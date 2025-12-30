Novità e trend 18 9

Xiaomi 17 Ultra con anello rotante per lo zoom al posto del secondo display

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 30.12.2025

La Xiaomi 17 Ultra è disponibile nella versione Leica Edition. Presenta un anello rotante intorno al modulo della fotocamera che può essere utilizzato per controllare funzioni come lo zoom e l'apertura. Le caratteristiche tecniche sono identiche a quelle del 17 Ultra normale.

A differenza del modello Xiaomi 17 Pro, il 17 Ultra non ha un display sul retro. Al contrario, il produttore si affida al grande modulo rotondo della fotocamera, già noto nei precedenti modelli Ultra. Questo contiene una fotocamera con teleobiettivo e zoom ottico continuo.

Leica Edition con anello rotante

Xiaomi collabora da diversi anni con l'antico produttore di fotocamere Leica. La Leica Edition dello Xiaomi 17 Ultra è la prima a presentare il logo rosso dell'azienda accanto al modulo della fotocamera sul retro. La caratteristica più speciale, tuttavia, è l'anello rotante intorno alle fotocamere.

Anello rotante intorno al modulo della fotocamera e un accattivante logo Leica.

Fonte: Xiaomi

Può essere utilizzato per controllare lo zoom, l'apertura, la compensazione dell'esposizione e la temperatura del colore. Questo dovrebbe dare all'utente la sensazione di tenere in mano una macchina fotografica classica.

In esclusiva per la Leica Edition ci sono anche speciali modalità di scatto nell'app della fotocamera che imitano le famose fotocamere Leica, in particolare la Leica M9 e la M3, nonché la pellicola in bianco e nero Monopan 50.

La Leica Edition tenta di imitare le fotocamere Leica utilizzando il software.

Fonte: Xiaomi

Zoom ottico infinitamente variabile per tutti gli Xiaomi 17 Ultra

Ad eccezione della lunetta rotante, del logo Leica e delle funzioni software speciali, lo Xiaomi 17 Ultra e lo Xiaomi 17 Ultra Leica Edition sono tecnicamente identici. Questo vale anche per lo zoom ottico continuo. Questo copre solo la gamma di lunghezze focali del teleobiettivo da 75 a 100 millimetri (equivalenti a KB). Lo zoom ottico della fotocamera da 200 megapixel con un sensore da 1/1,4 pollici è realizzato dal produttore con lenti mobili attraverso le quali la luce viene diretta lateralmente attraverso lo smartphone.

La fotocamera con teleobiettivo è posizionata trasversalmente nello Xiaomi 17 Ultra per consentire una lunghezza focale continua.

Fonte: Xiaomi

La fotocamera principale (sensore da 1 pollice, lunghezza focale di 23 mm, apertura f/1.7) e la fotocamera ultragrandangolare (1/2,76 pollici, 14 mm, f/2.2) hanno ciascuna una risoluzione di 50 megapixel.

Le altre caratteristiche degli smartphone di punta includono un display OLED da 6,9 pollici, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria da 6800 mAh che assorbe fino a 90 watt durante la ricarica. Esistono varianti di memoria con 12 e 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte e 1 terabyte di spazio di archiviazione.

Lo Xiaomi 17 Ultra ha le stesse caratteristiche tecniche della Leica Edition.

Fonte: Xiaomi

Prezzo e disponibilità

Xiaomi ha lanciato il 17 Ultra solo in Cina. Mi aspetto che venga presentato in Europa al Mobile World Congress di inizio marzo. A quel punto sarà chiaro se la Leica Edition sarà disponibile anche da noi e quali varianti di memoria offrirà il produttore.

Xiaomi offre entrambi gli smartphone in bianco e nero, con il 17 Ultra disponibile anche in verde.

Fonte: Xiaomi

Non è ancora disponibile un prezzo ufficiale per l'Europa. In Cina, Xiaomi sta vendendo la Leica Edition della 17 Ultra a prezzi speciali di 7999 yuan. Si tratta dell'equivalente di circa 900 franchi svizzeri o 965 euro, esclusi dazi doganali, tasse e costi di importazione. La 17 Ultra tradizionale è leggermente più economica a 6999 yuan.

Immagine di copertina: Xiaomi

