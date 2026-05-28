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YouTube rende più visibili le etichette AI e in futuro etichetterà i contenuti stessi

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 28.5.2026

In futuro YouTube posizionerà le etichette AI in modo più evidente e, a partire da maggio 2026, riconoscerà automaticamente i contenuti generati dall'AI. Anche se gli youtuber non specificano nulla.

Youtube ha annunciato due modifiche al suo sistema di etichettatura dei contenuti AI https://blog.youtube/news-and-events/improving-ai-labels-viewers-Youtubers/. Le etichette corrispondenti appariranno ora in punti più evidenti. Inoltre, a partire da maggio 2026, la piattaforma riconoscerà automaticamente i contenuti AI fotorealistici e imposterà automaticamente le etichette, anche se gli youtuber non forniranno alcuna informazione.

Nuova posizione, formato più chiaro

In passato, le etichette AI erano relativamente poco visibili. Ora la situazione sta cambiando: per i video lunghi, l'etichetta viene visualizzata direttamente sotto il video player, sopra la descrizione. Per i cortometraggi, invece, viene visualizzata in sovraimpressione sul video stesso. Questo riguarda i contenuti fotorealistici e quelli che sono stati significativamente modificati o generati dall'IA.

Questo è il modo in cui i contenuti AI dovrebbero essere etichettati in futuro.

I contenuti non realistici, animati o solo leggermente modificati continueranno ad essere etichettati nella descrizione estesa del video, cioè in modo meno evidente. YouTube sta parlando di un formato di etichetta standardizzato per tutti i contenuti rilevanti.

Riconoscimento automatico da maggio 2026

YouTube sta introducendo il riconoscimento automatico dell'intelligenza artificiale. Se i sistemi interni rilevano che un video contiene contenuti significativi di IA fotorealistica, l'etichetta verrà impostata automaticamente, indipendentemente dal fatto che lo youtuber lo abbia indicato personalmente. Chiunque ritenga di essere stato etichettato in modo errato, può modificare la classificazione in YouTube Studio.

In alcuni casi, tuttavia, l'etichettatura rimane permanente: Ad esempio, i contenuti creati con gli strumenti di IA di YouTube, come Veo o Dream Screen, o i video con i metadati C2PA corrispondenti (cioè i dettagli di generazione dell'IA incorporati).

YouTube sottolinea che i video sono stati classificati in modo errato.

YouTube sottolinea che l'etichettatura dell'intelligenza artificiale non influenza la raccomandazione di un video o la sua monetizzazione. Resta da vedere quanto sia affidabile il riconoscimento automatico nella pratica e quanto spesso gli youtuber si vedranno etichettati erroneamente.

Immagine di copertina: Screenshot Youtube / FusionVerse Production

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