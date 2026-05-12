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I/O 2026: Google mostra in anteprima Gemini Intelligence e Android 17

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 12.5.2026

Gemini è pronto a gestire un numero ancora maggiore di compiti e Android 17 avrà nuove emoji, strumenti di creazione e funzioni di benessere. Con Android Auto, la forma del display non gioca più alcun ruolo.

Una settimana prima dell'inizio della conferenza degli sviluppatori I/O, Google rivela nuove funzionalità per Android 17 nel sito «The Android Show: I/O Edition». Queste includono Gemini Intelligence, Screen Reactions ed emoji 3D. Se utilizzi Android Auto, la mappa includerà presto una vista 3D e maggiori dettagli durante la navigazione.

Gemini Intelligence fa ancora più compiti per te

A differenza del sistema operativo precedente, Google si riferisce ad Android 17 come a un sistema di intelligenza. Gli agenti AI di Gemini possono svolgere ancora più compiti per te. L'Intelligenza Gemini non è legata ad Android 17. Anche se le due cose sono collegate, Google aggiorna gli agenti AI di Gemini con un sistema di intelligenza artificiale. Anche se i due sistemi sono collegati, Google li aggiorna in modo diverso e l'intelligenza artificiale non viene utilizzata solo sugli smartphone.

Novità e trend Googlebook invece di Chromebook: Il prossimo tentativo di Google di produrre un computer portatile con Gemini di Jan Johannsen

Le nuove funzioni di Gemini Intelligence saranno rilasciate in diverse ondate a partire dall'estate 2026, inizialmente per i dispositivi Pixel di Google e per i modelli Galaxy di Samsung. A partire da giugno, Gemini fornirà una funzione di autofill più intelligente sul web in Chrome.

In definitiva, Google sta rivedendo l'aspetto dell'assistente AI con Gemini Intelligence e, tra le altre cose, sta rendendo chiaro quando l'AI sta lavorando e pensando. Non dovrebbe solo rispondere alle domande come in passato, ma anche fare qualcosa di concreto.

Come esempio, Google cita l'ordine di biglietti o la prenotazione di hotel o ristoranti. Mi ricorda le promesse fatte anni fa su Google Assistant. Ma ora dovrebbe funzionare meglio.

Questo potrebbe essere dovuto principalmente al fatto che Gemini capisce meglio ciò che dici, anche se non è formulato perfettamente. Ad esempio, l'assistente AI crea liste della spesa tramite la tastiera Gboard solo quando hai terminato i tuoi pensieri. Le cose che cancelli nel frattempo - «Oh no, le olive sono ancora lì.» - non dovrebbero comparire. Come espediente, i termini possono apparire nella lista anche come emoji e non solo scritti per intero.

Inoltre, Gemini crea una lista della spesa tramite la tastiera Gboard.

Inoltre, Gemini può creare widget per te in futuro. Tu dici cosa vuoi vedere nel widget e l'intelligenza artificiale scrive il codice per realizzarlo e lo posiziona sulla tua schermata iniziale. Se tutto questo ti suona familiare: Nothing fa qualcosa di simile fin dal Phone (3) e offre qualcosa di simile con il Nothing Playground, un luogo dove condividere i widget.

Gemini Intelligence funzionerà in parte direttamente sul dispositivo e in parte si affiderà al cloud. Google non spiega quale funzione richieda l'accesso a Internet, ma si limita a dire che dipende dalla qualità e dalla disponibilità, oltre che dall'utilità.

Android 17: reazioni sullo schermo, nuove emoji, strumento di pausa e condivisione dei dati

Oltre a Gemini Intelligence, Google sta annunciando anche altre nuove funzioni e strumenti per Android 17.

Ad esempio, è possibile registrare le reazioni dello schermo «» . Per posizionarsi in primo piano in una foto o in un video non è necessario modificare l'app o utilizzare uno schermo verde. La funzione sarà disponibile per la prima volta sugli smartphone Pixel quest'estate.

Nel corso dell'anno, Android 17 dovrebbe segnare dei punti grazie alla revisione delle emoji. Saranno più dettagliate e avranno un aspetto 3D. Inizialmente, per utilizzarle sarà necessaria la tastiera Gboard di Google.

Lo scambio di dati da QuickShare ad AirDrop dovrebbe migliorare e arrivare sugli smartphone di Samsung, Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi e Honor. Se il tuo smartphone non è tra questi, puoi usare QuickShare per generare un codice QR che gli altri potranno usare con i loro dispositivi iOS per accedere ai dati nel cloud.

Con «Pause Point» c'è un nuovo strumento per il tuo benessere. Puoi usarlo per contrassegnare le app come distraenti e limitare il tempo di utilizzo con un timer, ad esempio. Anche gli esercizi di respirazione sono stati pensati per garantire la tranquillità e altri strumenti di aiuto per il benessere digitale seguiranno nel corso dell'anno.

Imposta un timer per le app con Pause Point.

Fonte: Google

Il passaggio da iPhone a dispositivi Android dovrebbe essere semplificato. In futuro, i dati che potranno essere trasferiti in modalità wireless includeranno password, foto, messaggi, app, contatti, il layout della schermata iniziale e le eSIM. Inizialmente questo funzionerà sui modelli Pixel e Galaxy.

Inoltre, Android 17 Instagram consente l'accesso alle funzioni della fotocamera come l'Ultra HDR, la stabilizzazione dell'immagine e la modalità notturna. Questo migliora la fotocamera integrata dell'app. Ci sono anche opzioni di editing esclusive nell'app Instagram Edits. L'app YouTube, invece, è stata ampliata per includere l'editing video con Adobe Premiere.

Google ha anche modificato le funzioni di sicurezza.

Fonte: Google

Android Auto: nuovo look e i video continuano a girare in background

Android Auto, che porta Android sullo schermo della tua auto, raggiunge anche una nuova generazione con Android 17. Con «Material 3 Expressive», il linguaggio di design che si è diffuso a partire da Android 16 arriva anche nell'abitacolo e non si preoccupa più delle dimensioni e della forma del display. Il sistema si adatta da solo.

La forma dello schermo non ha importanza.

Fonte: Google

Quando si naviga, la mappa mostra più dettagli ed edifici in vista 3D. Anche YouTube e Spotify vengono rinnovati dal punto di vista visivo. Se non sei al volante, puoi guardare video in HD a 60 FPS, inizialmente solo su YouTube e successivamente anche su altre app. Se un'app video consente la riproduzione in background, puoi anche ascoltarla durante la guida (per questo è necessaria la versione premium a pagamento di YouTube Music). Il supporto Dolby Atmos è disponibile per alcune app e per i veicoli di otto marchi automobilistici.

Nuova vista di navigazione.

Fonte: Google

Gemini Intelligence entra anche in auto e ordina la cena al ritorno da una gita, per esempio. In oltre 100 auto di 16 marchi, l'assistente AI ha accesso alle informazioni sulla rispettiva auto. Gemini sa quindi se un pacco entra nel bagagliaio o cosa significa una spia luminosa.

Immagine di copertina: shutterstock.com/Norbert Maurice

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