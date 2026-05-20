Novità e trend 6 3

Google I/O 2026: Ricerca AI, agenti AI, occhiali AI, modelli AI

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 20.5.2026

Al Google I/O l'attenzione è rivolta al software. Di conseguenza, all'inizio ci sono stati molti nuovi annunci di AI, ma anche di hardware per l'AI.

Il discorso di apertura del Google I/O è durato due ore. Ci sono stati molti nuovi strumenti e modelli di intelligenza artificiale, uniti alla consapevolezza che il loro utilizzo costa e richiede molta fiducia nel fornitore. Infine, c'è stato anche un nuovo hardware sotto forma di occhiali intelligenti.

Gli occhiali intelligenti controlleranno l'AI dall'autunno

Google ha grandi speranze per gli occhiali noti come «occhiali intelligenti». Google fornisce il software con Android XR e Samsung la tecnologia. I primi due modelli di occhiali provengono da Gentle Monster e Warby Parker.

Con questi occhiali, Google fornisce il software con Android XR e Samsung la tecnologia.

Con questi occhiali, l'intelligenza artificiale può essere utilizzata sullo smartphone collegato senza doverlo prendere in mano. I microfoni incorporati vengono utilizzati per il controllo vocale e le fotocamere presenti nella montatura degli occhiali permettono all'IA di vedere l'ambiente circostante e di incorporarlo o di scattare foto.

I due modelli segnano il lancio degli occhiali intelligenti.

Navigazione, traduzioni e quant'altro verranno trasmessi all'orecchio tramite piccoli altoparlanti nei primi modelli a partire dall'autunno. In seguito, ci saranno anche modelli in grado di mostrare le informazioni su un display nel vetro. Ulteriori informazioni sul prezzo e sulla disponibilità di tutti i modelli seguiranno nei prossimi mesi.

Fitbit Air è stato annunciato prima dell'I/O, ma ha fatto molte apparizioni sul palco.

Nuovo design per l'app Gemini

Tra i tanti annunci, le innovazioni apportate all'app Gemini sono probabilmente le più rilevanti per la maggior parte delle persone. «Neural Expressive» è il nome con cui Google chiama il nuovo look, che include nuovi colori, feedback tattile e animazioni. Inoltre, l'assistente AI non fornisce più risposte solo testuali, ma incorpora elementi come immagini, grafici, video e linee temporali.

L'app Gemini non sta cambiando solo dietro le quinte.

Inoltre, i dialetti saranno presto selezionabili nell'app. Tuttavia, non sono stati forniti esempi in lingua tedesca.

KI non è gratis

Viste le enormi somme che vengono investite nei centri dati dell'IA, l'uso dell'IA non può rimanere gratuito nel lungo periodo. Per Google, questo momento sembra essere arrivato. Anche se ci sono ancora numerose funzioni di base gratuite, per molti dei nuovi annunci è necessario pagare.

Ad esempio, «Gemini Omni» può essere utilizzato solo da chi paga per AI Plus, AI Pro o AI Ultra. Con il nuovo modello, è possibile creare nuovi contenuti a partire da testo, video, immagini e audio. Si inizia con i video in cui lo stile, i personaggi, l'ambiente o i dettagli possono essere modificati utilizzando i comandi vocali.

Gemini Omni è l'ultimo modello di AI generativa di Google.

Inoltre, solo per gli utenti paganti - negli Stati Uniti - è disponibile il nuovo «Daily Brief» nell'app Gemini. L'agente AI controlla la tua casella di posta, il calendario e altri elementi ogni mattina per dirti cosa è importante, in modo simile al «Now Brief» Galaxy AI di Samsung.

Se vuoi creare Google Docs tramite input vocale con «Docs Live» o creare o modificare immagini nell'area di lavoro con «Google Pics», devi anche pagare e l'abbonamento più economico non è più sufficiente. Sono necessari AI Pro o AI Ultra.

Per gli utenti abituali, AI è almeno un po' più economico. Google sta abbassando il prezzo dell'abbonamento Ultra - negli USA - da 250 a 200 dollari e sta introducendo anche una versione da 100 dollari.

I contenuti dell'AI devono essere riconoscibili

Con SynthID, Google ha un watermark per i contenuti AI che ha etichettato oltre 100 miliardi di immagini e video generati dal suo lancio. Finora, però, i contenuti potevano essere controllati solo tramite l'app Gemini. In futuro, dovresti essere in grado di farlo anche in Chrome, tramite Circle-to-Search o la ricerca.

Con l'introduzione di «C2PA Content Credentials Verification», il SynthID contiene anche altri metadati. Inoltre, OpenAI, Kakao e IIIElevenLabs sono altri fornitori di AI che supportano il watermarking. Nvidia è coinvolta dallo scorso anno.

L'IA ti sta cercando

La ricerca AI sta diventando sempre più uno standard per la ricerca di Google. Con Gemini 3.5, ora utilizza un nuovo modello di intelligenza artificiale. Questo può essere visto visivamente attraverso una nuova schermata di inserimento che tenta di completare le domande man mano che vengono inserite

Nel corso dell'estate, Gemini 3.5 Flash fornirà layout dinamici nei risultati di ricerca. Le risposte non saranno solo testuali, ma conterranno anche grafiche o animazioni create ad hoc, se necessario.

Anche nella ricerca, non tutte le funzioni di AI sono gratuite.

Per poter utilizzare gli agenti AI nella ricerca, è necessario un abbonamento a pagamento. Con Gemini Spark, puoi definire i parametri relativi ai prezzi delle azioni, ad esempio, e ricevere una notifica quando questi vengono soddisfatti.

Con «Ask Youtube», anche le domande più complesse possono essere poste negli Stati Uniti dall'estate e la piattaforma troverà il video appropriato. Analogamente a quanto è già possibile fare con «Ask Maps» su Google Maps.

Devi fidarti dell'IA e di Google

Con Gemini Spark, Google introduce un agente AI che dovrebbe essere il tuo assistente personale. Come l'strumento di hype OpenClaw, Spark dovrebbe essere in grado di fare ogni tipo di cosa per te. Inizialmente nell'app Gemini, in seguito anche via e-mail e in Chrome, oltre che in Android Halo in Android 17.

Per poter utilizzare Spark è necessario che tu sia in grado di farlo.

Per utilizzare Spark, non solo hai bisogno di un abbonamento AI Ultra di Google, ma devi anche dare all'agente AI l'accesso ai tuoi dati. Questo inizia con le e-mail e le voci del calendario. Spark non può completare le sue attività senza questi dati. Per i dati già archiviati da Google, l'ostacolo dovrebbe essere più basso rispetto ai dati esterni. Ma OpenClaw ha già dimostrato che non bisogna fidarsi ciecamente di un'intelligenza artificiale. Dopotutto, Google ha integrato una funzione che permette a Spark di confermare determinate azioni e di non agire senza che gli venga chiesto.

Un carrello della spesa di Google per tutto.

Con l'Universal Commerce Protocol (UCP), Google sta cercando di stabilire uno standard che renda più facile per gli agenti AI fare acquisti per te. Oltre ai nuovi partner che supportano l'UCP nei loro negozi, Google lo sta espandendo in Canada, Australia e Regno Unito nei prossimi mesi. Inoltre, non solo i prodotti, ma anche gli hotel o i cibi che possono essere ordinati saranno inclusi nell'UCP. Google vuole anche gestire tutti gli ordini con l'Universal Cart, ovvero un carrello della spesa completo.

Googlebooks e Android 17 con un evento tutto loro

Durante le due ore del keynote I/O riservate all'AI, Google aveva già annunciato una settimana prima le nuove funzionalità di Android 17 e i Googlebook come successore dei Chromebook. Non è che l'IA abbia avuto un ruolo secondario in questa occasione.

Novità e trend I/O 2026: Google mostra in anteprima Gemini Intelligence e Android 17 di Jan Johannsen

Novità e trend Googlebook invece di Chromebook: Il prossimo tentativo di Google di produrre un computer portatile con Gemini di Jan Johannsen

Immagine di copertina: Google LLC

Mi piace questo articolo! A 6 persone piace questo articolo







