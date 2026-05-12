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Googlebook invece di Chromebook: Il prossimo tentativo di Google di produrre un computer portatile con Gemini

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 12.5.2026

A una settimana dall'inizio della conferenza degli sviluppatori I/O, Google ha presentato il successore del suo Chromebook: L'intelligenza artificiale Gemini è presente ovunque sui Googlebook, anche nel cursore.

Google è presente nel settore dei notebook da 15 anni con Chrome OS. Rispetto a Windows e macOS, il sistema operativo gioca un ruolo minore. Ora le funzioni AI di Gemini e la stretta connessione con lo smartphone Android sono destinate ad aiutare il Googlebook a raggiungere una svolta.

Cursore AI personalizzato, smartphone a specchio e widget

Come con Android 17, l'intelligenza Gemini si occuperà anche di molte attività sui Googlebook.

Novità e trend I/O 2026: Google mostra in anteprima Gemini Intelligence e Android 17 di Jan Johannsen

Il cursore di un Googlebook è collegato a Gemini. Basta scuoterlo e l'intelligenza artificiale si attiva in corrispondenza del puntatore del mouse. A questo punto offre opzioni contestuali basate su ciò che il puntatore magico «» - il nome del cursore di Google - sta visualizzando. Ad esempio, indica una data in un'e-mail e Gemini ti suggerirà di trasformarla in una riunione.

Lo smartphone Android è collegato direttamente a un Googlebook tramite «Cast my Apps». Le notifiche dello smartphone appaiono sul notebook e con un solo clic puoi vedere e utilizzare le app del telefono sul notebook. Con «Quick Access», puoi accedere ai file del tuo smartphone direttamente dal browser di Googlebook.

Come con Android 17, anche su Googlebook puoi avere widget programmati dall'AI. Un'altra somiglianza con il sistema operativo degli smartphone è che l'IA viene eseguita in parte direttamente sul dispositivo - come il Magic Pointer - e in parte nel cloud.

Google riassume ciò che sappiamo su Googlebook finora.

Fonte: Google

Nessun dettaglio sull'hardware

Per Google, i Googlebook sono un nuovo tipo di laptop che esegue un ulteriore sviluppo di Chrome OS. Il nome del sistema operativo non è ancora noto. I laptop saranno dotati di «Premium Hardware». Come per i Chromebook, Google non produce direttamente i Googlebook. Invece, produttori come Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo li producono secondo le specifiche di Mountain View e li vendono.

Il design simbolico del Googlebook di Google.

Fonte: Google

Google attribuisce grande importanza al design di «Glowbar». Una striscia luminosa all'esterno del coperchio che non solo ha un bell'aspetto, ma svolge anche funzioni precedentemente menzionate.

Ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche, sui prezzi e sulla disponibilità seguiranno nel corso dell'anno - non ancora il 19 maggio, all'inizio di I/O. Google prevede di pubblicare gradualmente ulteriori informazioni su googlebook.com.

Immagine di copertina: Google

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