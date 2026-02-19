Novità e trend 12 7

"Unreal Tournament 2004": la Community risveglia lo sparatutto arena dopo 20 anni

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 19.2.2026

Un classico è rinato: la Community ha fatto ciò che Epic Games aveva abbandonato da tempo. "Unreal Tournament 2004" ora gira sui sistemi moderni, supporta il 4K e funziona anche su Raspberry Pi.

I fan ce l'hanno fatta: il team di «OldUnreal» ha rilasciato un'importante Community patch per «Unreal Tournament 2004». Si tratta del primo aggiornamento in oltre 20 anni. La patch porta il numero di versione 3374 e porta il leggendario sparatutto ad arena nell'era moderna. Epic Games ha persino approvato ufficialmente questo passo.

Che cosa era necessario fare?

Probabilmente conosci il problema: molti vecchi giochi funzionano sui sistemi Windows di oggi solo con dei trucchi o non funzionano affatto. Questo vale anche per «Unreal Tournament 2004». Epic Games ha terminato il supporto attivo nel dicembre 2005 con la patch 3369 e da allora lo sparatutto è stato abbandonato a se stesso.

Il problema è stato risolto.

La crew di «OldUnreal» aveva già riscosso successo con «Unreal Gold» e l'originale «Unreal Tournament» (1999). Entrambi i giochi erano già giocabili sui sistemi moderni. Con la nuova patch 3374, ora stanno dedicando la stessa passione a «UT 2004». La patch supporta le CPU ARM64 e quindi funziona su tutti, dai computer single-board economici come il Raspberry Pi 4 ai moderni sistemi di fascia alta.

I miglioramenti tecnici

L'aggiornamento modernizza radicalmente lo sparatutto. «Grazie alla Community Community, Unreal Tournament 2004» supporta ora risoluzioni fino a 4K, raggiunge frame rate più stabili e dovrebbe andare in crash meno frequentemente. La patch include anche un nuovo renderer OpenGL 3.3.

Uno screenshot in-game di «Unreal Tournament 2004»: il classico beneficia visibilmente delle modernizzazioni tecniche.

Fonte: Epic Games

Soprattutto per gli utenti di Linux e macOS: il team ha scritto un nuovo backend SDL per Linux e macOS e ha anche implementato un nuovo renderer. L'intera base di codice è stata migrata ai moderni sistemi di compilazione. Non si tratta quindi di una soluzione a metà, ma di un codice completamente rielaborato.

Al tempo stesso, il team sta eliminando le vecchie abitudini: è stato abbandonato il supporto alle CPU a 32 bit, alle DirectX 8 e alle versioni di Windows precedenti a Vista. Il gioco ora richiede DirectX 9.

Gioca gratis, con la benedizione di Epic

Il gioco stesso è disponibile gratuitamente. Epic ha dato il permesso a Internet Archive di ospitare i file online. «OldUnreal» ti fornisce un installatore che prima scarica le immagini da archive.org e poi applica la patch del gioco con il community update. In questo modo non avrai bisogno di vecchi CD o di sorgenti poco affidabili. Puoi trovare istruzioni dettagliate qui.

Importante per i giocatori in tedesco: In Germania, la versione internazionale di «Unreal Tournament 2004» è presente nell'indice. È stata invece rilasciata una versione ridotta con classificazione USK 16+.

L'online torna in vita

La patch «OldUnreal» integra i moderni community master server, attraverso i quali «Unreal Tournament 2004» può ancora essere giocato online. Quindi puoi competere con altri giocatori. Ma non sui server ufficiali di Epic Games, che sono stati chiusi nel 2022. Tuttavia, i server con il sistema anti-cheat AntiTCC non sono ancora completamente supportati, ma il supporto arriverà presto.

Un classico continua a vivere

Il progetto dimostra cosa è possibile fare quando i fan si preoccupano. Al momento la patch è ancora etichettata come versione di anteprima. Seguiranno ulteriori miglioramenti. Per te che sei un giocatore, questo significa che uno sparatutto di 20 anni fa funziona di nuovo senza problemi sull'hardware più recente, gira su più piattaforme che mai e non ha nemmeno bisogno di soldi per farlo.

«Unreal Tournament 2004» un tempo era lo sparatutto ad arena per eccellenza, molto prima che le battle royales conquistassero il genere. La patch 3374 segna il ritorno di questo gioco classico.

Immagine di copertina: Epic Games

