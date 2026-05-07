Novità e trend 1 1

Fitbit Air: il nuovo fitness tracker di Google elimina il display

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 7.5.2026

I fitness tracker sono pratici per registrare la vita quotidiana e l'attività fisica. Tuttavia, possono distrarre. Google presenta quindi il Fitbit Air, un fitness tracker senza display.

Il Fitbit Air di Google è un braccialetto di monitoraggio in tessuto senza schermo. Ciò significa che non hai un display che ti distrae e che stai indossando un accessorio comodo ed elegante. Per una maggiore flessibilità, Google offre braccialetti intercambiabili in tessuto o silicone.

Non un'innovazione, ma una tendenza pratica

L'idea di un fitness tracker senza display non è una novità, anzi: i primi modelli Fitbit non ne avevano nemmeno uno. Ora la tendenza sta tornando come contromossa allo stile di vita «always-on», come ha fatto Polar con il suo tracker Loop 2 o il Whoop Band.

Google sta adottando questo approccio anche con il Fitbit Air: il più semplice e discreto possibile, mentre il tracker raccoglie dati precisi sulla salute in background.

Senza schermo, puoi concentrarti sul tuo allenamento.

Fonte: Google

Il Fitbit Air è comodo da indossare grazie a una morbida fascia in tessuto con un leggero cinturino in metallo. Il cinturino in silicone intercambiabile è adatto alle attività sportive come il nuoto. Google offre entrambi i cinturini in diversi colori.

Il cinturino in tessuto può essere indossato da 130 a 210 mm di circonferenza del polso. Il produttore offre due misure per la versione in silicone: 120-175 mm (S) e 165-210 mm (L). Il tracker è anche impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Il piccolo tracker può essere facilmente agganciato a un altro cinturino.

Fonte: Google

Ciclo di ricarica settimanale e memoria per un mese

Colleghi il Fitbit Air al tuo smartphone in modo da poter visualizzare tutti i dati nell'app Google Health. Google ha modificato in modo significativo l'app, come descritto in una sezione separata qui di seguito.

Il braccialetto memorizza un giorno di dati sull'allenamento, sette giorni di dati dettagliati sul movimento e la panoramica giornaliera per 30 giorni. Inoltre, registra la frequenza cardiaca a intervalli di 2 secondi. Dopo sette giorni al massimo, il tracker deve essere ricaricato per circa 90 minuti.

Il tracker si ricarica completamente in 90 minuti con il caricatore USB.

Fonte: Google

I seguenti sensori e componenti sono incorporati nel Fitbit Air:

Un cardiofrequenzimetro ottico

Accelerometro e giroscopio a 3 assi

Sensori per il monitoraggio della saturazione dell'ossigeno (SpO2)

Un sensore di temperatura del dispositivo (visualizzazione delle fluttuazioni della temperatura della pelle nell'app «Google Health»)

Motore a vibrazione

Decente asseccoire con vari sensori.

Fonte: Google

Fitbit Air con la nuova app «Google Health»

Per leggere i dati del Fitbit Air, è necessaria l'app «Google Health». Essa sostituisce l'app originale di Fitbit. L'app «Google Fit» verrà dismessa completamente in modo che tutto funzioni con un'unica app. Con Google Health avrai tutti i tuoi dati sanitari in un unico posto e potrai condividerli con gli amici o con il tuo medico se lo desideri.

La nuova app Google Health lascia spazio alla personalizzazione.

Fonte: Google

L'app è divisa in quattro schede: Oggi, Fitness, Sonno e Salute. Puoi personalizzare ciò che viene visualizzato in quale punto dell'app. Dalla salute del cuore al metabolismo, dal sonno al ciclo. Può anche essere collegata a numerose app di terze parti, come Apple Health, Nike Run, Peloton e Headspace.

Pratica: puoi collegare il Fitbit Air e il Pixel Watch all'app Salute e passare da uno all'altro senza problemi. I dati vengono sincronizzati automaticamente nell'app. Se lo desideri, puoi anche filtrare i dati per Fitbit Air e Pixel Watch.

Prezzi e disponibilità

Il Fitbit Air è disponibile in vari colori a partire da 100 franchi o euro (RRP). Non appena sarà disponibile qui, sarò lieto di linkarlo in questo articolo.

Google Health è disponibile gratuitamente per iOS (16.4 o successivo) e Android (11.0 o successivo). Tuttavia, è necessario un account Google. Se vuoi condividere i tuoi risultati con un health coach, devi utilizzare una versione in abbonamento: Google Health Premium. Il costo è di 10 franchi al mese o 100 franchi all'anno. Tre mesi sono gratuiti con l'acquisto del Fitbit Air.

L'abbonamento ti offre un'assistenza sanitaria di alto livello.

L'abbonamento ti offre un AI health coach che ti fornisce piani di allenamento e consigli personalizzati e con il quale puoi discutere dei tuoi risultati e dei tuoi obiettivi futuri in linguaggio naturale.

Con l'abbonamento Premium hai il tuo allenatore personale per la salute.

Fonte: Google

Immagine di copertina: Google

Mi piace questo articolo! A 1 persona piace questo articolo.







