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Orionnebel im Blick des Anglo-Australian Telescope

Immer wieder schön anzusehen ist Messer 42, der Grosse Orionnebel im gleichnamigen Sternbild, von dem uns 1450 Lichtjahre trennen.

Eine der bekanntesten Regionen am Himmel, in denen derzeit Sternentstehung stattfindet, ist der Grosse Orionnebel Messier 42/43 im gleichnamigen Sternbild. Im Herbst und Winter ist Orion, der Himmelsjäger, gut zu sehen. Schon ein Fernglas reicht aus, um den Orionnebel als kleinen Fleck zu erkennen. Hier wurde der 1450 Lichtjahre von uns entfernte Nebel mit dem 3,9-Meter-Anglo-Australian-Telescope in Siding Spring aufgenommen. Das Bild entstand im Visuellen durch schmalbandige Filter und gibt daher nicht ganz den Eindruck mit dem Auge durch ein grosses Teleskop wieder.

Im Zentrum des Nebels ist das Trapez zu sehen, ein Sternhaufen mit vier hellen massereichen Sternen, bei denen es sich meist um Doppel- oder Mehrfachsterne handelt, die sich hier räumlich nicht trennen lassen. Die vier Hauptkomponenten sind voneinander jeweils etwa anderthalb Lichtjahre entfernt. Es handelt sich um massereiche Sterne der Spektraltypen O und B, die einen Grossteil ihrer Strahlung im energiereichen Ultraviolett aussenden. Sie regen die sie umgebenden Gasmassen, vorwiegend Wasserstoff, zum Aussenden von sichtbarem Licht an, wodurch der Orionnebel als Emissionsnebel leuchtet.

Der Orionnebel erstreckt sich über rund 24 Lichtjahre, ist aber nur ein kleiner Teil einer sehr viel grösseren Struktur, die einen Grossteil des Sternbilds Orion einnimmt. Durch seine relative Nähe und Helligkeit wird er häufig von Amateurastronomen beobachtet und sehr gerne fotografiert.

Hier das Bild noch in seiner Gänze:

Messier 42 im Sternbild Orion

Quelle: Anglo-Australian Observatory/David Malin / Orion Nebula in Visible Light / CC BY 4.0

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Titelbild: Anglo-Australian Observatory/David Malin / Orion Nebula in Visible Light / CC BY 4.0

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