La Steam Machine arriverà più tardi, la colpa è del boom dell'AI

Novità e trend
La nuova Xbox potrebbe uscire nel 2027, secondo AMD
di Philipp Rüegg
Invece del primo trimestre, il PC da salotto di Valve dovrebbe arrivare nella prima metà dell'anno. È probabile che anche il prezzo venga aumentato.
L'assalto di Steam al salotto di casa è stato rimandato. Nell'annuncio di mercoledì l'azienda spiega che il lancio del nuovo hardware Steam è stato posticipato. Alla svelazione di novembre, era stato dichiarato che la Steam Machine, lo Steam Frame e lo Steam Controller sarebbero stati rilasciati nel primo trimestre del 2026. Dovevano essere annunciati anche i prezzi. Ora la finestra temporale si estende a tutta la prima metà dell'anno.
Questo è direttamente collegato al boom globale dell'IA. Il collega Kevin Hofer ha recentemente fatto luce sul fenomeno. Anche Valve non può sfuggire a questo fenomeno: «Come molti altri produttori del settore, anche Valve risente dell'attuale carenza globale di componenti di memoria. Peraltro, a causa dell'aumento dei prezzi, siamo costretti a rivedere i nostri piani di prezzo e di lancio, in particolare per quanto riguarda la Steam Machine e la Steam Frame.» Questo non è di buon auspicio. I produttori di console come Sony, Microsoft e Nintendo hanno già aumentato i prezzi delle loro console lo scorso anno. Da allora, la RAM e le unità SSD sono diventate ancora più costose.
Valve ha già annunciato che la Steam Machine non sarà sovvenzionata. Bisogna aspettarsi i costi di un PC autocostruito paragonabile. Al momento del lancio della Steam Machine, il prezzo della versione da 515 gigabyte era stimato tra i 500 e i 600 dollari. Da allora, i prezzi dell'hardware sono più che raddoppiati in alcuni casi.
Questo vale anche per Steam Frame, il nuovo headset VR standalone di Valve. Poiché può essere utilizzato come un Quest 3 senza un PC, si affida a componenti che stanno diventando sempre più costosi.
Oltre agli spiacevoli dettagli sul prezzo e sul lancio, Valve rivela anche nuove informazioni sull'hardware. La Steam Machine alternativa alla console dovrebbe essere in grado di riprodurre la maggior parte dei giochi Steam a una risoluzione schermo di 4K e una frequenza di aggiornamento di 60 fotogrammi al secondo con FSR «attivato». Valve sta anche lavorando all'HDMI VRR. La tecnologia per visualizzare un'immagine fluida con una frequenza di fotogrammi fluttuante è attualmente possibile solo in modo indiretto con Linux e una scheda grafica AMD. La Steam Machine esegue SteamOS, un sistema operativo basato su Linux.
Valve conferma: L'SSD (NVMe 2230 o 2280) e la RAM (SODIMM DDR5) sono accessibili e aggiornabili. Anche il pannello frontale rimovibile può essere sostituito. Valve prevede di pubblicare i dati tecnici e i file CAD relativi a questo aspetto nei prossimi mesi. Questo consentirà ai clienti e ai fornitori di terze parti di produrre i propri pannelli per la nuova Steam Machine.
Da bambino non mi era permesso avere console. Solo con il PC di famiglia, un 486, mi si è aperto il magico mondo dei videogiochi. Oggi di conseguenza compenso in modo esagerato. Solo la mancanza di tempo e denaro mi impedisce di provare ogni gioco esistente e di riempire la mia libreria con rare console retrò.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Novità e trend
di Philipp Rüegg
Novità e trend
di Kevin Hofer
Novità e trend
di Jan Johannsen