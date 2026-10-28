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Black Friday Weeks bei Digitec und Galaxus – ja, «Weeks», also Mehrzahl

Die Kundschaft bestellt, Galaxus und Digitec liefern. Das gilt 2026 auch beim Thema Black Friday. Dieses Jahr dehnen wir den Zeitraum mit besonderen Deals und Aktionen zeitlich noch einmal aus.

Ob du willst oder nicht: Am Montag, 16. November, startet bei Digitec und Galaxus der Black Friday. Bis zum Montag, 30. November, gibt es über 1000 Produkte* zu speziell rabattierten Preisen.

Nein, ich weiss nicht, ob die Switch 2 dabei ist. Und nein, die Liste mit den Angeboten wird vorher nicht als Leak im Netz zu finden sein. Auch dreht niemand bei uns vorher an der Preisschraube, damit der Rabatt für ein Produkt später grösser aussieht. Mit diesen Feststellungen dürfte sich ein Teil der Fragen und Vermutungen für die Kommentarspalte unten hoffentlich erledigt haben.

Bevor du direkt nach unten scrollst, kommen hier aber trotzdem noch ein paar weitere Infos.

Warum gibt es nicht nur einen Tag lang wirklich gute Angebote?

Mit einer rund zwei Wochen langen Laufzeit rund um den Black Friday – der ist übrigens am 27. November – verteilen sich die Bestellungen gleichmässiger. Unsere Logistik kann das erhöhte Aufkommen besser bewältigen. Schon in den vergangenen Jahren hat sich der auf rund eine Woche gestreckte Black Friday bewährt. Es gab auch in unseren Filialen weniger lange Wartezeiten als früher, wo es nur am Black Friday selbst Angebote gab.

Deine Meinung zu … … Black Friday ist gefragt. Was denkst du über die neue Dauer? Noch länger? Gut, dann nehme ich mir den halben November frei. Ich will, dass wieder alles ist wie früher! Mir völlig egal, ich schaue immer zuerst auf den Preisverlauf vor dem Kauf. Ich glaube erst an gute Deals, wenn ich sie sehe. Gute Entwicklung! Und nächstes Jahr dann bitte den ganzen November lang Deals. Ich will nur die Ergebnisse sehen. Abstimmen

Wie attraktiv sind die Deals?

Unsere Einkäuferinnen und Einkäufer haben bei Herstellern und Lieferanten bestimmte Kontingente eingekauft, die wir zu besonders attraktiven Preisen anbieten können. Die Mengen sind begrenzt, und die Preise gelten auch nur im Aktionszeitraum.

Aber wir geben dir bei jedem Produkt die Möglichkeit, selbst zu prüfen, ob ein Deal für dich wirklich attraktiv genug ist. Wir weisen den Preisverlauf transparent aus. So siehst du, ob der Black-Friday-Preis wirklich der tiefste ist.

Der Black Friday ist inzwischen übrigens längst nicht mehr der Tag des unkontrollierten Konsums, bei dem sich die Grosshirne abmelden und FOMO die Warenkörbe füllt. Unsere Daten zeigen, dass Kundinnen und Kunden grössere Anschaffungen bewusst bis November zurückstellen und während der Aktionswochen aktiv und gezielt nach guten Angeboten suchen. Gute Angebote sind also keine Überraschung mehr, sondern Erwartung. Und natürlich erfüllen wir dir den Wunsch, wenn du schon so strategisch planst.

Ab wann gibt es neue Deals?

Wir haben entschieden, direkt zum Start am Montag, 16. November, alle Black-Friday-Angebote live zu stellen. So siehst du alles, was es gib sofort. Heisst auch: Wir schieben keine neuen und zusätzlichen Deals und Aktionen nach.

Du findest die Deals auf der Startseite oder in der App ab Montag, 16. November, ganz oben. Alle Angebote bleiben so lange online, wie es Vorrat gibt – bis längstens am Montag, 30. November.

Noch Fragen offen? Ab damit in die Kommentare.

*) Für Leserinnen und Leser in Deutschland: Bei dir im Shop sind es leider nicht ganz so viele Deals, aber deutlich über 100 können wir auch hier bieten.

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