HP va C64: questa tastiera contiene un PC completo

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 6.1.2026

L'HP EliteBoard G1a è un PC completo in una tastiera. A differenza del C64, però, non è pensato per il gioco, ma come strumento di lavoro in ufficio.

Mentre il C64 sta vivendo un revival, HP presenta il suo computer con tastiera, l'EliteBoard G1a, al CES 2026. Il primo AI PC con Copilot+ in questo formato è destinato principalmente alle scrivanie degli uffici.

Mini PC robusto per la condivisione della scrivania

Il computer con tastiera si chiama «HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC». Offre una tastiera completa che include tastierino numerico e tasti funzione. Essendo alto solo dodici millimetri in totale, la corsa dei tasti dovrebbe essere molto breve.

Il computer con tastiera necessita di un monitor.

Fonte: HP

HP equipaggia il computer con i processori AMD della serie «Ryzen AI 300». Questi processori sono progettati per raggiungere oltre 50 TOPS e sono quindi adatti alle applicazioni di AI. Per questo motivo la EliteBoard è anche un PC Copilot+ con l'omonimo strumento AI di Microsoft e altre funzioni AI a bordo. Una Radeon 800M integrata è responsabile dei calcoli grafici. Il produttore non ha ancora fornito informazioni sulla RAM.

Due porte USB-C si trovano sul retro della EliteBoard. Vengono utilizzate per alimentare il computer e per inviare le immagini ai monitor. HP non dice esattamente quali connessioni sono coinvolte.

Le due porte USB-C sul retro sono le uniche presenti su EliteBoard G1a.

Fonte: HP

Da C64 o anche la Raspberry Pi 500, l'EliteBoard G1a si differenzia non solo per il sistema operativo Windows 11. Il computer con tastiera di HP può essere dotato di una batteria ricaricabile. Questo ti permette di portare il computer da uno schermo all'altro senza spegnerlo. Con un peso di 750 grammi, il piccolo PC è più leggero di un notebook.

L'EliteBoard ha anche un sensore di impronte digitali come opzione. Non fa parte della dotazione standard. Tuttavia, un mouse wireless, già collegato al PC, è incluso nella confezione. Die gesamte Tastatur Si dice che l'intero PC sia facile da pulire e che non abbia problemi se ci si rovescia sopra una bevanda.

Il mouse è incluso nella fornitura.

Fonte: HP

Prezzo e disponibilità

HP prevede che EliteBoard G1a sarà disponibile a partire da marzo. Il produttore non ha ancora fornito alcun dettaglio sul prezzo. Inoltre, non è ancora chiaro quali layout di tastiera saranno disponibili. Dato che il target è rappresentato dai clienti aziendali, non è chiaro nemmeno quanto il PC con tastiera sarà disponibile nei punti vendita convenzionali.

Immagine di copertina: HP

