobre, Paramount devra verser une pénalité de retard de 0,25 dollar par action et par trimestre. Cela représente environ 650 millions de dollars tous les trois mois.

Une motivation suffisante pour faire vite.

Pourtant : ce n’est pas (tout à fait) fini

L’autorisation du ministère de la Justice de Trump était l’obstacle le plus important, mais pas le dernier. Plusieurs États américains envisagent encore d'intenter une action en justice. La Californie, en particulier, est considérée comme une zone potentiellement problématique : l'État pourrait intenter une action en justice et retarder la bonne affaire de six à huit mois – une injonction provisoire suffirait à faire échouer la conclusion prévue au troisième trimestre 2026.

Parallèlement, l'examen par les autorités européennes de la concurrence est toujours en cours. L'Allemagne et la Slovénie ont déjà donné leur feu vert à l'accord ; l'UE dispose certes des documents, mais aucune décision n'a encore été prise. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à des obstacles majeurs dans ce domaine non plus. En effet, Paramount dispose d’un pouvoir de marché nettement moindre en Europe par rapport à un géant tel que Netflix-Warner.

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Photo d’en-tête : Shutterstock

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