Una start-up svizzera mostra una batteria pieghevole sottile come la carta

La start-up svizzera Btry stupisce al Mobile World Congress di Barcellona con la sua batteria ultra-sottile. È flessibile e sottile come la carta, il che la rende ideale per l'uso nei dispositivi indossabili o nell'Internet delle cose.

Non solo le grandi aziende tecnologiche, da Samsung a Google, sono presenti al MWC di Barcellona, ma anche molte start-up. Tra queste c'è Btry di Dübendorf. L'azienda, fondata solo nel 2023, sta mostrando al pubblico internazionale una batteria spettacolare.

Sottile come due fogli di carta

Le fonti di energia compatte sono più richieste che mai nel settore della telefonia mobile. Anelli intelligenti, occhiali AR e gadget pieghevoli: tutti hanno bisogno di un tipo di batteria completamente nuovo. La batteria deve essere piccola, compatta e flessibile. Proprio come il nuovo sviluppo di Btry.

La start-up svizzera propone una batteria completamente nuova.

La start-up svizzera offre un modello delle dimensioni di un francobollo, ad esempio, con uno spessore di soli 0,2 millimetri. È quanto due fogli di carta sovrapposti. La batteria ricaricabile, che misura 2,5 × 3 centimetri, ha una tensione di 3 volt e una capacità di 5 mAh. Può essere erogata una corrente massima di 100 mA.

Il modello Btry è una pura batteria allo stato solido. Non contiene liquidi e può essere tagliata e continuare a funzionare. La batteria è quindi robusta, pieghevole e può essere utilizzata in un intervallo di temperature che va da meno 40 a più 150 gradi.

Btry offre anche una versione più piccola con una capacità inferiore. «Le dimensioni si basano su ciò che è attualmente richiesto sul mercato», spiega il CEO e co-fondatore Moritz Futscher. Il prodotto è pronto per essere utilizzato e il prossimo passo sarà quello di distribuirlo su larga scala con i partner.

La batteria Btry è flessibile e robusta.

Ideale per etichette e cartellini nella logistica

Btry non è destinato a costosi prodotti di nicchia, ma al mercato di massa. Le prime applicazioni delle batterie ricaricabili di carta saranno probabilmente nel settore della logistica. Gli adesivi o le etichette vengono utilizzati per tracciare i prodotti lungo l'intera catena di approvvigionamento. Finora le aziende hanno utilizzato principalmente etichette con RFID (identificazione a radiofrequenza). Per leggerli, però, è necessario un terminale in ogni stazione. Un tag con batteria ricaricabile e Bluetooth, invece, può essere letto con qualsiasi smartphone. «La nostra batteria è ideale per questa applicazione», dice Futscher.

Btry è adatto anche per i dispositivi indossabili, motivo per cui gli svizzeri sono presenti al Mobile World Congress. «La batteria flessibile potrebbe, ad esempio, alimentare braccialetti che registrano le attività», afferma il fondatore. Sarebbero possibili anche tracker flessibili e pieghevoli, ad esempio una specie di airtag come biglietto da visita.

I produttori di anelli intelligenti, tra gli altri, hanno mostrato interesse. Finora hanno dovuto progettare una batteria separata per ogni misura di anello, con un conseguente aumento dei costi. «Non me ne ero accorto prima. Le batterie possono essere adattate a dimensioni diverse molto più facilmente», dice Futscher.

Potrebbe darsi che lo spin-off del Politecnico di Zurigo e del Laboratorio Federale Svizzero per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (Empa) torni al Mobile World Congress tra due o tre anni non solo con una batteria sottile come la carta, ma con anelli, tracker, occhiali AR o sensori per il fitness alimentati da una batteria Btry.

