La nuova Xbox potrebbe uscire nel 2027, secondo AMD

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 4.2.2026

Probabilmente Microsoft non ha rinunciato al business delle console, dopo tutto. Secondo AMD, la nuova Xbox potrebbe essere rilasciata già nel 2027.

La Xbox Series X/S è un flop. Almeno se si confronta la console con la concorrenza. Dal suo lancio nel 2020, i due modelli hanno venduto una stima di 34 milioni di unità. La Playstation 5 ha venduto 86 milioni di unità nello stesso periodo. Per questo motivo Microsoft si sta concentrando sempre di più sull'attività di publisher e sta rilasciando la maggior parte dei suoi titoli anche sulla PS5 allo stesso tempo.

Nonostante ciò, lo scorso autunno Microsoft ha confermato di essere al lavoro su una nuova Xbox. AMD sarà ancora una volta il partner hardware. L'amministratore delegato Lisa Su ha rivelato in una telefonata in occasione dei dati trimestrali che il lancio potrebbe avvenire già nel 2027. «Lo sviluppo della prossima generazione di Xbox di Microsoft con un SoC semi-specifico di AMD sta procedendo bene, quindi un lancio sul mercato nel 2027 dovrebbe essere possibile», ha detto il capo di AMD martedì.

La serie Xbox non è riuscita a prevalere sulla PS5.

Durante le udienze in tribunale con la FTC durante l'acquisizione da parte di Activision Blizzard, i documenti indicavano un'uscita nel 2028. Tuttavia, con l'attuale esplosione dei prezzi di RAM e SSD, ci si chiede quanto sia sensato un aggiornamento della console al momento. Microsoft ha già aumentato il prezzo della Xbox Series X/S per la seconda volta a ottobre

Sarah Bond, presidente della divisione Xbox, ha spiegato in autunno che la prossima console «sarà un'esperienza di fascia molto alta, molto esclusiva, realizzata con cura». In altre parole: sarà costosa. Se a questo si aggiunge l'aumento dei prezzi dell'hardware dovuto al boom dell'intelligenza artificiale, il lancio anticipato di Xbox diventa sempre più irrealistico.

In un'intervista a Mashable, il capo di Xbox Sarah Bond parla della prossima generazione di console.

Anche la PS6 probabilmente subirà un ritardo

In un Q&A con i media lo scorso novembre, Lin Tao, direttore finanziario di Sony, ha dichiarato che la PS5 era a metà del suo ciclo di vita. Ciò significa che la PS6 sarebbe stata rilasciata non prima del 2030. In confronto, la PS4 è stata sostituita dalla PS5 dopo sette anni. Il famoso analista David Gibson sospetta inoltre che i fan dovranno aspettare più a lungo di prima per la prossima generazione.

Sony, come Microsoft, non ha ancora deciso di rilasciare la PS6.

Sony, come Microsoft, collaborerà ancora una volta con AMD. Il capo dello sviluppo di Playstation, Mark Cerny, ha già rivelato i primi dettagli tecnici sulla nuova console.

I possessori di Switch 2 non hanno dubbi.

È improbabile che i possessori di Switch 2 stiano già pensando a un successore. La console si avvicina al suo primo anniversario. La console ibrida di Nintendo è sulla buona strada anche in termini di vendite. Con oltre 17 milioni di unità vendute dal lancio a giugno, rimane la console Nintendo venduta più velocemente di tutti i tempi. La prima Switch ha venduto solo «» dieci milioni di unità nello stesso periodo. Tuttavia, con oltre 155 milioni di unità, ha sostituito il Nintendo DS come console Nintendo più venduta. Il successore del Gameboy è stato per anni il leader indiscusso con 154 milioni di unità.

