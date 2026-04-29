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Ecco come si presenta il piano AI di Ubuntu

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 29.4.2026

L'intelligenza artificiale arriverà su Ubuntu. Tuttavia, non come hype, ma come strumento per aiutare le persone.

A differenza di Windows o macOS, l'AI non è ancora un grande argomento per Linux. Almeno agli utenti non viene chiesto inondato di strumenti AI a bizzeffe. Ma anche le distribuzioni Linux come Ubuntu integreranno l'IA, anche se con meno entusiasmo rispetto alle grandi aziende.

Funzioni AI dirette e indirette per Ubuntu

Jon Seager, responsabile dello sviluppo software di Canonical, l'azienda dietro Ubuntu, probabilmente si è sentito chiedere molte volte se la sua distribuzione Linux integrerà o meno l'IA. La risposta è stata data in dettaglio in un articolo del forum di Ubuntu. Definisce il quadro di riferimento per l'IA in Ubuntu e cita solo alcune funzioni specifiche, ma ha alcune idee su ciò che alla fine sarà davvero utile per gli utenti. L'intelligenza artificiale non è fine a se stessa, si tratta di scoprire dove può essere davvero utile.

Dal punto di vista degli utenti di Linux, è importante che l'IA trovi spazio in Ubuntu in due modi nei prossimi anni: Seager divide le funzioni AI in indirette e dirette.

Le funzioni AI indirette migliorano ciò che il sistema operativo già fa. A titolo di esempio, cita i miglioramenti apportati al riconoscimento vocale o testuale. Per Seager, non si tratta di veri e propri strumenti di IA, ma di importanti funzioni di base che migliorano drasticamente i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) delle IA.

Gli strumenti di IA diretti non sono solo strumenti di IA.

Gli strumenti di AI diretti sono presentati come nuove funzioni e gli utenti devono attivarli da soli. Seager pensa soprattutto agli strumenti «agentici» che possono creare testo o codice, risolvere i problemi del sistema o automatizzare le attività. Pensa di rendere più facile per gli amministratori trovare la causa dei problemi sui dispositivi che gestiscono o di dire al loro computer di risolvere il problema della connessione Wi-Fi a casa.

KI non fine a se stessa

Seager cita anche alcune delle sfide che l'intelligenza artificiale porta con sé in Linux. Inizia con il fatto che le LLM in Ubuntu non devono essere avide di risorse, poiché la distribuzione deve funzionare su molti dispositivi. Inoltre, gli LLM devono essere in grado di integrarsi nel modello di licenza di Linux e, in generale, devono essere in linea con i valori alla base dell'idea di software open source.

Presso Canonical, l'AI è vista come un aiuto per gli esseri umani e non come un loro sostituto. All'interno dell'azienda si vuole aumentare l'esperienza dell'IA, per cui non si presta attenzione alla percentuale di codice creato con LLM o al numero di token utilizzati. Eppure gli strumenti di IA saranno una parte importante dello sviluppo del software.

L'AI non toglierà posti di lavoro all'ingegneria del software di Canonical, ma altri ingegneri del software altamente competenti con gli strumenti di AI potrebbero certamente farlo. Jon Seager, VP Engineering von Canonical

Jon Seager continua spiegando che è comunque importante comprendere gli strumenti di IA e lavorare con essi. Non bisogna fidarsi ciecamente di ciò che le macchine producono. Devi capire dove l'IA è efficace e dove è inutile.

Immagine di copertina: Ubuntu

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