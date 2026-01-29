Novità e trend 7 7

"Dispatch" su Switch: censura forzata invece di libertà di scelta

La frustrazione regna al lancio odierno delle versioni Switch di "Dispatch". Nintendo copre costantemente le scene esplicite con barre nere e non dà ai giocatori la possibilità di disattivare la censura.

Chi aspettava con ansia la pluripremiata avventura del supereroe «Dispatch» per Nintendo Switch o per il nuovo modello successivo, avrà una spiacevole sorpresa al lancio di oggi. Mentre i giocatori su PC e Playstation 5 potranno godersi appieno la commedia sul posto di lavoro, Nintendo sta dando alle versioni per le sue console una museruola digitale.

Nessuna libertà di scelta per i giocatori Nintendo

L'opera di AdHoc Studio è incentrata sulla vita caotica di supercriminali riabilitati. Nella versione originale, slogan crudi e pelle nuda fanno parte del repertorio. Sulle piattaforme Nintendo, invece, interventi massicci rovinano l'immagine. Dettagli anatomici come peni e seni, che fanno parte della messa in scena sulle altre console, sono costantemente coperti da barre nere. Persino gesti innocui come un dito medio teso sono stati vittime delle forbici.

Particolarmente assurdo: alcune scene in cui il desiderio sessuale è implicito a livello acustico rimangono completamente mute sulla Switch.

Il sogno sessuale selvaggio di Invisigal rischia di rimanere completamente muto sulla versione Switch.

Su Playstation 5, PC e altre piattaforme, i giocatori hanno la possibilità di censurare questi contenuti tramite un'impostazione o di visualizzarli senza censura. Su Switch e Switch 2 questa opzione non esiste più. La censura dei contenuti espliciti è implementata per impostazione predefinita e l'opzione corrispondente è stata rimossa dal gioco.

Le linee guida della piattaforma battono la classificazione per età

AdHoc Studio spiega la restrizione con le linee guida delle diverse piattaforme. Lo studio ha collaborato con Nintendo per assicurarsi che il contenuto soddisfacesse i criteri per il rilascio sulle loro piattaforme.

Secondo lo sviluppatore, l'esperienza di gioco e la narrazione principale non sono state intaccate. Tuttavia, la domanda sorge spontanea: perché questo paternalismo per un gioco che è già classificato 18 e oltre?

Non è la prima volta: Nintendo of America particolarmente severa

La censura non riguarda solo il gioco in sé. Nel dicembre del 2025 è stato notato che l'artbook digitale di «Dispatch» veniva visualizzato in modo diverso nel Nintendo eShop. Sul lato nordamericano, i personaggi indossano abiti molto più conservatori.

La grafica dell'artbook adattata per il Nintendo eShop nordamericano con abiti visibilmente attenuati.

In Europa e in Australia, invece, la grafica è rimasta invariata. Questo suggerisce che Nintendo of America sta adottando un approccio particolarmente restrittivo, forse per mantenere un'immagine adatta alle famiglie.

L'illustrazione originale inalterata pubblicata in Europa e Australia.

Questa pratica non è un caso isolato. A novembre, l'editore di «Brave x Junction» ha annunciato che l'uscita in Nord America e in Europa era stata posticipata. Questo dopo che Nintendo si era opposta al gioco di ruolo fantasy per altroché raffigurava immagini sessualmente suggestive di minori. L'editore ha dovuto modificare alcuni costumi rivelatori prima che il gioco potesse essere pubblicato.

Un confronto con «Cyberpunk 2077»

A differenza di «Dispatch», «Cyberpunk 2077» ha avuto un lancio quasi illimitato su Switch 2. Il gioco di ruolo distopico di CD Projekt Red è stato rilasciato nel giugno 2025 per la nuova console Nintendo e ha impressionato nonostante i compromessi tecnici. La Ultimate Edition include l'espansione «Phantom Liberty» e presenta contenuti espliciti come nudità e violenza. Senza censure forzate.

Tossico in una scena esplicita: nella versione Switch, la zona intima è coperta da una barra nera.

La differenza potrebbe risiedere nell'approccio: mentre «Cyberpunk 2077» presenta i suoi contenuti per adulti come parte integrante del mondo distopico, «Dispatch» si concentra su una rappresentazione più umoristica dei supereroi. Nintendo potrebbe avere una visione più critica di questo approccio comico. Tuttavia, rimane un doppio standard quando a un gioco come «Cyberpunk» viene permesso di apparire senza censure mentre «Dispatch» viene limitato.

Un gioco forte dietro la facciata

Nonostante il dibattito, «Dispatch» rimane un gioco d'avventura eccezionale. La narrazione si concentra sulla vita quotidiana in ufficio di un eroe caduto e crea un'esperienza emotivamente coinvolgente grazie a una narrazione forte e a personaggi scritti in modo eccellente. Il doppiaggio di Aaron Paul e Laura Bailey, il sound design d'atmosfera e l'intelligente struttura a episodi rendono il gioco un acquisto imperdibile.

Nella mia recensione del gioco analizzo nel dettaglio il funzionamento del pacchetto complessivo in termini di gameplay.

Recensione "Dispatch": un'avventura supereroistica tranquilla ma efficace di Kim Muntinga

Tuttavia, la censura sulle piattaforme Nintendo lascia un retrogusto amaro. Se vuoi provare «Dispatch» nella sua forma artistica originale, non puoi fare a meno di provare le versioni per PC o Playstation 5.

