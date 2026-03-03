Novità e trend 11 1

Piatto e magnetico: gli accessori aderiscono al concept smartphone Tecno

Uno smartphone sottile come base e accessori fissati magneticamente: il produttore cinese Tecno presenta un concept con una tecnologia dimenticata.

Nel 2016, Motorola ha fatto scalpore con il Moto Z e i Moto Mods stanno facendo scalpore. Accessori come una fotocamera o una batteria possono essere applicati allo smartphone più sottile di sempre. Tuttavia, il concetto non ha preso piede. Tecno lo sta riproponendo al Mobile World Congress (MWC).

Più sottile del Moto Z

Il concept si chiama «Modular Magnetic Interconnection Technology». Con i suoi 4,9 millimetri, lo smartphone è ancora più sottile del Moto Z che misura 5,2 millimetri. Poiché il modello Tecno non è ancora disponibile per l'acquisto, Motorola può continuare a rivendicare il titolo di smartphone più sottile.

La base del concetto di Tecno è sottile e leggera.

Tecno presenta due versioni dello smartphone magnetico presso il suo stand al MWC: una con quattro magneti sul retro e una con due.

Con quattro magneti c'è spazio per due estensioni. Qui, ad esempio, una action camera e un altoparlante.

La variante con quattro magneti permette di collegare fino a due diverse estensioni contemporaneamente. I powerbank stessi sono dotati di magneti e in teoria possono essere impilati all'infinito. Con più di due, però, diventano pesanti e poco maneggevoli.

La base dello smartphone con un powerbank.

Nel concept di smartphone con due magneti, anche gli altri moduli sono dotati di magneti all'esterno. Ad esempio, non solo un microfono può essere attaccato alla batteria esterna, ma anche un parabrezza.

Questo è il punto in cui una prolunga arriva al powerbank.

Il teleobiettivo con lente grande non lascia spazio ad altri accessori. Ma come tutte le altre estensioni del supporto, non è un mock-up, funziona.

L'estensione della fotocamera si fissa rapidamente grazie ai magneti.

I magneti sono anche interfacce per l'alimentazione e la trasmissione dei dati. Alcuni moduli comunicano anche con lo smartphone tramite Wi-Fi. Possono anche essere utilizzati indipendentemente dallo smartphone, come ad esempio l'altoparlante.

La versione concept con quattro magneti.

Al momento non ci sono dati tecnici precisi sul dispositivo - e nessuna dichiarazione su se o quando diventerà realtà.

Un'ampia gamma di estensioni.

Pova Neon: flash nello smartphone

Al contrario, un altro concetto che Tecno presenta al suo stand è di natura puramente ottica. L'involucro del Pova Neon contiene un gas. Un'alta tensione lo converte in plasma e genera lampi nello smartphone. Sembra cool. In questa fase iniziale di sviluppo, non è ancora chiaro quanto sia resistente alla rottura il contenitore del gas o come la generazione di lampi influisca sulla durata della batteria.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

