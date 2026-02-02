RAM e SSD stanno diventando inaccessibili: i prezzi continuano ad esplodere, con un aumento di oltre il 100 percento.

Novità e trend
di Samuel Buchmann
Il settore dell'archiviazione sta vivendo uno shock dei prezzi senza precedenti. La colpa è anche della fame incontrollata di potenza di calcolo dell'intelligenza artificiale.
RAM e memoria di massa sono già diventate dannatamente costose negli ultimi mesi. Non c'è fine all'esplosione dei prezzi: chiunque voglia acquistare o aggiornare un nuovo PC/server nei prossimi mesi dovrebbe vestirsi ancora più caldo. La società di ricerche di mercato TrendForce segnala un aumento vertiginoso dei prezzi di RAM e SSD. In una misura mai vista prima.
Il settore dei PC è stato quello più colpito. I prezzi della RAM DDR aumenteranno di oltre il 100 percento nel primo trimestre del 2026 rispetto al trimestre precedente. Si tratta di un record. Anche i grandi produttori di PC che hanno stipulato contratti di fornitura fissa con i produttori di memorie non riescono più ad avere abbastanza RAM. Le loro scorte si stanno riducendo.
Il motivo: le vendite di PC e di memorie sono in aumento.
Il motivo: le vendite di PC nel quarto trimestre del 2025 sono state migliori del previsto. Ora semplicemente non ce n'è abbastanza. Per altroché il boom dell'intelligenza artificiale , i produttori come Crucial stanno spostando la loro produzione verso le memorie HBM (high bandwidth memory) e le NAND altamente specializzate per le aziende.
Anche il settore dei server è in piena emergenza. Da gennaio i grandi fornitori di cloud e i produttori di server statunitensi e cinesi stanno negoziando disperatamente contratti a lungo termine con i produttori di memoria. Il risultato: si prevede che la RAM dei server diventerà più costosa di circa il 90 percento. Un record storico.
I produttori si trovano di fronte a un dilemma: devono distribuire con attenzione la loro limitata capacità produttiva tra i clienti più importanti senza alienarsi nessuno.
Anche i produttori di smartphone non sono stati risparmiati. I prezzi della memoria LPDDR4X e LPDDR5X, la RAM utilizzata negli smartphone, stanno aumentando di circa il 90 percento. Anche questo è un record.
I marchi americani di smartphone hanno già finalizzato i loro contratti entro la fine del 2025. I produttori cinesi stanno ancora negoziando, probabilmente fino alla fine di febbraio, dopo il capodanno cinese.
La situazione non è migliore per gli SSD. Gli SSD aziendali, ovvero lo storage ad alte prestazioni per i data center, sono destinati a diventare più costosi del 53-58 percento. Ancora una volta: un record
La causa scatenante: le applicazioni di intelligenza artificiale hanno bisogno di sempre più spazio di archiviazione, soprattutto per i processi di inferenza. In altre parole, quando i modelli di IA addestrati eseguono dei compiti. Dalla fine del 2025, i grandi fornitori di cloud degli Stati Uniti hanno acquistato in massa SSD. I produttori non riescono a tenere il passo.
TrendForce avverte: i prezzi potrebbero aumentare ulteriormente. Le previsioni attuali sono già state drasticamente riviste al rialzo. Inizialmente si prevedeva che il prezzo delle DRAM convenzionali sarebbe aumentato del 55-60%, mentre ora si parla del 90-95%.
Per i clienti finali, i prezzi potrebbero aumentare ulteriormente.
Per i clienti finali, questo significa che per tutti coloro che hanno bisogno di hardware, il punto di tolleranza è probabilmente già stato superato. Tutti coloro per i quali RAM e SSD non sono ancora troppo costosi dovrebbero acquistarli al più tardi adesso. Oppure si prepari ad acquistare prodotti inaccessibili.
