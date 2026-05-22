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Spotify permette agli utenti di creare "remix" generati dall'intelligenza artificiale

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 22.5.2026

Spotify ha annunciato diverse innovazioni durante un evento per gli investitori. La possibilità di creare le proprie canzoni generate dall'intelligenza artificiale è quella che sta facendo più scalpore.

Spotify sta negoziando da tempo con le principali etichette musicali per consentire la generazione di AI. Ora gli svedesi hanno apparentemente raggiunto un accordo con Universal Music Group. L'azienda musicale ha dato il suo consenso alla generazione di IA da parte degli utenti. In futuro gli abbonati a Spotify Premium potranno generare IA.

In futuro, gli abbonati a Spotify Premium potranno creare cover e remix di canzoni basati sull'intelligenza artificiale. Gli utenti dovranno pagare per questa funzione. Secondo «The Verge», gli artisti possono rifiutare questo utilizzo. Tuttavia, il messaggio di Spotify non dice questo, ma si limita ad affermare che il tutto si basa sul consenso. Non sono ancora noti ulteriori dettagli sulla nuova funzione, come i prezzi o la data di inizio.

Spotify si affida all'intelligenza artificiale ovunque

L'intelligenza artificiale gioca un ruolo importante anche negli altri piani di Spotify per il futuro. L'azienda di streaming ha annunciato che gli autori autopubblicati potranno generare audiolibri. Sono inoltre in arrivo podcast AI personalizzati. Tuttavia, gli esempi di applicazione non sembrano un podcast classico, ma piuttosto delle risposte messe in musica da un assistente AI. Ad esempio, dovrebbe essere possibile ascoltare un briefing giornaliero «» . Questo richiede un'applicazione desktop separata chiamata Studio.

Infine, Spotify ha annunciato che ai maggiori fan di una band o di un musicista saranno riservati due biglietti per un concerto nella loro zona. La piattaforma musicale determina chi sono i fan più accaniti in base agli stream, ai link condivisi e a «altre attività di Spotify». L'obiettivo è anche quello di garantire che i biglietti non vengano assegnati ai bot. L'iniziativa è stata avviata negli Stati Uniti e sarà successivamente estesa ad altri paesi.

Immagine di copertina: Spotify / Co-CEO Alex Norstrom e Gustav Soderstrom

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