Novità e trend 11 8

La Steam Machine arriverà più tardi, la colpa è del boom dell'AI

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 5.2.2026

Invece del primo trimestre, il PC da salotto di Valve dovrebbe arrivare nella prima metà dell'anno. È probabile che anche il prezzo venga aumentato.

L'assalto di Steam al salotto di casa è stato rimandato. Nell'annuncio di mercoledì l'azienda spiega che il lancio del nuovo hardware Steam è stato posticipato. Alla svelazione di novembre, era stato dichiarato che la Steam Machine, lo Steam Frame e lo Steam Controller sarebbero stati rilasciati nel primo trimestre del 2026. Dovevano essere annunciati anche i prezzi. Ora la finestra temporale si estende a tutta la prima metà dell'anno.

La Steam Machine è destinata a combinare i vantaggi di PC e console.

Fonte: Valve

Questo è direttamente collegato al boom globale dell'IA. Il collega Kevin Hofer ha recentemente fatto luce sul fenomeno. Anche Valve non può sfuggire a questo fenomeno: «Come molti altri produttori del settore, anche Valve risente dell'attuale carenza globale di componenti di memoria. Peraltro, a causa dell'aumento dei prezzi, siamo costretti a rivedere i nostri piani di prezzo e di lancio, in particolare per quanto riguarda la Steam Machine e la Steam Frame.» Questo non è di buon auspicio. I produttori di console come Sony, Microsoft e Nintendo hanno già aumentato i prezzi delle loro console lo scorso anno. Da allora, la RAM e le unità SSD sono diventate ancora più costose.

Valve ha già annunciato che la Steam Machine non sarà sovvenzionata. Bisogna aspettarsi i costi di un PC autocostruito paragonabile. Al momento del lancio della Steam Machine, il prezzo della versione da 515 gigabyte era stimato tra i 500 e i 600 dollari. Da allora, i prezzi dell'hardware sono più che raddoppiati in alcuni casi.

Questo vale anche per Steam Frame, il nuovo headset VR standalone di Valve. Poiché può essere utilizzato come un Quest 3 senza un PC, si affida a componenti che stanno diventando sempre più costosi.

Anche la Steam Frame probabilmente diventerà più costosa.

Fonte: Valve

Nuovi dettagli sulle prestazioni

Oltre agli spiacevoli dettagli sul prezzo e sul lancio, Valve rivela anche nuove informazioni sull'hardware. La Steam Machine alternativa alla console dovrebbe essere in grado di riprodurre la maggior parte dei giochi Steam a una risoluzione schermo di 4K e una frequenza di aggiornamento di 60 fotogrammi al secondo con FSR «attivato». Valve sta anche lavorando all'HDMI VRR. La tecnologia per visualizzare un'immagine fluida con una frequenza di fotogrammi fluttuante è attualmente possibile solo in modo indiretto con Linux e una scheda grafica AMD. La Steam Machine esegue SteamOS, un sistema operativo basato su Linux.

Lo Steam Controller non sembra essere interessato dal prezzo, ma arriverà comunque solo insieme al resto dell'hardware.

Fonte: Valve

Valve conferma: L'SSD (NVMe 2230 o 2280) e la RAM (SODIMM DDR5) sono accessibili e aggiornabili. Anche il pannello frontale rimovibile può essere sostituito. Valve prevede di pubblicare i dati tecnici e i file CAD relativi a questo aspetto nei prossimi mesi. Questo consentirà ai clienti e ai fornitori di terze parti di produrre i propri pannelli per la nuova Steam Machine.

Mi piace questo articolo! A 11 persone piace questo articolo







