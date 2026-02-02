Novità e trend 0 1

Un ricercatore costruisce un'assurda chiavetta USB delle dimensioni di un piatto

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 3.2.2026

Pensi che le chiavette USB non possano più sorprendere? Allora non hai sentito parlare del progetto di un ricercatore spaziale giapponese. Ha costruito una chiavetta USB grande come un piatto ma che memorizza solo 128 byte. Perché? Perché può farlo.

L'appassionato di tecnologia @dyd_Nao on X si è posto una sfida particolare: ha combinato l'antica tecnologia di memoria magnetica degli anni '50 con l'hardware moderno. Il risultato è una chiavetta USB assolutamente poco pratica, ma comunque affascinante.

Come funziona il mostro

L'unità di archiviazione arcaica si trova al centro della struttura: una struttura a griglia fatta di piccoli anelli di ferro avvolti in un filo. Gli anelli magnetizzati si trovano in uno stato magnetico «nord» o «sud» per memorizzare i dati. L'hobbista ha installato intorno ad essi componenti moderni come chip driver, amplificatori e LED. Un Raspberry Pi Pico assume la funzionalità USB e si occupa di un processo di recupero speciale. Perché qui arriva l'inghippo.

Il pezzo forte, la memoria magnetica, si trova al centro.

La memoria magnetica ha una curiosa proprietà: la lettura è distruttiva. Non appena si recuperano i dati, questi spariscono. Il sistema deve quindi riscriverli immediatamente. Le informazioni memorizzate sono fondamentalmente non volatili: un punto a favore. Tuttavia, l'autodistruzione durante la lettura relativizza notevolmente questo vantaggio. Inoltre, la capacità di 128 byte è irrisoria.

Un'escursione nella storia del computer

La memoria magnetica è stata utilizzata come RAM agli albori del computer. Fu utilizzata per la prima volta dal computer Whirlwind del MIT nel 1953 e fu lo standard dal 1955 ai primi anni '70, nonostante i notevoli svantaggi: costosa, inefficiente e non scalabile, dato che veniva in parte tessuta a mano. Intel pose fine a quest'epoca nel 1970 con il chip DRAM 1103, più economico, più veloce e più denso.

L'enorme chiavetta USB, con il suo design e le sue caratteristiche, è stata la prima ad essere utilizzata in un computer.

L'enorme chiavetta USB con la sua minuscola capacità di archiviazione non ha alcuna utilità pratica. E non è questo il punto. Il progetto riguarda «Posso farlo?» e non «Devo farlo?». È proprio questo che lo rende grande.

Immagine di copertina: X / @dyd_Nao

Mi piace questo articolo! Questo articolo non piace ancora a nessuno.







