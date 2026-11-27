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Roboter soll riesige Strukturen im Orbit bauen

Kann ein Roboter im Weltall kilometergrosse Bauwerke errichten, indem er einzelne Streben zusammensetzt? Die Technologie wurde nun – im kleinen Massstab – erstmals im Orbit erprobt.

Wer grössere Strukturen von einer Rakete ins All transportieren lassen will, hat zwei Möglichkeiten: Entweder man legt sie vor dem Start zusammen und sorgt dafür, dass sie sich im Weltall wieder entfalten – Beispiel Sonnensegel –, oder man setzt Teile, die über mehrere Starts geliefert werden, nach und nach aneinander. So geschieht es etwa beim Bau von Raumstationen. Ein Team vom Forschungsinstitut Caltech in Kalifornien eröffnet nun eine dritte Option: einen Roboterarm, der mitgelieferte Teile selbstständig zu Strukturen zusammensetzt, die potenziell Hunderte Meter oder sogar kilometergross sein könnten.

Konkret ist der entwickelte Roboter darauf ausgelegt, aus einzelnen Streben den Rahmen eines kreisförmigen Tragwerks zu bauen. Die Streben koppelt er über Verbindungsstücke aneinander. Im März 2026 wurde das einen Kubikmeter grosse Gerät mitsamt Roboterarm und Baumaterial in den Orbit befördert. Seither setzt der Roboter eine 1,4 Meter grosse Reflektorantenne zusammen. Zwei Felder des Tragwerks, also quadratisch angeordnete Streben mit je einer Querstrebe, waren bereits vormontiert. Diese schob der Roboterarm nach Ankunft im Orbit zunächst ins All heraus. Anschliessend begann er damit, Streben und Verbinder zu greifen und sie an den bereits bestehenden Teil des Tragwerks anzubauen. Jedes fertige Feld überzieht der Roboterarm zudem mit einer reflektierenden Kunststofffolie. Ist ein Feld fertig gebaut, wird die gesamte Struktur ein Stück weiter ins All geschoben und der Vorgang beginnt erneut.

Die Arbeiten vollzieht das Team unter Zeitdruck, weswegen bis zum Projektabschluss im Dezember 2026 wohl nur ein Teil der geplanten elf Felder der Antenne fertiggestellt werden. Dennoch sehen die Forschenden die Machbarkeit einer solchen orbitalen Montageplattform bereits als erwiesen an. In Zukunft könnten auf diese Weise etwa grossflächige Spiegel für Weltraumteleskope gebaut werden oder Teile von Antennen, die Radiowellen empfangen. Auch für den Bau von sehr grossen Solaranlagen würde sich die Technologie nach Überzeugung der Fachleute eignen.

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Originalartikel auf Spektrum

Titelbild: © DARPA | Colie Wertz (Ausschnitt)

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