Novità e trend 73 46

RAM e SSD stanno diventando inaccessibili: i prezzi continuano ad esplodere, con un aumento di oltre il 100 percento.

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 2.2.2026

Il settore dell'archiviazione sta vivendo uno shock dei prezzi senza precedenti. La colpa è anche della fame incontrollata di potenza di calcolo dell'intelligenza artificiale.

RAM e memoria di massa sono già diventate dannatamente costose negli ultimi mesi. Non c'è fine all'esplosione dei prezzi: chiunque voglia acquistare o aggiornare un nuovo PC/server nei prossimi mesi dovrebbe vestirsi ancora più caldo. La società di ricerche di mercato TrendForce segnala un aumento vertiginoso dei prezzi di RAM e SSD. In una misura mai vista prima.

Perché tutto sta diventando così costoso? La risposta è semplice: domanda e offerta. L'ondata di AI sta facendo aumentare la domanda di data center. E i data center hanno bisogno di grandi quantità di RAM e memoria di massa. I produttori non riescono a produrre abbastanza velocemente. Peggio ancora, molte aziende produttrici di memorie stanno riorganizzando le loro linee di produzione, abbandonando la memoria flash (SSD) per passare alla DRAM (memoria principale). Questo perché attualmente si guadagna di più con la DRAM. Il risultato: la carenza di SSD e RAM sta peggiorando.

RAM per PC: oltre il 100 percento più costosa

Il settore dei PC è stato quello più colpito. I prezzi della RAM DDR aumenteranno di oltre il 100 percento nel primo trimestre del 2026 rispetto al trimestre precedente. Si tratta di un record. Anche i grandi produttori di PC che hanno stipulato contratti di fornitura fissa con i produttori di memorie non riescono più ad avere abbastanza RAM. Le loro scorte si stanno riducendo.

Il motivo: le vendite di PC e di memorie sono in aumento.

Il motivo: le vendite di PC nel quarto trimestre del 2025 sono state migliori del previsto. Ora semplicemente non ce n'è abbastanza. Per altroché il boom dell'intelligenza artificiale , i produttori come Crucial stanno spostando la loro produzione verso le memorie HBM (high bandwidth memory) e le NAND altamente specializzate per le aziende.

RAM per server: guerra di offerte per i chip più scarsi

Anche il settore dei server è in piena emergenza. Da gennaio i grandi fornitori di cloud e i produttori di server statunitensi e cinesi stanno negoziando disperatamente contratti a lungo termine con i produttori di memoria. Il risultato: si prevede che la RAM dei server diventerà più costosa di circa il 90 percento. Un record storico.

I produttori si trovano di fronte a un dilemma: devono distribuire con attenzione la loro limitata capacità produttiva tra i clienti più importanti senza alienarsi nessuno.

RAM degli smartphone: 90 percento in più

Anche i produttori di smartphone non sono stati risparmiati. I prezzi della memoria LPDDR4X e LPDDR5X, la RAM utilizzata negli smartphone, stanno aumentando di circa il 90 percento. Anche questo è un record.

I marchi americani di smartphone hanno già finalizzato i loro contratti entro la fine del 2025. I produttori cinesi stanno ancora negoziando, probabilmente fino alla fine di febbraio, dopo il capodanno cinese.

SSD: l'AI divora la memoria

La situazione non è migliore per gli SSD. Gli SSD aziendali, ovvero lo storage ad alte prestazioni per i data center, sono destinati a diventare più costosi del 53-58 percento. Ancora una volta: un record

La causa scatenante: le applicazioni di intelligenza artificiale hanno bisogno di sempre più spazio di archiviazione, soprattutto per i processi di inferenza. In altre parole, quando i modelli di IA addestrati eseguono dei compiti. Dalla fine del 2025, i grandi fornitori di cloud degli Stati Uniti hanno acquistato in massa SSD. I produttori non riescono a tenere il passo.

Sarà ancora più costoso?

TrendForce avverte: i prezzi potrebbero aumentare ulteriormente. Le previsioni attuali sono già state drasticamente riviste al rialzo. Inizialmente si prevedeva che il prezzo delle DRAM convenzionali sarebbe aumentato del 55-60%, mentre ora si parla del 90-95%.

Per i clienti finali, i prezzi potrebbero aumentare ulteriormente.

Per i clienti finali, questo significa che per tutti coloro che hanno bisogno di hardware, il punto di tolleranza è probabilmente già stato superato. Tutti coloro per i quali RAM e SSD non sono ancora troppo costosi dovrebbero acquistarli al più tardi adesso. Oppure si prepari ad acquistare prodotti inaccessibili.

Immagine di copertina: G.Skill

Mi piace questo articolo! A 73 persone piace questo articolo







