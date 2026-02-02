G.Skill
Novità e trend
7346

RAM e SSD stanno diventando inaccessibili: i prezzi continuano ad esplodere, con un aumento di oltre il 100 percento.

Kevin Hofer
2.2.2026
Traduzione: tradotto automaticamente

Il settore dell'archiviazione sta vivendo uno shock dei prezzi senza precedenti. La colpa è anche della fame incontrollata di potenza di calcolo dell'intelligenza artificiale.

RAM e memoria di massa sono già diventate dannatamente costose negli ultimi mesi. Non c'è fine all'esplosione dei prezzi: chiunque voglia acquistare o aggiornare un nuovo PC/server nei prossimi mesi dovrebbe vestirsi ancora più caldo. La società di ricerche di mercato TrendForce segnala un aumento vertiginoso dei prezzi di RAM e SSD. In una misura mai vista prima.

RAM per PC: oltre il 100 percento più costosa

Il settore dei PC è stato quello più colpito. I prezzi della RAM DDR aumenteranno di oltre il 100 percento nel primo trimestre del 2026 rispetto al trimestre precedente. Si tratta di un record. Anche i grandi produttori di PC che hanno stipulato contratti di fornitura fissa con i produttori di memorie non riescono più ad avere abbastanza RAM. Le loro scorte si stanno riducendo.

Il motivo: le vendite di PC e di memorie sono in aumento.

Il motivo: le vendite di PC nel quarto trimestre del 2025 sono state migliori del previsto. Ora semplicemente non ce n'è abbastanza. Per altroché il boom dell'intelligenza artificiale , i produttori come Crucial stanno spostando la loro produzione verso le memorie HBM (high bandwidth memory) e le NAND altamente specializzate per le aziende.

RAM per server: guerra di offerte per i chip più scarsi

Anche il settore dei server è in piena emergenza. Da gennaio i grandi fornitori di cloud e i produttori di server statunitensi e cinesi stanno negoziando disperatamente contratti a lungo termine con i produttori di memoria. Il risultato: si prevede che la RAM dei server diventerà più costosa di circa il 90 percento. Un record storico.

I produttori si trovano di fronte a un dilemma: devono distribuire con attenzione la loro limitata capacità produttiva tra i clienti più importanti senza alienarsi nessuno.

RAM degli smartphone: 90 percento in più

Anche i produttori di smartphone non sono stati risparmiati. I prezzi della memoria LPDDR4X e LPDDR5X, la RAM utilizzata negli smartphone, stanno aumentando di circa il 90 percento. Anche questo è un record.

I marchi americani di smartphone hanno già finalizzato i loro contratti entro la fine del 2025. I produttori cinesi stanno ancora negoziando, probabilmente fino alla fine di febbraio, dopo il capodanno cinese.

SSD: l'AI divora la memoria

La situazione non è migliore per gli SSD. Gli SSD aziendali, ovvero lo storage ad alte prestazioni per i data center, sono destinati a diventare più costosi del 53-58 percento. Ancora una volta: un record

La causa scatenante: le applicazioni di intelligenza artificiale hanno bisogno di sempre più spazio di archiviazione, soprattutto per i processi di inferenza. In altre parole, quando i modelli di IA addestrati eseguono dei compiti. Dalla fine del 2025, i grandi fornitori di cloud degli Stati Uniti hanno acquistato in massa SSD. I produttori non riescono a tenere il passo.

Sarà ancora più costoso?

TrendForce avverte: i prezzi potrebbero aumentare ulteriormente. Le previsioni attuali sono già state drasticamente riviste al rialzo. Inizialmente si prevedeva che il prezzo delle DRAM convenzionali sarebbe aumentato del 55-60%, mentre ora si parla del 90-95%.

Per i clienti finali, i prezzi potrebbero aumentare ulteriormente.

Per i clienti finali, questo significa che per tutti coloro che hanno bisogno di hardware, il punto di tolleranza è probabilmente già stato superato. Tutti coloro per i quali RAM e SSD non sono ancora troppo costosi dovrebbero acquistarli al più tardi adesso. Oppure si prepari ad acquistare prodotti inaccessibili.

Immagine di copertina: G.Skill

A 73 persone piace questo articolo

User Avatar
User Avatar
Kevin Hofer
Senior Editor
kevin.hofer@digitecgalaxus.ch

Tecnologia e società mi affascinano. Combinarle entrambe e osservarle da punti di vista differenti sono la mia passione.

Informatica
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
Videogiochi
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
Novità e trend

Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.

Visualizza tutti

Potrebbero interessarti anche questi articoli

  • Novità e trend

    L'iPhone 17 porta ad Apple un trimestre record

    di Samuel Buchmann

  • Novità e trend

    Punto MC03: Progettato in Svizzera, assemblato in Germania

    di Jan Johannsen

  • Novità e trend

    HP va C64: questa tastiera contiene un PC completo

    di Jan Johannsen

46 commenti

Avatar
later